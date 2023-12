Un joven de 16 años que volaba solo en Frontier Airlines acaba en Puerto Rico en lugar de Ohio

El pasajero, de 16 años, tenía previsto volar de Tampa a Cleveland el 22 de diciembre, pero "embarcó por error en un vuelo diferente con destino a San Juan de Puerto Rico", declaró a la CNN Jennifer de la Cruz, Directora de Comunicaciones Corporativas de Frontier.

Los vuelos de Ohio y Puerto Rico salieron de la misma puerta, con el vuelo a Puerto Rico despegando primero, según de la Cruz.

"Frontier ha presentado sus más sinceras disculpas a la familia por el error", dijo de la Cruz.

La confusión se produce después de un incidente reciente similar que afectó a un niño de 6 años no acompañado, que se equivocó de vuelo con Spirit Airlines y acabó en Orlando en lugar de Ft. Myers.

Era el primer vuelo en solitario del adolescente, Logan, que padece ansiedad ante los vuelos, según declaró Ryan Lose, su padre, a la CNN en una entrevista telefónica el sábado.

El padre dijo que él y su actual esposa Krista hablaron con el adolescente sobre cómo ir a la puerta de embarque.

Pero cuando Logan llegó a la puerta de embarque en Tampa alrededor de las 8 de la tarde, los pasajeros ya estaban embarcando, dijo Lose.

"Subió y preguntó a la señora si el vuelo estaba embarcando, y le dijeron que sí, y también comprobaron su maleta para asegurarse de que cabía", explicó Lose. "Pero Logan dijo que nunca escanearon su billete. Logan dijo que sólo le echaron un vistazo y dijeron: 'Sí, está en el vuelo correcto', y luego embarcó".

"Si hubieran escaneado su tarjeta de embarque, habrían sabido que mi hijo estaba en el avión equivocado", dijo Lose.

CNN se puso en contacto con Frontier sobre la afirmación de Lose el sábado por la noche, pero aún no ha recibido respuesta.

Lose dijo que se dieron cuenta de que algo iba mal cuando la madre de Logan llamó sobre las 20.30 horas para comunicarle que su hijo había embarcado, y se dieron cuenta de que había subido a un avión demasiado pronto.

"Fue entonces cuando mi hijo de 9 años consultó el estado del vuelo y se dio cuenta de que un vuelo a Puerto Rico acababa de despegar de la misma puerta de embarque de la que salía el vuelo de Logan a Ohio", explicó Lose.

Lose explicó a CNN que intentaron llamar a Logan para advertirle de que se había equivocado de avión, pero su teléfono saltó directamente al buzón de voz.

Lose dijo que se pusieron en contacto con Frontier Airlines alrededor de las 8:40 p.m. para hacerles saber lo que estaba sucediendo y que su hijo estaba en el vuelo equivocado.

El padre dijo que alrededor de las 10:15 p.m., Frontier llamó y le informó que Logan estaba en el vuelo a Puerto Rico y que le avisarían al piloto para que estuviera pendiente de él.

De la Cruz dijo en el comunicado de la aerolínea que Logan "fue inmediatamente devuelto a Tampa en el mismo avión y acomodado en un vuelo a Cleveland al día siguiente".

Lose dijo que Logan regresó a Tampa alrededor de las 3:30 a.m., y salió en un vuelo a Cleveland a las 7:45 a.m.

"Todo este calvario ha sido estresante para todos", dijo Lose a CNN.

Frontier dijo en el comunicado que no tienen un "programa de menores no acompañados" para proporcionar escolta a los menores. Sin embargo, permiten que los niños mayores de 15 años vuelen solos.

Aunque no existen normas del Departamento de Transporte sobre los viajes de menores no acompañados, las aerolíneas tienen procedimientos específicos para proteger a los niños durante el viaje, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de las aerolíneas permiten a un niño volar solo en vuelos nacionales a partir de los 15 años sin ningún procedimiento para menores no acompañados, según la agencia.

