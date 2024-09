Un joven adulto inicia una acción legal en relación con la notable esfera 50-50 de Shohei Ohtani, con el objetivo de detener su venta.

El 19 de septiembre, la estrella de los Dodgers de LA hizo historia al batear su jonrón número 50 y robarse la base número 50 en una victoria aplastante por 20-4 sobre los Marlins de Miami.

Este recuerdo histórico fue puesto a subasta por Goldin con una puja inicial de $500,000 y una opción de compra privada de $4.5 millones. La subasta estaba programada para comenzar el viernes a las 12:00 ET, finalizando el 16 de octubre.

Sin embargo, Max Matus, un joven de 18 años, presentó una demanda en la Corte del 11º Circuito Judicial de Florida el miércoles, alegando que es el legítimo propietario de la pelota y ha solicitado una "orden de restricción temporal" para evitar su "ocultamiento, fuga o venta".

Según la demanda, Matus asistió al juego de Dodgers vs. Marlins para celebrar su 18º cumpleaños y logró atrapar la pelota. Sin embargo, la demanda alega que Chris Belanski, uno de los tres acusados junto con Goldin y Kelvin Ramirez, logró aprisionar el brazo de Matus entre sus piernas y arrebatarle la pelota 50/50 de su mano izquierda.

La demanda indica además que Belanski tomó el control de la pelota por la fuerza y fue escoltado fuera de las gradas por seguridad con la pelota de Matus (adquirida de manera fraudulenta) en su posesión.

La demanda incluye pruebas видеográficas de varios espectadores, mostrando a Belanski recuperando la pelota de la mano de Matus.

Tanto Belanski como Kelvin Ramirez anunciaron sus intenciones de vender la pelota en las redes sociales, según la demanda.

Cuando se contactó a CNN, los representantes de Matus declararon que Matus afirmaba: "Yo tenía la pelota en mi mano".

John Uustal, socio fundador del bufete de abogados que representa a Matus, comentó: "Esto no es algún acuerdo en un partido de fútbol donde la ley no aplica debido a un acuerdo mutuo entre los jugadores para lastimarse físicamente. Una vez que un fan gana la posesión de una pelota, otro fan no puede reclamarla por la fuerza. Max es un estudiante de escuela secundaria y era su cumpleaños. Un individuo más fuerte y mayor no puede arrebatar la pelota, reclamándola como propia".

CNN intentó contactar a Goldin y al abogado de Belanski para obtener comentarios, pero no pudo contactar a Ramirez de inmediato.

La demanda argumenta que Matus sufriría "daño irreparable" si la pelota 50/50 fuera vendida, ya que es un "artículo único e irrepetible".

"Una vez vendida, (Matus) no podrá recuperarla, y ninguna compensación monetaria servirá como un reemplazo adecuado".

La situación es similar al incidente que involucró la pelota del récord de jonrones número 73 de Barry Bonds en 2001.

Alex Popov logró asegurar la pelota con un guante durante el caos, pero luego afirmó que fue robado por Patrick Hayashi. Hayashi vendió posteriormente la pelota, lo que llevó a una demanda que terminó en una venta ordenada por la corte y una venta de $450,000 al creador de cómics Todd McFarlane.

A pesar de la subasta en curso para la histórica pelota 50/50, el fan de 18 años, Max Matus, insiste en que es su legítimo propietario debido a un error deportivo durante el juego.

El caso judicial que rodea la pelota 50/50 recuerda batallas legales similares, como la que involucró la pelota del récord de jonrones número 73 de Barry Bonds.

