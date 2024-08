Un jinete de dressage se sube al aire después de ser golpeado por el equipo nacional.

La amazona danesa de dressage Carina Cassoe Krüth ha sido excluida del equipo nacional tras supuestamente azotar severamente a un caballo. Tras la aparición de un video que confirmaba las acusaciones, se le impuso una multa. La federación también ha suspendido a la amazona del equipo nacional - por un período indefinido.

Carina Cassoe Krüth ha sido excluida del equipo nacional de dressage debido a los golpes de fusta. La razón detrás de esto es un video que muestra a la amazona azotando severamente a un caballo. La federación anunció esto. El comportamiento de la amazona en el video de entrenamiento de 2022 se consideró incompatible con las normas y valores descritos en el plan deportivo de los miembros del equipo de la federación y la selección nacional. La duración de la suspensión se desconocía initially.

Cassoe Krüth estaba inicialmente programada para viajar como reserva con el equipo de dressage a los Juegos Olímpicos, pero retiró su participación poco antes del anuncio del equipo. Según la agencia de noticias Ritzau, esto sucedió después de que el video se enviara a la Federación Ecuestre Danesa. La amazona había ganado el bronce en el Campeonato Europeo el año pasado y el oro en el Mundial en 2022.

Inicialmente, solo una multa

Inicialmente, la federación impuso una multa de alrededor de 670 euros a Cassoe Krüth. La suspensión temporal de la amazona de dressage siguió después de que el video se publicara en internet y provocara una fuerte crítica en la opinión pública danesa. Este es el último caso impactante en la escena deportiva de dressage. Antes de los Juegos, la tres veces campeona olímpica Charlotte Dujardin había llamado la atención. De repente, apareció un video de cuatro años que mostraba a Dujardin actuando en contra del bienestar de un caballo.

Entonces, el organismo rector mundial FEI anunció que Dujardin había sido suspendida provisionalmente. La de 39 años había solicitado esto ella misma mientras se investigaba el video. "Lo que sucedió no es en absoluto cómo manejo a mis caballos o enseño a mis estudiantes, pero no hay excusa", declaró Dujardin más tarde. "Estoy profundamente avergonzada y debería haber dado un mejor ejemplo. Me disculpo sinceramente por mi comportamiento".

A pesar de las multas y las suspensiones, los Juegos Olímpicos de 2024 en París siguen siendo un evento muy esperado para la comunidad ecuestre. Por lo tanto, la exclusión de Carina Cassoe Krüth del equipo danés es una pérdida significativa para las esperanzas del país en los eventos de dressage.

