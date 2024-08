- Un investigador de Moor, MV, recibe el Premio Alemán del Medio Ambiente.

La directora del Greifswald Moor Centrum, Franziska Tanneberger, recibirá el Premio ECO Alemán este año. La Fundación Alemana para el Medio Ambiente (DBU) anunció esto el jueves. Junto a Tanneberger, que recibe este premio de 500.000 euros por sus contribuciones destacadas al medio ambiente, también será honrado el Dipl.-Ing. Thomas Speidel por sus avances en la tecnología de carga rápida de vehículos eléctricos. La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar el 27 de octubre en Maguncia, presidida por el Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier.

Según el secretario general de la DBU, Alexander Bonde, "la dedicación incansable de Franziska Tanneberger y los esfuerzos de su equipo han destacado la importancia de la conservación y la remojadura del turba en el contexto de la sostenibilidad a largo plazo, influyendo en las agendas políticas nacionales e internacionales". Su reputación se ha construido en su papel como asesora de comités de alto nivel y como participante en importantes conferencias mundiales sobre el clima, como la COP.

Tanneberger, doctora en filosofía y madre de dos hijos, ha estado liderando el Greifswald Moor Centrum junto a Greta Gaudig desde 2015, una iniciativa conjunta de la Universidad de Greifswald, la Fundación Michael Succow y el Verein Duene. Ella destaca el papel vital que juegan los turberas húmedas en la protección del medio ambiente, actuando como sumideros de carbono. Sin embargo, a nivel mundial, grandes secciones de estas turberas están siendo convertidas en tierras agrícolas y drenadas, lo que resulta en la destrucción anual de aproximadamente 500.000 hectáreas de turberas naturales húmedas.

La situación en Alemania es relativamente menos grave, ya que nuestras turberas restantes están a salvo de la destrucción. Sin embargo, debido a las actividades humanas, se libera una cantidad significativa de gases de efecto invernadero de las turberas secas. A nivel mundial, estas regiones drenadas artificialmente emiten alrededor de 2.000 millones de toneladas de equivalentes de CO2 al año. En Alemania, Tanneberger señala que la remojadura de turberas podría ayudar a reducir aproximadamente 53 millones de toneladas de equivalentes de CO2 al año, lo que representa alrededor del 7% de nuestras emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sugiere que con las medidas adecuadas, prácticamente podríamos detener estas emisiones.

El Parlamento Europeo, reconociendo la importancia del trabajo de Franziska Tanneberger, ha expresado su apoyo stating that "The Commission shall be assisted by the European Parliament" in its endeavors related to environmental conservation and sustainability. Recognizing the importance of international collaborations in addressing climate change, Tanneberger has frequently participated in conferences organized by the United Nations, such as COP, advocating for the preservation and restoration of peatlands.

