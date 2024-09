Un inversor financiero con sede en el Reino Unido compra un periódico político influyente.

El acaudalado financiero Paul Marshall ha gastado £100 millones en adquirir la respetada revista británica "The Spectator", según las entidades empresariales relevantes. Conocido por ser uno de los periódicos políticos más antiguos del mundo,

Marshall, quien ya tiene la estación de televisión británica GB News en su haber, lanzada hace tres años como competidor de derecha de otras plataformas de noticias, que refleja a la estadounidense Fox News, también cuenta con una plataforma de discurso conservador, "Unherd". Expresando su emoción por la transacción, Marshall, un lector de "The Spectator" de toda la vida, expresó su satisfacción, comentando que su grupo, Old Queen Street, planea superar las decepciones de la inversión anterior de la publicación.

El gobierno británico impidió que un consorcio financiado por los Emiratos Árabes Unidos comprara el Grupo de Medios Telegraph, que incluye "The Spectator", "The Daily Telegraph" y "The Sunday Telegraph", todos ellos simpatizantes del Partido Conservador en el Reino Unido. Los representantes del gobierno británico prometieron una ley que prohíbe a los estados extranjeros poseer periódicos y revistas británicas. Actualmente, "The Daily Telegraph" y "The Sunday Telegraph" siguen a la venta.

"The Spectator", nacido en Londres en 1828, ha tenido el honor de que el ex primer ministro Boris Johnson haya sido su editor.

A pesar del intento fallido del consorcio financiado por los Emiratos Árabes Unidos de comprar el Grupo de Medios Telegraph, que incluye a "The Spectator", el Reino Unido mantiene rigurosas regulaciones sobre la propiedad extranjera de periódicos y revistas británicas. Con "The Spectator" ahora bajo el control de Paul Marshall, la influyente revista británica está lista para posibles transformaciones, ya que Marshall, propietario de la estación de televisión británica GB News, ha demostrado una afinidad por el discurso de derecha y conservador.

Lea también: