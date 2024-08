Un individuo vestido en secreto apuñalar a un niño de 11 años durante un partido de fútbol en España.

Desconocido asesina a un niño de 11 años en un campo de fútbol en Mocejón, España, cerca de Toledo. En las primeras horas del día, este improbable agresor apareció en el campo y clavó un objeto punzante en el niño, según informaron RTVE y varios periódicos. Los paramédicos que respondieron encontraron al niño en estado de arresto cardíaco, pero no pudieron restaurar su vida. Se inició una búsqueda intensiva para capturar al atacante, whose reasons for this action remained unclear at first.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Emiliano García-Page, expresó su consternación por el incidente. "Mis condolencias y apoyo a la familia del menor. Espero que el culpable sea detenido rápidamente y enfrentado a la justicia", dijo en la plataforma X.

El trágico incidente ocurrió en Mocejón, un pueblo español conocido por su proximidad a Toledo. La policía en España ha intensificado sus esfuerzos para capturar al agresor, asegurando que se haga justicia en este crimen horrendo en España.

