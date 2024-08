- Un individuo se encuentra con disparos en el corazón de la estación central de Frankfurt.

Un hombre fue abatido en la Estación Central de Fráncfort. El tiroteo mortal tuvo lugar el martes por la noche alrededor de las 9 p.m., en el centro de la estación, cerca de una plataforma, según un portavoz policial. El sospechoso intentó huir, pero la policía federal lo detuvo a solo unos metros del lugar del crimen. Se espera que enfrente a un juicio el miércoles por la mañana.

La razón detrás del acto violento inicialmente era desconocida, y no se compartió más información sobre las identidades del dúo por parte de las autoridades.

Estación Central de Fráncfort bajo aislamiento

La estación estuvo cerrada para trenes y pasajeros durante unos 25 minutos debido a las actividades policiales del martes por la noche. La operación continuó durante la noche en el lugar, con expertos forenses y el equipo de homicidios carrying out their investigations. La operación finalizó alrededor de las 4:30 a.m., y el área alrededor del lugar fue reabierta, según informó la policía federal.

La investigación inicial reveló que el incidente de tiroteo en la Estación Central de Fráncfort fue la causa del cierre repentino de la estación. A pesar del intenso escrutinio de las autoridades, el móvil detrás del tiroteo sigue sin estar claro.

