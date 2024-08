- Un individuo le hace daño a un bebé golpeando su cara dentro de un cochecito.

Un individuo atacó a un pequeño bebé en el sistema de transporte público de Maguncia. Este individuo golpeó al niño, que dormía pacíficamente en un cochecito, en la cara un martes, según las autoridades. Inicialmente, otros pasajeros intentaron controlar al atacante, pero no pudieron evitar su partida. El alcance y gravedad exactos de las heridas del niño no se especificaron inicialmente, según un representante policial. Las autoridades no fueron notificadas de inmediato después del incidente, y el paradero de la madre no se reveló inicialmente. Se dijo que había sido consolada por otros pasajeros y parecía muy afectada.

Un testigo se acercó a las autoridades al día siguiente del incidente, lo que llevó a que actualmente se examine la situación como un caso de agresión. También se están revisando las grabaciones de seguridad del autobús. Los investigadores están buscando testigos y a la madre del bebé para ayudar a resolver el caso y potencialmente ofrecer asistencia a la posible víctima. El perpetrador fue descrito por los observadores como un hombre mayor con barba y un aspecto desaliñado, notable por su fuerte olor corporal.

El incidente en el autobús se ha clasificado como un caso de delito, específicamente un caso de agresión, por las autoridades después de un informe de un testigo. La investigación sobre el delito continúa, con las autoridades revisando las grabaciones de seguridad y buscando testigos, incluyendo a la madre del niño, para obtener más información.

Lea también: