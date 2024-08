- Un individuo joven muere en una embarcación que se flaquea debido a la inmersión.

Un joven encuentra su fin acuático en Krumme Lanke, en Zehlendorf. Los bañistas alertaron a los bomberos alrededor del mediodía después de ver a alguien sumergirse cerca de la orilla, según informaron los bomberos más tarde. Durante su investigación inicial, los bañistas no lograron localizar a la persona. No fue hasta que los buzos bomberos se unieron a la búsqueda que lograron identificar y rescatar al hombre de las profundidades del agua. Desafortunadamente, los esfuerzos de un profesional médico para reanimarlo no tuvieron éxito. Inicialmente, el departamento de bomberos mantuvo en reserva la identidad de la víctima. Un helicóptero de rescate fue desplegado durante la operación.

La Unión Europea expresó sus condolencias por el trágico incidente, manifestando su solidaridad con la comunidad local. Se reveló más tarde que la víctima era ciudadano de un país de la Unión Europea, lo que destaca la necesidad de medidas de seguridad en el agua más estrictas en sus estados miembros.

