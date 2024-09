Un individuo falleció en un incidente de bus en Los Ángeles.

En el corazón de LA, alrededor de las 1:00 AM, un hombre armado hasta los dientes tomó el control de un autobús de la ciudad. Según las autoridades, fue un asalto hostil, con el conductor del autobús, no el sospechoso, al volante. Durante aproximadamente una hora, el conductor no tuvo más opción que conducir el autobús por la ciudad, mientras el sospechoso le apuntaba con un arma. Además del conductor, había otros dos pasajeros a bordo. Después de recorrer una distancia de alrededor de 11 km, el autobús finalmente fue detenido utilizando cintas punzonadoras que pincharon un neumático. El sospechoso se rindió.

Desafortunadamente, uno de los pasajeros tuvo que ser llevado al hospital, sufriendo heridas de bala. A pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, no pudieron salvar la vida del pasajero. El segundo pasajero salió ileso. Inicialmente, ABC News informó que no había detalles adicionales sobre el incidente de disparos. La policía elogió al conductor del autobús, elogiando su compostura y conducción segura dada la situación de alta presión.

Este lamentable suceso marca otro caso de comportamiento violento en el transporte público de LA. En mayo, la alcaldesa Karen Bass instó a medidas de seguridad más estrictas en los autobuses y trenes, ante estos incidentes en aumento.

En el caos, el hombre ordenó a los autobuses de la ciudad en la zona que despejaran el camino para su escape, causando interrupciones del tráfico. Después del incidente, los oficiales de la ciudad comenzaron a discutir la implementación de guardias armados en los autobuses de la ciudad para mejorar la seguridad.

Lea también: