- Un individuo de 27 años recibe un disparo en el centro ferroviario principal de Frankfurt.

En el corazón de la Estación Central de Frankfurt, una persona de 27 años encontró su fin a causa de un disparo de arma de fuego alrededor de las 9:00 PM del martes. El presunto tirador, de 54 años, fue arrestado poco después por las autoridades federales en el andén 7. Ambos sospechosos proceden de Turquía, según la policía y los fiscales de Frankfurt. La muerte ocurrió instantáneamente en el lugar, y el móvil y las circunstancias están siendo investigados.

Según las últimas actualizaciones, la persona de 27 años estaba en el andén 9 cuando el presunto atacante se acercó por detrás y disparó varias veces con su pistola antes de huir. El hombre de 54 años fue detenido sin resistencia por la policía federal cerca del andén 7. La estación estuvo cerrada durante aproximadamente 25 minutos, afectando a trenes y pasajeros debido a la intervención de las fuerzas del orden.

Después del caos, la zona del andén 9 fue acordonada con cinta roja y blanca. El ambiente entre los pasajeros era tenso y confundido. Un testigo le contó a un reportero de dpa que el tirador disparó varias veces directamente contra la víctima. El cuerpo de la víctima fue posteriormente trasladado en un vehículo. Durante la investigación, se encontró el arma sospechosa entre las pruebas. Se espera que el hombre de 54 años comparezca ante un juez el miércoles para determinar su detención.

Al día siguiente del incidente, la Estación Central de Frankfurt volvió a la normalidad. Los turistas y locales se apresuraban con su equipaje, ya que las vacaciones de verano en Hesse estaban llegando a su fin esta semana. Muchos eran inconscientes del incidente.

"La estación ha decaído"

"It's unsettling that something like this can occur in the heart of the station," voiced out a Frankfurt student on her voyage to Munich. The area around the station is also notorious for its reputation. "The station has gone downhill," asserted a man who's worked at a bakery stand near platform 9 for over two decades. A woman from Gießen displayed a more composed demeanor. "You can't let fear consume you, or you'll be petrified everywhere," she told. "You can also be menaced on the streets." She also believes that the two individuals were likely acquainted.

In June, a weapon ban was enforced between 8:00 PM and 5:00 AM, forbidding guns and knives with blades longer than four centimeters in the Main Station. Previously, a blanket weapon ban had already been imposed in the station area, which is rife with drug scenes and a hotspot for crime. According to federal police, instances of violent crimes with weapons in the station have more than doubled since the pandemic years: rising from 80 in 2019 to 176 in 2022.

Frankfurt Main Station, constructed on August 18, 1888, now stands as one of Germany's marquee transportation hubs, servicing around half a million passengers and visitors daily, and over a thousand trains.

After the shooting incident, the federal police intensified their presence around the station, aiming to ensure public safety. The suspected gunman, apprehended by the federal police, will face charges in court for his actions.

Lea también: