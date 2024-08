- Un individuo británico celebra su cumpleaños de 102 años saltando con paracaídas.

Un regalo de paracaidismo ya no es extraordinario, pero para una persona de 102 años, resultó ser toda una emoción - y Manette Baillie no se contuvo. Procedente del condado de Suffolk, en el este de Inglaterra, esta ciudadana mayor se convirtió en la persona más anciana en hacer paracaidismo en el Reino Unido al saltar desde unos 2.130 metros con un compañero en tándem, según informó la BBC.

"Estuvo un poco asustador", confesó la dama valiente a la emisora después del salto. "Debo admitir que tuve los ojos bien cerrados". Con su salto a gran altura, Baillie espera animar a otros ciudadanos mayores. "Solo quiero que otros que se acercan a los 80 o 90 no se rindan", dijo.

Un paseo en Ferrari a los 100

La adrenalina no era algo nuevo para Baillie durante sus años dorados. Para cumplir 100 años, dio un paseo en Ferrari por el circuito de Fórmula 1 de Silverstone, en Inglaterra.

No tiene idea de dónde viene su espíritu aventurero, remarked la pensionista animada. "He tenido mucha suerte de mantenerme saludable y en forma, así que tengo que aprovecharlo al máximo, esa es la verdad", dijo. Tiene la intención de disfrutar cada minuto. "Otros tienen artritis y yo no".

A pesar de su edad, el amor de Manette Baillie por las actividades emocionantes no disminuyó en sus años posteriores. Continuó desafiando los límites, haciendo historia en el Reino Unido al convertirse en la persona más anciana en hacer paracaidismo, saltando desde una altura impresionante.

Para celebrar su 100 cumpleaños, Baillie no dio señales de desacelerar, optando por un paseo en Ferrari por el famoso circuito de Fórmula 1 de Silverstone, una vez más demostrando que el valor y la aventura no tienen edad en el Reino Unido.

Lea también: