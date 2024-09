Un incidente inusual de gripe aviar en Missouri tiene similitudes con la cepa prevalente entre el ganado, según el CDC.

La cepa viral fue cargada en la base de datos GISAID un viernes, lo que hizo su secuencia genética públicamente accesible con fines de investigación. La cepa está estrechamente relacionada con la que ha afectado a ganado lechero en 14 estados este año. A pesar de esto, la persona que dio positivo en Missouri el mes pasado no tuvo contacto con aves silvestres, aves de corral ni ganado, ni consumió productos lácteos crudos. El origen de la infección en este caso sigue bajo investigación. Se han informado 13 infecciones humanas adicionales en EE. UU. este año, todas en personas que tuvieron contacto con animales infectados.

La posible importancia de esta infección es un tema de debate. Por un lado, los expertos encuentran preocupante que la persona se infectara sin un contacto aparente con animales infectados, lo que parece desviarse del patrón usual. Todas las otras infecciones por H5N1 informadas este año han sido leves y clasificadas como infecciones sin transmisión, sin evidencia de transmisión de persona a persona. Afortunadamente, el rastreo de contactos no ha identificado ninguna transmisión adicional, lo que sugiere que el virus carece de nuevas capacidades.

Esta observación se ve respaldada por la secuencia genética del virus. Los científicos, según el CDC, no han identificado ninguna mutación que indique un aumento en la transmisibilidad o gravedad.

Sin embargo, el virus sí presentó mutaciones que pueden afectar el desarrollo de los virus candidatos para vacunas, vacunas preparadas por el CDC que pueden ser utilizadas por los fabricantes en caso de un brote.

Información adicional sobre el caso de Missouri, publicada en el informe semanal FluView del CDC, reveló que un contacto cercano del paciente también enfermó el mismo día, presentó síntomas similares pero nunca fue probado. Ambos individuos se han recuperado desde entonces.

El inicio simultáneo de los síntomas no sugiere una transmisión de persona a persona, sino más bien una exposición compartida, según el CDC.

Un segundo contacto cercano, un trabajador de la salud, desarrolló síntomas leves pero dio negativo en la prueba de gripe.

Se ha pasado un período de seguimiento de 10 días y no se han informado casos adicionales, según el CDC.

El paciente confirmado en Missouri era un adulto con múltiples condiciones médicas subyacentes. Enfermó durante la semana que terminó el 24 de agosto, según el informe FluView.

El paciente fue ingresado en el hospital debido a dolor en el pecho, náuseas, vómitos, diarrea y debilidad, según el Dr. Nirav Shah, subdirector principal del CDC, en una rueda de prensa. Shah mencionó que el hospitalización del paciente se debió a sus condiciones médicas subyacentes.

Mientras estaba en el hospital, el paciente dio positivo para un virus de la gripe A. El estado de Missouri realiza pruebas adicionales en todas las muestras que dan positivo para la gripe A, y estas pruebas identificaron al paciente como teniendo un virus H5, un hallazgo poco común. La muestra se envió al CDC para su confirmación.

Cuando se le preguntó durante una rueda de prensa del jueves si el CDC consideraba que la infección de gripe fue incidental en relación con la hospitalización del paciente, el Dr. Shah respondió: "No, no la describimos como incidental. Esa fue una pregunta que estaba en nuestras mentes, pero no, no fue incidental".

El Dr. Shah se negó a proporcionar más detalles, citando preocupaciones sobre la confidencialidad del paciente.

Los científicos del CDC notaron que la muestra que recibieron contenía una baja concentración del virus y expresaron precaución sobre su capacidad para secuenciar todos los ocho segmentos del virus.

A pesar de la investigación en curso, la infección inexplicada en Missouri ha suscitado preocupaciones entre los expertos en salud debido a la falta de contacto directo de la persona con animales infectados. Además, el posible impacto de las mutaciones del virus en el desarrollo de los virus candidatos para vacunas es un tema de interés para los funcionarios de salud pública.

