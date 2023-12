Un incidente con la familia de Chris Paul empaña el cuarto partido de los Mavericks ante los Suns

El partido se vio ensombrecido por un incidente en el que se vio implicada la familia del escolta de los Suns Chris Paul: El periodista de ESPN Dave McMenamin informó de una fuente familiarizada con la situación que los aficionados de los Mavs supuestamente tocaron a la madre de Paul y empujaron a su esposa delante de los hijos de Paul.

En un vídeo visto en las redes sociales, un aficionado con una camiseta de los Mavericks es escoltado fuera del edificio con un enfadado Paul gritando: "¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos vemos luego! Hasta luego". No está claro si el aficionado fue el que supuestamente se puso violento con la familia de Paul.

Después del partido, los periodistas no preguntaron a Paul por el incidente, pero tuiteó: "¡Queréis multar a los jugadores por decir cosas a los aficionados, pero los aficionados pueden poner sus manos sobre nuestras familias....f**k that!"

En un comunicado a la CNN, los Mavericks dijeron: "Los Dallas Mavericks son conscientes de un incidente entre un aficionado y la familia de Chris Paul. Fue un comportamiento inaceptable y no será tolerado". Los Mavericks, junto con el American Airlines Center, retiraron rápidamente al aficionado del partido de hoy".

En la cancha, Paul registró más faltas que puntos por primera vez en su carrera de postemporada, terminando con seis faltas y cinco puntos, ya que cometió una falta por primera vez desde 2018.

"No puedo ponerme en las situaciones para darles [a los árbitros] esa capacidad de hacer eso", dijo Paul según ESPN. "Solo tengo que mirarme a mí mismo y descubrir cómo ser mejor".

En consecuencia, los Suns se quedaron sin Paul al principio del último cuarto, y los Mavs -liderados por los 26 puntos, siete rebotes y 11 asistencias de Luka Doncic- aprovecharon su ausencia.

Aunque Doncic encestó sólo 1 de 10 desde el centro, el resto de su equipo lo compensó, anotando 19 de 34 desde la línea de tres puntos, mientras que los Suns sólo pudieron encestar 9 de 25.

Dorian Finney-Smith aportó 24 puntos y ocho rebotes para los Mavs, incluyendo dos triples consecutivos a mediados del cuarto periodo.

"Luka me dijo cuando metí cinco triples, me dijo, 'Estás a punto de meter más'", dijo Finney-Smith, que terminó a uno del récord de la franquicia de Dallas en playoffs con nueve triples, a los periodistas. "Cuando LD te dice que estás a punto de conseguir algunos triples más, me imaginé que iba a conseguir algunos".

Ha sido un cambio notable por parte de los Mavs, que se han recuperado después de ser arrasados por los Suns en los partidos 1 y 2 de las semifinales de la Conferencia Oeste.

"Entendemos que es una serie y que por algo son los playoffs", dijo Devin Booker a los medios tras el partido, después de liderar a los Suns con 35 puntos y siete asistencias.

"Los mejores equipos de la NBA están aquí y nadie quiere perder. Así que asimilarlo todo, tirar de este partido y salir con la mentalidad adecuada. Si estamos preocupados por los dos últimos partidos todo el tiempo, creo que estamos en desventaja."

El quinto partido se jugará el martes en Phoenix.

Los 76ers empatan la serie 2-2

Mientras tanto, en la Conferencia Este, los Philadelphia 76ers se sobrepusieron a la actuación de 40 puntos de Jimmy Butler para vencer a los Miami Heat 116-108 en Filadelfia el domingo por la noche y empatar su serie de playoffs 2-2.

Con el candidato a MVP Joel Embiid fuera de juego por una fractura orbital y un desgarro del ligamento del pulgar durante los dos primeros partidos, los Sixers trabajaron con una desventaja de 0-2 en la serie al mejor de siete.

Pero el regreso de Embiid, con una máscara protectora, ha ayudado a animar a Filadelfia. El camerunés sumó 24 puntos y 11 rebotes, mientras que James Harden jugó su mejor partido de la serie, acumulando 31 puntos, siete rebotes, nueve asistencias y encestando 6 de 10 desde lejos.

"Es sólo James siendo James", dijo el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, después del partido. "Sentí que iba a hacer un gran partido esta noche. Puedes sentirlo".

Los 76ers llegaron al descanso con una ventaja de ocho puntos, tras encestar casi un 64% en tiros de campo durante la primera parte.

Sin embargo, Philly fue incapaz de distanciarse ya que el equipo cometió 16 pérdidas de balón que Miami convirtió en 24 puntos.

Butler hizo todo lo posible para mantener a los Heat en el partido con su gran carga anotadora para llevar al equipo, pero no fue suficiente para Miami ya que el resto del equipo hizo poco para ayudar.

"Tenemos que volver a ser un equipo de mentalidad defensiva", dijo Butler a los periodistas tras el partido. "Tengo que volver a observar como todo el mundo y ver cómo puedo hacer que todo el mundo participe y todo el mundo se sienta cómodo".

Para complicar aún más las cosas para los Heat, el escolta Kyle Lowry volvió a lesionarse el isquiotibial izquierdo, lo que le ha convertido en duda para el quinto partido.

Los Heat esperan poner en orden su juego ofensivo y defensivo para el quinto partido, que se disputará el martes en Miami.

