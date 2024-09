Un incendio prolongado en una tubería suburbana de Houston ha obligado a evacuar.

El lunes por la mañana se registró un incendio entre Deer Park y La Porte, a unos 25 millas al sureste de Houston. Como resultado, se cerraron calles y se evacuaron casas cercanas, según la Oficina de Gestión de Emergencias de La Porte.

El alcalde Jerry Mouton de Deer Park informó a los reporteros que el material en llamas es gas natural licuado y que tardaría algún tiempo en apagarse.

Energy Transfer, propietario de la línea, declaró que hubo un incidente en su estación de válvulas que involucró una línea de líquidos de gas natural de 20 pulgadas, lo que provocó un incendio. La línea afectada ha sido aislada para permitir que el producto restante se queme por sí solo. En este momento, Energy Transfer no tiene un plazo estimado para el final de este proceso.

Al menos 50 personas fueron evacuadas debido al incendio, mientras que significativamente más individuos han experimentado cortes de energía, evacuaciones y cierres en la zona, según el jefe asistente de policía de Deer Park, Frank Hart.

CenterPoint Energy, una compañía de energía con sede en Houston, informó varios cortes en la región el lunes por la mañana. La empresa confirmó que estaban observando la situación, que era "independiente de las operaciones o equipos de gas natural de la compañía". Una vez cumplidas las normas de seguridad, sus equipos eléctricos evaluarían los daños a sus líneas de energía, postes y equipos en la zona, restableciendo el servicio a los clientes afectados de manera eficiente y rápida.

Un bombero sufrió lesiones leves, dijo Hart.

Algunas escuelas de la zona, incluidas las del campus central del Colegio Comunitario San Jacinto, ordenaron un "quedarse quieto" en respuesta al incendio y posteriormente cancelaron las clases y actividades.

Geselle Melina Guerra, una residente de 25 años de una casa móvil dentro de la zona de evacuación, le dijo a la Agencia de Noticias Asociadas que estaba disfrutando de su desayuno cuando escuchó una explosión.

"De repente oímos esta gran explosión y luego vi algo brillante, como naranja, que salía de nuestra puerta trasera que estaba afuera", dijo Guerra.

"Estaba simplemente entrando en pánico, caminando por la sala de estar, sin saber exactly what to do or what was happening. Supuse que tal vez un avión había crashado cerca de nuestra casa", agregó Guerra.

Se ha aconsejado a los residentes de la zona que se queden adentro debido al peligro continuo del incendio. A pesar de los desafíos, nuestra comunidad se está uniendo para ayudar a quienes han resultado afectados, ofreciendo refugio y asistencia donde sea necesario.

