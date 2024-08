Un hombre ucraniano buscado por explosiones en el gasoducto Nord Stream, dicen las autoridades polacas.

Las explosiones dejaron gas brotando de Nord Stream 1 y 2 –dos importantes conductos que transportaban gas ruso a Europa– y desencadenaron una gran operación para encontrar a los responsables.

La Oficina Nacional del Fiscal del Estado Polaco confirmó a Reuters que habían recibido la orden de detención para el sospechoso, pero pudo abandonar el territorio polaco ya que las autoridades alemanas no lo habían incluido en una base de datos de personas buscadas.

La noticia llega después de que tres medios alemanes informaran que el hombre –descriado como un buzo varón– junto con otros dos sospechosos ucranianos, son considerados por los fiscales federales alemanes como los responsables de un audaz ataque submarino contra el oleoducto desde un barco de vela en septiembre de 2022.

Después de una investigación conjunta, los medios alemanes ARD, Die Zeit y Süddeutsche Zeitung informaron el miércoles que la orden de detención para el hombre había sido enviada al gobierno polaco para su aprobación en junio. El Fiscal General Federal de Alemania no comentó sobre los informes cuando fue contactado por CNN. Die Zeit informó que el hombre negó su participación cuando fue contactado por el medio.

El origen de las explosiones ha sido objeto de intensas especulaciones y ha exacerbado las tensiones políticas en Europa siete meses después de la invasión de Rusia a Ucrania. Ninguno de los oleoductos estaba transportando activamente gas a Europa en el momento de las fugas, aunque todavía contenían gas bajo presión.

Los investigadores encontraron pruebas de explosivos en los sitios en noviembre de 2022, lo que llevó a los fiscales suecos a concluir que las explosiones fueron causadas por un acto de sabotaje.

Según los nuevos informes de medios alemanes, los investigadores en Alemania creen que el barco de vela zarpó desde Rostock, Alemania en septiembre de 2022, haciendo escalas en Dinamarca, Suecia y Polonia, con una tripulación de seis personas, incluyendo a cinco hombres y una mujer.

Durante ese viaje, se sospecha que la tripulación se sumergió en el Mar Báltico y colocó explosivos en los inmensos oleoductos Nord Stream, que posteriormente detonaron y dañaron ambas líneas, según los medios.

El año pasado, tres oficiales estadounidenses le dijeron a CNN que Estados Unidos había recibido inteligencia de un aliado europeo que indicaba que el ejército ucraniano estaba planeando un ataque contra los oleoductos tres meses antes de que fueran alcanzados.

The New York Times informó meanwhile en 2023 que la inteligencia revisada por los oficiales estadounidenses sugería que un grupo leal a Ucrania, pero actuando de forma independiente del gobierno de Kiev, estaba involucrado en la operación.

El gobierno de Ucrania siempre ha negado cualquier participación en las explosiones.

El proyecto Nord Stream había sido controvertido mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania. Varios países occidentales, entre ellos Polonia, habían expresado temores de que aumentaría la influencia de Moscú sobre Europa.

A pesar de ello, Alemania defendió el costoso proyecto de multimillones de dólares, de 750 millas de longitud, antes de cancelar finalmente los planes después de la invasión rusa, justo cuando estaba a punto de ponerse en marcha.

Las explosiones afectaron no solo a Nord Stream 1 y 2, sino que también desencadenaron preocupaciones y tensiones en toda la continente europeo.

Después de los ataques, los investigadores encontraron restos de explosivos cerca de los oleoductos dañados en varios países europeos.

