- Un hombre enfermo se derrumba y muere mientras camina.

Un hombre de 65 años se desplomó mientras hacía senderismo en el Hochstaufen en el Berchtesgadener Land y posteriormente falleció. El hombre de Niederbayern probablemente no fue lanzado, sino que se desplomó debido a una enfermedad aguda, según la Cruz Roja de Baviera (BRK).

Un senderista avistó a un hombre inconsciente a través de binoculares por la tarde del sábado y llamó a los servicios de emergencia. Una mujer también alertó al rescate de montaña. Otros senderistas comenzaron con RCP, pero los esfuerzos adicionales de un médico fueron infructuosos: el hombre falleció en el lugar, según BRK. Ocho rescatistas de montaña estuvieron en el lugar durante aproximadamente dos horas y media.

Escalador cae varios metros y es golpeado por una roca

Previamente, el rescate de montaña recibió una llamada sobre un escalador que había caído varios metros en la ruta Sternschnuppe en el Feuerhörndl en el lado noroeste del Reiteralpe. La roca también golpeó al hombre de 60 años de la región de Salzburgo en el pie y la pierna inferior. El hombre estaba atascado y gravemente herido, según BRK. Un helicóptero de rescate primero llevó a un rescatista de montaña y luego a un médico hasta el hombre herido. Fue llevado a un hospital para recibir tratamiento. Seis personal de rescate de montaña estuvieron en el lugar durante aproximadamente dos horas.

El escalador de 60 años era de la región de Salzburgo en la vecina Baja Baviera. A pesar de haber sido rescatado y llevado al hospital, la caída y el posterior golpe de la roca resultaron en lesiones graves.

El incidente de senderismo que llevó a la muerte del hombre ocurrió en el hermoso Berchtesgadener Land, ubicado en la región vecina de Baja Baviera.

