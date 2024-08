Un hombre de Tennessee arrestado por presuntamente usar un esquema de trabajadores de TI para recaudar dinero para el programa de armas de Corea del Norte.

Matthew Isaac Knoot, de 38 años, es acusado de ayudar a trabajadores norcoreanos a "fingir ser ciudadanos estadounidenses" como parte de un plan para obtener empleo en empresas tecnológicas estadounidenses y británicas, y de conspirar para lavar dinero ganado por los trabajadores a cuentas financieras relacionadas con individuos norcoreanos y chinos, dijo el Departamento de Justicia.

Knoot también habría dirigido una "granja de laptops" desde sus residencias en Nashville que otorgaba a los norcoreanos acceso a conexiones de internet de EE. UU. para hacer que pareciera que estaban accediendo al trabajo desde EE. UU. en lugar de China, donde estaban basados, según los fiscales.

El plan estafó a empresas de medios, tecnología y finanzas estadounidenses no identificadas, lo que les costó cientos de miles de dólares en daños, dijo el departamento.

El caso de Knoot sería el último ejemplo de un fenómeno que los oficiales de seguridad nacional de EE. UU. han intentado frustrar durante años: miles de trabajadores de IT norcoreanos en el extranjero intentan eludir las sanciones y enviar cientos de millones de dólares a Pyongyang cada año.

Algunos de esos trabajadores de IT trabajan estrechamente con hackers norcoreanos, quienes también son una rica fuente de ingresos para el régimen, según los expertos. La mitad del programa de misiles de Corea del Norte ha sido financiada por ataques cibernéticos y robo de criptomonedas, dijo un funcionario de la Casa Blanca el año pasado.

Los trabajadores de IT asociados con Knoot recibieron más de $250,000 por su trabajo entre aproximadamente julio de 2022 y agosto de 2023, gran parte del cual se informó falsamente a la IRS y a la Administración de Seguridad Social a nombre de otra persona whose identity had been stolen, dijo el Departamento de Justicia.

CNN no pudo identificar de inmediato a un abogado de Knoot.

Es la segunda vez en tres meses que un estadounidense es acusado de supuestamente ayudar a facilitar un esquema de fraude norcoreano a gran escala. En mayo, el Departamento de Justicia acusó a una mujer de Arizona de participar en un esquema similar que ayudó a trabajadores de IT extranjeros a fingir ser estadounidenses y ganar $6.8 millones en ingresos que podrían beneficiar al régimen norcoreano.

Los esquemas de elusión de sanciones de Corea del Norte son comunes, según los expertos, y frustrarlos se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional para la administración de Biden.

Una investigación anterior de CNN encontró que el fundador de una startup de criptomonedas con sede en California había pagado involuntariamente miles de dólares a un ingeniero norcoreano. El empresario no sabía de la situación hasta que el FBI lo notificó, dijo.

Y, según investigadores independientes que hablaron con CNN en abril, ilustradores y diseñadores gráficos norcoreanos parecen haber ayudado a producir trabajo para estudios de animación de EE. UU. sin que esas empresas lo supieran. Los investigadores descubrieron una gran cantidad de bocetos de dibujos animados en un servidor de computadora abierto en la porción de internet de Corea del Norte.

Los trabajadores de IT norcoreanos juegan un "papel importante" en "no solo la generación de ingresos, sino también... las operaciones cibernéticas para el Norte", dijo Cynthia Kaiser, subdirectora adjunta de la División de Ciberseguridad del FBI, en una entrevista con CNN esta semana.

El FBI continúa viendo a trabajadores de IT norcoreanos aplicando para jobs en empresas de EE. UU. y la bureau está trabajando con sitios web de publicación de jobs para

Lea también: