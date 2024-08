Un hombre de Massachusetts buscado por violaciones hace 35 años es arrestado tras una persecución policial en Los Ángeles.

Stephen Paul Gale, de 71 años, fue arrestado después de llevar a la policía en una persecución, informó el portavoz del Servicio de Marshals de EE. UU., Brady McCarron, a CNN. La persecución comenzó justo antes de las 4 p.m. cuando Gale conducía por la autopista 405 a una velocidad moderada mientras obedecía la mayoría de las señales de tráfico, según informó la afiliada de CNN, KABC.

Las autoridades de Massachusetts acusaron a Gale en mayo de cuatro cargos de violación agravada, dos cargos de secuestro y uno de robo armado, según el comunicado de prensa.

Gale es acusado de haber agredido sexualmente a dos empleadas de una tienda de ropa en Framingham, Massachusetts -a unos 20 millas al oeste de Boston- hace casi 35 años, según un comunicado de prensa de la fiscal del distrito de Middlesex, Marian Ryan.

La evidencia de ADN recolectada en la escena ayudó a los investigadores a identificar a Gale como el sospechoso a través de la genética forense, según las autoridades.

La genética forense es la práctica de combinar evidencia de ADN con la genealogía tradicional para encontrar conexiones biológicas entre las personas.

"Esta evidencia de ADN y los resultados estadísticos que comparan la probabilidad de relación proporcionan causa probable para identificar a Stephen Paul Gale y llevaron al emisión de la orden de arresto de hoy", dijo el comunicado de prensa de mayo.

"Nada de esto ha salido nunca de nuestras vidas", dijo una de las víctimas a la afiliada de CNN, WFXT. "Esto siempre ha sido una parte de nosotros. Y es hora de que este tipo sea llevado ante la justicia y sacado de las calles".

El 27 de diciembre de 1989, Gale entró en la tienda Hit or Miss en la ruta 9 y obligó a dos empleadas a ir a la parte trasera de la tienda, según el comunicado de prensa. Obligó a una de las víctimas a vaciar el dinero de una caja fuerte cerrada, el registro de la tienda y su bolso en una bolsa, dijo el comunicado. Luego obligó a la segunda víctima a cerrar las puertas de la tienda antes de obligar a ambas mujeres a quitarse la ropa y luego poner a cada una en una habitación separada, dijo el comunicado.

"Él agredió sexualmente a ambas mujeres mientras sostenía el arma en sus cabezas. Cuando el sospechoso regresó a la parte delantera de la tienda, las víctimas huyeron por la puerta de incendios trasera a una casa cercana", dijo el comunicado.

Las mujeres, la gerente de la tienda de ropa Hit or Miss, que tenía 29 años en 1989, y una empleada, que tenía 18, hablaron con la afiliada de CNN, WCVB.

"Estaba muy afeitado. Estaba muy presentable. Llevaba pantalones caquis, una chaqueta y una camisa casual, no ropa de negocios", dijo la mujer más joven en una entrevista en 2021. "Me hizo gatear desnuda sobre mis manos y rodillas hasta la oficina trasera. Y es donde happened the assault".

"Uno de los principales recuerdos que tengo es que él seguía diciendo una y otra vez, 'No me mires, no me mires'", ella agregó.

La mujer de 29 años dijo que no dejaba de mirarlo. "Entonces me golpeaba en la cabeza con la pistola y me atrapaba y decía, 'No me mires, no me mires, o te vuelo los sesos'", le dijo a WCVB.

A medida que pasaban los años sin nueva información ni arrestos, las mujeres comenzaron a sentirse ignoradas.

"Empecé con algo de esperanza y simplemente se hizo pedazos, me dejó en un nivel bajo de decepción y simplemente me sentí realmente abandonada y sin valor", dijo la antigua gerente. "Me hizo sentir muy pequeña e insignificante y simplemente olvidada".

Los marshals de EE. UU. del Distrito de Massachusetts comenzaron a trabajar en el caso en febrero a pedido del Departamento de Policía de Framingham, la Policía Estatal de Massachusetts y la Oficina del Fiscal del Distrito de Middlesex, dijo McCarron a CNN.

El Servicio de Marshals de EE. UU. nombró a Gale como sospechoso en el caso en un X post en mayo, señalando que era probable que viviera bajo múltiples seudónimos, incluyendo Stephen Pisarcik, John Rossi y Paul Costa.

Se ofreció una recompensa de $5,000 por información que condujera a su arresto.

"Me gustaría reconocer a las víctimas por su valentía. Sin su ayuda y coraje continuos, nunca habríamos podido tener finalmente un avance en este crimen horrendo", dijo el jefe de policía de Framingham, Lester Baker, en el comunicado.

"Ha tardado mucho tiempo -más de treinta años ahora- y estoy agradecido de poder decirles a ellas y a sus seres queridos que todos sus esfuerzos no han sido en vano. Este crimen ha perseguido a la comunidad de Framingham durante décadas, pero ninguno de nosotros nunca se rindió ni olvidó", agregó Baker.

CNN está trabajando para confirmar el paradero de Gale después de su arresto, si ha contratado a un abogado y si enfrenta cargos adicionales.

