Un hombre de Arkansas visitó un parque estatal con su novia. Recogió el diamante más grande descubierto allí en 3 años

Jerry Evans visitó el Parque Estatal Crater of Diamonds en Murfreesboro, Arkansas, por primera vez con su novia la pasada primavera, según declaró a los responsables del parque.

Evans dice que unos 10 minutos después de llegar, vio lo que parecía vidrio a unos metros de distancia en lo alto de una cresta arada, según un comunicado de prensa.

Aunque se embolsó el hallazgo en forma de pirámide, no estaba seguro de si se trataba de un diamante, dijo Evans en el comunicado.

"Estaba muy claro. Realmente no lo sabía", dijo Evans. "Recogíamos todo pensando que era un diamante".

El Cráter de los Diamantes, que se convirtió en parque estatal en 1972, es conocido como fuente de diamantes a partir de su fuente volcánica original, según los responsables del parque.

Después de regresar a casa, a unos 250 kilómetros de distancia, en Lepanto (Arkansas), Evans dice que se planteó si el pequeño objeto podría ser algo más que cristal, así que lo envió al Instituto Gemológico de América para que le ayudaran a identificarlo.

Este instituto sin ánimo de lucro, con sede en California, está especializado en la investigación y formación sobre gemas y joyas , según su sitio web.

Evans tuvo noticias del instituto unas semanas después, cuando le informaron de que había encontrado un diamante casi incoloro, según el comunicado.

"Cuando me llamaron y me dijeron que era real, me morí de la risa", dijo.

Evans se puso entonces en contacto con el parque para informar del descubrimiento. Su diamante se convirtió en el más grande registrado en el parque desde el Día del Trabajo de 2020, cuando Kevin Kinard de Maumelle, Arkansas, encontró allí un diamante marrón de 9,07 quilates, según los funcionarios del parque.

"Aunque recibo muchos correos electrónicos de personas que quieren que identifique algo que han encontrado aquí, que yo recuerde, esta es la primera vez que alguien me contacta después de que el GIA haya identificado un diamante", dijo en el comunicado Waymon Cox, superintendente adjunto del parque estatal Crater of Diamonds.

Los visitantes del parque encuentran allí una media de uno o dos diamantes al día, y en 2023 se han registrado en el parque 798 diamantes con un total de más de 125 quilates, según el comunicado.

Se han descubierto más de 75.000 diamantes en Crater of Diamonds desde que se encontraron los primeros diamantes en la zona del condado de Pike, donde se encuentra el parque, a principios del siglo XX, según el sitio web del parque.

Fuente: edition.cnn.com