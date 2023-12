Un hito musical alcanzado este año revela mucho sobre cómo está cambiando EE.UU.

Este año, un número récord de canciones en español han entrado en la lista Billboard Hot 100, y un número récord también se ha colado entre las 10 primeras de esa lista.

"Es emocionante.... No creía que fuera posible un cambio así", dice Leila Cobo, directora de contenidos de música latina de Billboard.

Hasta hace poco, los artistas latinos tenían que hacer álbumes en inglés si querían ganarse al gran público estadounidense.

Ahora, según los expertos, se está produciendo un cambio significativo. Y los rankings de canciones en español de estrellas como Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma revelan mucho sobre los cambios en la industria musical y en Estados Unidos.

La música en streaming ha cambiado las reglas del juego

La primera canción en español que entró en el top 10 de la lista Hot 100 de Billboard fue una versión del clásico cubano "Guantanamera" interpretada por The Sandpipers, un grupo folk estadounidense. Corría el año 1966.

Por aquel entonces, sólo vivían en Estados Unidos unos 8,5 millones de latinos. Ahora son casi 64 millones, que representan aproximadamente el 19% de la población total.

Y hay muchas más canciones en español en la lista Billboard Hot 100, que utiliza datos de ventas, radio y streaming para clasificar las mejores canciones de EE.UU. cada semana.

Este año, un récord de 98 canciones en español entraron en la lista de Billboard, y seis en el top 10, según Xander Zellner, analista senior de gráficos y datos de Billboard, que analizó recientemente la historia de las canciones en lengua no inglesa en la lista.

Es un salto enorme en comparación con hace solo unos años. En 2015, solo dos canciones en español entraron en el Hot 100, dice Zellner.

El auge de las plataformas de música en streaming, y su inclusión en los cálculos de Billboard, jugó un papel importante, dice Cobo, y está cambiando la forma en que algunos ven la música latina.

"La gente actúa como si la música latina hubiera surgido de repente hace cinco años, cuando no, aquí hay un próspero negocio de música latina que siempre se ha subestimado enormemente..... Ahora es imposible ignorarlo. Es una fuerza importante", afirma.

Y el público latino no es el único que escucha.

Las investigaciones han demostrado que los miembros de la Generación Z están más abiertos a escuchar música en otros idiomas, según Cobo.

"Las generaciones más jóvenes no tienen esos problemas de -'¡Dios mío, está en español! No les importa", dice Cobo. "Si es bueno, les gusta. Si conecta con ellos, lo escuchan..... La música es música".

La era del 'crossing over' puede haber terminado. Este experto afirma que los artistas están siguiendo un camino diferente

Algunas de las estrellas más conocidas de la música latina han sido los llamados "artistas crossover", que grababan en inglés para llegar a un público más amplio. Pensemos en el éxito de 1999 de Ricky Martin "Livin' la Vida Loca" o en la canción de 2001 de Shakira "Whenever, Wherever".

Pero en los últimos años ha surgido otro camino hacia el estrellato, según Christopher J. Westgate, profesor y experto en medios de comunicación de la Universidad Johnson & Wales de Rhode Island.

En lugar de "crossover", Westgate dice que usa el término "cross under".

"En el pasado, la industria promocionaba a los artistas crossover de forma muy calculada. Eso se produjo con el tiempo y se podía observar. Era visible. Ahora creo que es más ascendente que descendente", afirma. "Bad Bunny, por ejemplo, empezó en Puerto Rico, embolsando alimentos, y formó parte de la escena musical underground hasta convertirse en la mayor estrella mundial del pop".

A los artistas "cross-under", dice Westgate, no les importan las presiones de la industria que antes empujaban a los cantantes a grabar en inglés.

"Shakira tomó clases de inglés para perfeccionar su pronunciación y poder hacer cross-under, mientras que hoy, Bad Bunny o J Balvin o Rosalía, les da igual. Graban en español y les va increíblemente bien y tienen tanto éxito".

O, como dijo el propio Bad Bunny en una entrevista con Trevor Noah hace varios años: "¿Por qué tengo que cambiar? Nadie le ha dicho a un artista gringo que tiene que cambiar. Yo soy así. Esta es mi música. Esta es mi cultura. Si no te gusta, no me escuches. Si te gusta, ya sabes".

Los artistas latinos apuestan por las colaboraciones y la autenticidad

José Valentino Ruiz, profesor adjunto de la Escuela de Música de la Universidad de Florida y ganador de cuatro premios Grammy Latinos por su trabajo en solitario y en colaboración, también ve otro factor que influye en el auge de la música latina.

"La industria de la música latina está más conectada y es más accesible para colaborar que la burocracia que existe con otros géneros", afirma. "La mayoría de los artistas latinoamericanos son en realidad independientes, así que tienen vía libre para decidir con quién quieren crear".

Las colaboraciones han llevado la música latina a públicos más amplios que de otro modo no la conocerían, afirma.

Y Ruiz afirma que la autenticidad de los artistas latinos también está calando en el público.

"No tienen miedo de decir: 'Hola a todos, me estoy despertando ahora mismo', mostrándose en pijama, dando un paseo... siendo vulnerables como humanos, en lugar de ser de plástico", afirma.

La música regional mexicana ha saltado a la palestra

El prolífico catálogo de Bad Bunny y su talento para los éxitos de género que mezclan influencias del trap, el reggaetón y el rock han llevado al músico puertorriqueño a las listas de Billboard durante varios años. Y sus canciones componen 27 de los títulos en español que entraron en la lista Hot 100 de 2023. Pero este año, músicos de un género totalmente distinto se le unen en el candelero.

El público de lo que se conoce como "música regional mexicana" está creciendo rápidamente, según Billboard.

La industria musical utiliza este término para describir baladas, corridos y canciones de mariachi con raíces en comunidades de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Este año, 37 canciones de ese género entraron en la lista Hot 100, según Zellner, frente a dos en 2022 y cuatro en 2021. Antes de ese año, las canciones regionales mexicanas nunca habían entrado en la lista.

Peso Pluma, cuya colaboración con Eslabón Armado, "Ella Baila Sola", llegó a la lista de los 10 primeros en la lista Hot 100, se convirtió en el primer artista regional mexicano en actuar en "The Tonight Show" de NBC cuando subió al escenario en abril.

También actuó en Coachella y agotó las entradas para su gira por Estados Unidos. De las 98 canciones en español que entraron en el Hot 100 este año, 22 eran del artista mexicano.

Westgate afirma que la música resuena en el público no sólo por su estilo, sino por el mensaje que encierra.

"Creo que ahora estamos viendo esta especie de deseo de volver a las raíces de la música. Y esta música regional mexicana tiene que ver con la autenticidad", afirma. "Se trata de la conexión con la tierra. Se trata de la difícil situación del inmigrante. Todo gira en torno a los capos de la droga, la inmigración...". Y creo que es un vehículo, es una voz para el dolor, para la dificultad, para la pérdida, pero también para el amor, y también para la esperanza."

Los jóvenes latinos ven en la música una forma de conectar con sus raíces

El aumento de la popularidad de la música en español llega en un momento en el que muchos jóvenes latinos buscan reencontrarse con sus raíces.

"Mucha gente venía aquí y decía que sus padres dejaban de enseñarles español porque querían que sus hijos fueran totalmente estadounidenses. Y creo que durante un tiempo, esa herencia se olvidó", dice Cobo.

La música en español se ha convertido en una forma de que las generaciones más jóvenes conecten con esa herencia, afirma.

"Hay más orgullo por la cultura", dice Cobo. "Así que, aunque no hablen el idioma, siguen escuchando la música".

Entrar en una lista Billboard no es sólo un indicador de la popularidad de la música. También da un impulso importante a la trayectoria de los artistas, dice Westgate. Y teniendo en cuenta la cantidad de canciones en español que han entrado en las listas este año, es probable que en el futuro se repita.

Pero Westgate afirma que aún hay margen de crecimiento.

"Si miramos hacia la próxima década, mi esperanza es... que una mayor colaboración permita que surjan estilos y géneros aún más nuevos", afirma.

Harmeet Kaur, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

