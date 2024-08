'Un gruñido profundo precedió a un ataque abrupto': narra la terrible experiencia de un hombre que salió ileso de un encuentro con un oso en el desierto salvaje de Alaska

Treinta y dos años Tyler Johnson estaba explorando fuera de los senderos en la península de Kenai, en el centro-sur de Alaska, acompañando a su padre en una expedición de caza, cuando se encontraron con un oso pardo. De repente, se encontraron en una zona expuesta, a al menos dos millas de distancia de la carretera más cercana, según el relato de Johnson.

"Fue un gruñido, seguido de una carga inmediata", compartió Johnson con CNN el miércoles, diciendo que el incidente ocurrió en unos cuatro segundos.

El oso había sido asustado por su presencia y se dirigió hacia su padre al principio, reveló Johnson.

Cuando el oso derribó a Johnson y le mordió la pierna, sacó su pistola de 10 mm y disparó todo el cargador al oso, pero lamentablemente le dio a su propia pierna por error.

"Papá, me disparé"

Johnson describió cómo los osos se lanzan a cada movimiento con todas sus fuerzas y continúan hasta su último aliento.

"Cada movimiento de un oso es intencional. No persiguen una acción a medias", dijo. "Cuando un oso se detiene, está muerto o cerca de la muerte".

Tanto el padre como el hijo apuntaron al oso y finalmente lo eliminaron, según Johnson. Inmediatamente después del ataque, intentaron controlar la herida.

"Examiné mi pierna y dije: 'Papá, me disparé'", compartió Johnson.

Su padre hizo un torniquete por debajo de la rodilla de Johnson y envolvió la herida con gasa. Poco después, su padre contactó a los servicios de emergencia a través de un SOS desde el lugar inhóspito para informarles de la situación de su hijo herido y solicitar servicios de rescate.

Chris Johnson, su padre, ha servido como Troopers de Alaska durante varios años y ha trabajado anteriormente para el Servicio de Vida Silvestre de EE. UU. durante más de tres décadas. Tyler Johnson atribuyó el conocimiento de su padre sobre los ataques de osos a haberle salvado la vida potencialmente.

La adrenalina que corría por el cuerpo de Johnson amortiguó su dolor inmediatamente después del incidente, dijo.

"En toda honestidad, que me dispararan, que el oso me atacara, no sentía dolor en ese momento", confesó, agregando que se sentía como presión o un calambre en la pierna.

Mientras esperaban el rescate, Johnson documentó la escena después del ataque con cuatro videos del aftermath. Los sentimientos de dolor lo abrumaron tan pronto como terminó las grabaciones. Se centró en el control de la respiración, escuchó música y se involucró en historias sobre experiencias de caza memorables anteriores con su padre para distraerse del dolor agonizante en su pierna.

Sin embargo, un elemento mantuvo a flote a Johnson: el apoyo inquebrantable y la presencia tranquilizadora de su padre.

Lidiando con la espera del rescate

"Son esas pequeñas cosas las que pueden ayudarte a navegar por momentos difíciles. Darte cuenta de que estás allí con la persona que querrías tener a tu lado en momentos así es increíblemente tranquilizador", dijo.

Cuando llegaron, los rescatistas envolvieron a Johnson en una lona y lo llevaron a un helicóptero, informó Johnson. Lo trasladaron a un hospital en Anchorage, lo que confirmó el Departamento de Seguridad Pública de Alaska en un comunicado.

Johnson recordó haber recibido una intravenosa mientras lo llevaban al hospital. Más tarde, le administraron medicamentos para el dolor cuando lo instalaron en su habitación del hospital.

Johnson informó que estaba en recuperación con la herida vendada y antibióticos, evitando cualquier intervención quirúrgica.

Johnson descubrió más tarde que los troopers regresaron al lugar del ataque y encontraron un cachorro en la zona, dijo que le informaron las autoridades. En ese momento, Johnson estaba confundido sobre por qué el oso había demostrado una

