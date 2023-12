Un gran maestro adolescente "probablemente hizo trampas" en decenas de partidas, según un importante sitio web de ajedrez

Elinforme de 72 páginas elaborado por Chess.com se hizo público el martes, un mes después de que estallara la polémica en un torneo de élite cuando el campeón mundial de ajedrez acusó al estadounidense de 19 años de hacer trampas.

Según el informe, al que se refirió por primera vez el Wall Street Journal, Niemann confesó en privado haber hecho trampas al jefe de ajedrez del sitio web en 2020, lo que le llevó a ser expulsado temporalmente de la plataforma.

El informe decía que Chess.com cerró la cuenta de Niemann en septiembre dados sus reconocimientos previos de hacer trampas, sospechas sobre su juego reciente y preocupaciones sobre el aumento abrupto e inconsistente de su rango.

"Aunque no dudamos de que Hans sea un jugador de talento, observamos que sus resultados son estadísticamente extraordinarios", decía el informe.

Niemann ya había admitido públicamente haber hecho trampas en partidas online cuando tenía 12 y 16 años, pero la investigación afirmaba que había hecho trampas más recientemente.

Niemann no ha respondido a la solicitud de comentarios de la CNN.

Chess.com tiene millones de usuarios y alberga más de 10 millones de partidas de ajedrez al día, según sus propietarios. Para detectar posibles trampas, el sitio web utiliza un software que señala las jugadas sospechosas comparándolas con las sugeridas por un motor de ajedrez. Según el informe, menos del 0,14% de los jugadores hacen trampas en el sitio.

Acusaciones contra Carlsen

La polémica comenzó el mes pasado, cuando el campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen acusó a Niemann de hacer trampas en la Copa Sinquefield de 350.000 dólares celebrada en San Luis (Misuri).

"Creo que Niemann ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente", dijo el noruego de 31 años en un comunicado publicado en Twitter.

"Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o ni siquiera totalmente concentrado en el juego en posiciones críticas, mientras me superaba como negro de una manera que creo que sólo un puñado de jugadores puede hacer. Esta partida contribuyó a cambiar mi perspectiva".

Carlsen se retiró del torneo tras perder contra Niemann. El organismo rector del ajedrez mundial, la FIDE, anunció la semana pasada que está investigando las acusaciones de Carlsen.

El ajedrez sobre tablero se juega cara a cara, no en línea. Carlsen no dio detalles sobre cómo Niemann pudo haber hecho trampas.

En una entrevista con el Club de Ajedrez de San Luis el mes pasado, Niemann dijo que nunca había hecho trampas en partidas presenciales.

"Hice trampas en partidas aleatorias en Chess.com. Me confrontaron. Confesé. Y este es el mayor error de mi vida", dijo. "Y estoy completamente avergonzado. Se lo digo al mundo porque no quiero tergiversaciones ni rumores. Nunca he hecho trampas en un juego de mesa. Y aparte de cuando tenía 12 años, nunca he hecho trampas en un torneo con premio en metálico".

Según el informe de Chess.com, hacer trampas en una partida sobre tablero podría implicar "varios métodos como: señales con la mano de un entrenador cercano o acceder a un teléfono en el baño, un dispositivo oculto en un zapato o un cable o timbre pegado al cuerpo".

El informe decía que Chess.com no había investigado habitualmente las trampas en las partidas presenciales, pero creía que las actuaciones de Niemann en algunas partidas presenciales "merecen una investigación más profunda basada en los datos".

"En nuestra opinión, no hay pruebas directas que demuestren que Hans hizo trampas en la partida del 4 de septiembre de 2022 con Magnus, o que demuestren que ha hecho trampas en otras partidas OTB en el pasado", decía el informe.

