Un gran incendio se abrió en la refinería de petróleo más importante de Rusia a las 14:32.

16:32 Rusia afirma haber atacado instalaciones de energía occidental

Según las afirmaciones del Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas rusas habrían atacado diversas instalaciones energéticas en Ucrania. Estas instalaciones incluyen estaciones de compresión de gas y transformadores de energía, que habrían sido atacadas mediante drones y misiles. Los ministerios afirman que estas instalaciones suministraban electricidad al complejo militar-industrial ucraniano. Además, se informó que se habrían atacado armas y municiones occidentales almacenadas en dos aeródromos ucranianos.

16:09 Medios: más de 247 soldados rusos capturados en Kursk

Desde su incursión en la región rusa de Kursk a principios de agosto, las fuerzas ucranianas habrían capturado a más de 240 soldados rusos, según The Washington Post. El medio occidental analizó más de 130 fotos y videos tomados desde la incursión del 6 de agosto. La mayoría de ellos habrían sido filmados por soldados ucranianos y compartidos en las redes sociales. El análisis también incluye fotos tomadas por un fotógrafo del Post en una prisión donde se dice que están retenidos los soldados rusos capturados en Ucrania. "Las imágenes verificadas muestran al menos 247 prisioneros rusos y respaldan las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que cientos de rusos fueron capturados durante la incursión", escribe el periódico. Informa que muchos de los soldados capturados eran jóvenes conscriptos militares, aparentemente sin resistencia.

15:43 Objeto entra en espacio aéreo polaco, probablemente cae en territorio

Durante el ataque ruso en Ucrania, un objeto habría entrado en el espacio aéreo polaco y probablemente caído en territorio polaco. La agencia de noticias del estado PAP informó esto, citando el comando de operaciones del ejército. La búsqueda del objeto, que no se cree que sea un misil, continúa. "Durante el ataque masivo en territorio ucraniano el lunes, un objeto probablemente entró en territorio polaco", dijo el general Maciej Klisz, el comandante operativo de las fuerzas armadas, citado por Polsat News. The Guardian informó, citando a un portavoz del ejército, que el objeto probablemente era un drone.

15:21 Posible impacto de misil ruso cerca de la presa de Kyiv

En el ataque aéreo a gran escala de esta mañana en Ucrania, se informó que una presa al norte de Kyiv fue impactada por un misil ruso, según informes de medios ucranianos. En un video compartido en las redes sociales, se puede ver parte de la planta hidroeléctrica en llamas. No hay informes oficiales aún sobre los daños a la estructura.

12:57 Zelensky describe el "ataque más pesado" de Rusia

Rusia, según informes ucranianos, utilizó más de 100 misiles y casi 100 drones en el último ataque masivo. "Este fue uno de los ataques más pesados", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje de video publicado en Telegram. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó en Telegram que había golpeado todas las instalaciones objetivo en ataques masivos en Ucrania. Zelensky explicó que se trató de un "ataque combinado", que involucró más de 100 misiles de diferentes tipos y alrededor de 100 drones Shahed de origen iraní. El Ministerio de Defensa ruso lo describió como un "golpe masivo con armas de largo alcance de alta precisión" en "instalaciones importantes de infraestructura energética".

12:38 Kyiv insta al Occidente a permitir ataques en territorio ruso

Ucrania está pidiendo al Occidente que permita el uso de armas proporcionadas para ataques en territorio ruso. "Tal decisión pondría fin al terror ruso más rápidamente", escribió el jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, en Telegram.

12:09 Kremlin responde a las conversaciones: ya no son relevantes

Rusia cree que las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego han perdido casi su significance. La incursión de tropas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk no puede ser tolerada, dijo el portavoz de la Administración del Presidente ruso, Dmitry Peskov. Debe haber una reacción. No hay conversaciones sobre un alto el fuego y el tema ya no es relevante.

11:41 Munz: Ejército belaruso es "muestra de fuerza" y no una amenaza

El dictador Lukashenko está congregando a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, un desarrollo que el país observa con preocupación. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esto es más una muestra de fuerza que una amenaza real.

11:25 Servicios de inteligencia sugieren sabotaje ruso detrás de la alarma de Geilenkirchen

10:50 Polonia Reacciona a Conflicto Cercano: Despliega CazaLa importante raids aéreos matutinos se han extendido a un país vecino, Ucrania. Debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca, la fuerza aérea polaca movilizó interceptores, según informó la agencia de noticias PAP. También participaron aviones de los aliados en la operación. Según la fuerza aérea ucraniana, el ejército ruso ha estacionado temporalmente 11 bombarderos de largo alcance Tu-95 en Rusia, equipados con misiles crucero. También se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal hacia Ucrania. El país también fue atacado desde el Mar Negro.

10:22 Pruebas Visuales: Soldado Ucraniano Lucha contra Misil RusoEsta mañana, soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea estacionados en la región occidental de Transcarpatia se enfrentaron a un misil ruso. El gobernador Viktor Mykyta compartió un video del incidente en las redes sociales. Según él, el misil fue lanzado desde la región vecina de Lviv y derribado por el 650º batallón de ametralladoras antiaéreas separado. La autenticidad del video fue confirmada por el equipo de verificación de RTL/ntv. Sin embargo, no está claro si el misil fue derribado por el fuego de la ametralladora o por un misil de defensa aérea ucraniano, según el antiguo portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat.

10:03 Ataques generalizados: 15 regiones ucranianas bajo fuego - Infraestructura energética objetivoMás de la mitad de las regiones de Ucrania fueron atacadas esta mañana por Rusia, según el Primer Ministro Denys Shmyhal. "Hoy, un ataque masivo de Rusia golpeó 15 regiones. El enemigo empleó diversas armas: drones, cohetes, misiles Kinzhal (hipersónicos). Se informaron bajas", escribió en Telegram. Los informes ucranianos indican que la infraestructura energética de cuatro regiones resultó dañada. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron en Telegram que la infraestructura energética de sus regiones estaba bajo ataque. Kyiv experimentó cortes de energía y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Probable Reubicación de Tropas a Kursk

El ejército ruso probablemente continúa moviendo tropas a Kursk desde sectores de menor prioridad en el frente ucraniano, según expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los comandantes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina, la 11ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), el 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y el 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre las operaciones de combate en las regiones rusas que limitan con Ucrania. El último informe de situación del ISW sugiere que Kursk podría ser la zona objetivo. El ISW ha notado la participación de elementos de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina y la 11ª Brigada de VDV en conflictos en la región de Kursk y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso recently reubicó elementos del 56º Regimiento de VDV desde el área de Robotyne en el oeste de Saporischschja hasta la región fronteriza. Los expertos creen que el mando militar ruso resiste la presión operativa para retirar fuerzas de los esfuerzos ofensivos prioritarios para capturar Pokrovsk en la región de Donetsk.

09:14 Informes de bajas

aquí. Al menos tres personas han muerto como resultado de los ataques aéreos rusos, según las autoridades ucranianas. Se han informado fallecimientos en Luzk en el oeste, Dnipro en el este y Saporischschja en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischtschuk, informó que un edificio residencial fue alcanzado por "un ataque enemigo", lo que resultó en una víctima mortal. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Saporischschja y Kharkiv anunciaron explosiones en sus regiones a través de Telegram y pidieron a los ciudadanos que busquen refugio. Anteriormente, el gobernador de la región central de Poltava, Filip Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

08:50 Ucrania en Alerta: Tropas Belarúsas se ConcentranUcrania mantiene la vigilancia mientras las tropas belarúsas se concentran cerca de la frontera compartida. La actual concentración de tropas es mayor que la anterior, como explicó la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald.

08:22 Ciudades ucranianas sacudidas por explosiones; Kyiv sufre corte de energíaSe informan explosiones en varias ciudades ucranianas después del ataque aéreo ruso masivo (ver entrada a las 07:24). Las sirenas de alarma aérea sonaron en todo el país alrededor de las 6:00 AM hora local. Las explosiones se escucharon por primera vez en Kyiv alrededor de las 8:30 AM, seguidas de más. Según el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, hay cortes de energía en varios distritos de la capital y problemas con el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. También se informaron explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:24 Intenso asalto aéreo en Ucrania por Rusia Se informan reportes de que Ucrania está experimentando un asalto significativo en este momento. Explosiones en Kyiv en este momento indican un ataque masivo con misiles y drones rusos desde diversas fuentes terrestres, aéreas y marítimas. Según el Kyiv Post, el experto militar Nico Lange afirma que misiles están siendo lanzados desde barcos en el Mar Negro y 11 bombarderos Tu-95. Rusia también está utilizando drones y misiles balísticos. Se informan explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante checheno revela pérdidas ucranianas en Kursk La unidad Achmat de las fuerzas especiales chechenas, junto con la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales, afirma haber destruido dos vehículos blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero de origen francés (AMR) en la región de Kursk en las últimas 24 horas. Esta información fue reportada por la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al Mayor General Apti Alaudinov. El comandante también menciona la destrucción de una unidad de lanzagranadas automáticas, una ametralladora y un mortero. Alaudinov dice que las fuerzas ucranianas han sufrido pérdidas significativas y que su avance ha sido detenido. Agrega que los soldados ucranianos están tratando de avanzar pero no tienen éxito, y ya han comenzado a infligir daños en varias áreas y liberar algunos asentamientos.

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un aboga por el aumento de la producción de drones kamikaze Según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA, el líder norcoreano Kim Jong Un ha instado al desarrollo y producción de más drones kamikaze como un "aspecto importante de los preparativos para la guerra". Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos diseñados para atacar a los enemigos. Rusia ha estado utilizando con frecuencia drones iraníes Shahed en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido su cooperación militar. La prueba de drones, según las fotos oficiales, involucró objetos voladores blancos con alas en forma de X, volando hacia y detonando en objetivos que se asemejan a tanques surcoreanos K-2.

06:34 Ucrania: se reportan 1140 soldados rusos eliminados en un día Según los informes militares ucranianos, se han eliminado presuntamente 1140 soldados rusos en las últimas 24 horas. Esto eleva el total de personal militar ruso reportedly eliminado desde el inicio de la guerra a 608,820. Sin embargo, estas cifras no pueden ser confirmadas de forma independiente. Mientras tanto, se informan la destrucción de cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Ucrania advierte a Minsk contra tomar decisiones lamentables Ucrania insta a Bielorrusia a retirar sus contingentes militares y equipos importantes de la frontera. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bielorrusia se insta a abstenerse de acciones hostiles y retirar sus tropas de la región fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia que no tome "decisiones trágicas" bajo presión de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según los informes ucranianos, las tropas en la frontera incluyen unidades especiales bielorrusas y antiguos soldados de Wagner, así como tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería en la región de Gomel en la frontera norte de Ucrania. La declaración también destaca que Ucrania "nunca ha iniciado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

05:46 Gobernador ruso reporta daños por escombros de drones Según el gobernador de la región rusa de Saratov, varias casas en las ciudades de Saratov y Engels han sido dañadas por escombros de drones ucranianos derribados. Todos los servicios de rescate están en la escena en este momento. Engels es conocido por alojar una base de bombarderos estratégicos en Rusia.

03:52 Defensa aérea reporta ataque de drones en Kyiv Los informes militares ucranianos sugieren que los sistemas de defensa aérea están activos en la región de Kyiv para contrarrestar los ataques de drones rusos. "¡Se ha identificado un drone enemigo! Los sistemas de defensa aérea de la región están activos", reporta la administración militar regional en Telegram. Hasta el momento, no se han reportado daños ni víctimas.

00:19 Zelensky condena "ataque objetivo y calculado" contra equipo de Reuters En su discurso vespertino, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló sobre el ataque con cohetes mortales contra periodistas de Reuters en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk. Un empleado de Reuters murió y otros dos resultaron heridos cuando un hotel fue impactado por un cohete ruso Iskander. El fallecido fue identificado como el británico Ryan Evans, quien había trabajado para Reuters desde 2022, brindando asesoramiento en seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió el ataque como "absolutamente objetivo, calculado". "Mis condolencias a la familia y amigos". La Oficina del Procurador General de Ucrania ha anunciado una investigación sobre el ataque, que ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters no pudo confirmar si el cohete fue lanzado desde Rusia o si el hotel fue objetivo intencional. Rusia aún no ha comentado.

