Lo más destacado

Un golfista de 93 años hace su primer hoyo en uno antes de retirarse

Un golfista de 93 años logra su primer hoyo en uno

Anuncia su retirada poco después

Parecía que el Señor sabía que ésta era mi última ronda".

Esta es la mentalidad que adoptó Ben Bender, golfista de 93 años de Ohio, Estados Unidos, que llevaba 65 años jugando al golf sin conseguir un hoyo en uno.

Todo cambió el mes pasado, cuando logró el primero.

"Había estado cerca de algunos hoyos en uno, pero éste estaba nivelado en el green antes de que se curvara hacia el hoyo y entrara", declaró Bender al Zanesville Times Recorder.

Bender, que llegó a jugar al golf con tres de handicap, sabía que sus días estaban contados debido al deterioro de su salud y anunció su retirada poco después.

"Me quedé asombrado viéndolo. Jugué unos hoyos más, pero me dolían las caderas y tuve que dejarlo", añadió. "Parecía que el Señor sabía que era mi última ronda, así que me regaló un hoyo en uno".

Bender empezó a jugar al golf a los 28 años, después de que sus compañeros de trabajo le pidieran que se uniera a ellos, e inmediatamente se convirtió en un estudioso del juego.

"Cuando llegué, estaba listo para poner mi bola en el tee cuando otro tipo me dijo que no podías hacer eso. Sólo puedes ponerla en el tee cuando la golpeas. Golpeé la bola y salté de la hierba como un conejo", dijo.

"Así aprendí a jugar. Hablábamos entre nosotros y trabajábamos juntos. Disfruté del juego hasta el final".

LEE: Cómo la carta de Jordan Spieth en el colegio desencadenó una carrera llena de historia

Beneficios para la salud

Según una investigación realizada por la Universidad de Edimburgo, jugar al golf aporta muchos beneficios para la salud y puede aumentar la esperanza de vida.

"Dado que este deporte lo pueden practicar desde los más jóvenes hasta los más mayores, esto demuestra una gran variedad de beneficios para la salud de personas de todas las edades", declaró a la CNN el doctor Andrew Murray, investigador principal del estudio .

"Un estudio realizado en Suecia descubrió que los golfistas habituales vivían una media de cinco años más que los no golfistas.

"Sabemos que la actividad física moderada que proporciona el golf aumenta la esperanza de vida,

"También puede ayudar a prevenir y tratar más de 40 enfermedades crónicas importantes, como ataques al corazón, derrames cerebrales, diabetes, cáncer de mama y de colon".

El ace de Bender puso un broche de oro a su carrera.

"He tenido suerte de jugar al golf tanto tiempo, pero nunca esperé hacer un hoyo en uno", dijo. "Me encantaba el juego y odio dejarlo, pero no puedo jugar para siempre".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com