"Un fuerte golpe en la cara" advierte Bayer Leverkusen

Qué reencuentro más hermoso para Kai Havertz con Bayer Leverkusen. El jugador nacional estuvo involucrado en los tres goles en la clara victoria de su FC Arsenal. En contraste, el ambiente no es bueno en los campeones alemanes. El entrenador Xabi Alonso está alarmado por la "llamada de atención".

Xabi Alonso no parecía un boxeador noqueado, pero después de una derrota contundente por 1:4 ante el FC Arsenal, el entrenador principal de Leverkusen se sintió así. "Quizás necesitábamos una bofetada fuerte. Y hoy la recibimos con fuerza", dijo el español después de una de las pocas derrotas de su Werkself, y eso tan cerca del inicio de la temporada. El jugador del partido fue el exjugador de Bayer Kai Havertz. Anotó un gol (65 minutos) y dio dos asistencias a Olexander Sintschenko (8 minutos) y Leandro Trossard (9 minutos) ante 60.000 espectadores en el Emirates Stadium.

Alonso no quiso exagerar la derrota en Londres, después de todo, las pruebas están para eso. Pero dijo: "La actuación estuvo muy por debajo de nuestros estándares y muy lejos de donde queremos estar". El empate 2:2 en Lens cuatro días antes ya había mostrado: Después de una temporada de liga sin derrotas, la misión de defender el título no será fácil. "Ese fue ciertamente un llamado de atención. En el fútbol, el pasado no da puntos ni victorias. Empezamos de cero", advirtió Alonso. "Pero aún tenemos suficiente tiempo para hablar y analizar". Se trata de "la mentalidad adecuada".

Las nuevas incorporaciones avivan el apetito

No será fácil olvidar rápidamente la euforia de los últimos meses, como demandó el entrenador de Bayer. Este sábado, el equipo se presentará ante los aficionados en la BayArena por primera vez en meses, con un programa de apoyo colorido junto al último test contra el Betis Sevilla. Por supuesto, la Copa de Campeones y la Copa DFB estarán allí, con oportunidades de fotos incluidas.

Sin embargo, Bayer quiere evitar mirar constantemente hacia atrás. Hasta ahora, lo han hecho excelentemente: las nuevas incorporaciones Martin Terrier, Aleix Garcia y Jeanuel Belocian avivan el apetito, mientras que aún no hay salidas destacadas. Aunque la transferencia del jugador nacional Jonathan Tah al FC Bayern sigue siendo un tema, el jugador nacional estuvo en la alineación inicial en Londres y incluso lideró al equipo como capitán en el campo.

No hay mucho tiempo, ni para una transferencia ni para construir forma: el 17 de agosto es el primer partido oficial contra los vicecampeones VfB Stuttgart por la Supercopa, y seis días después, el debut en la Bundesliga es en el Borussia Mönchengladbach. Las expectativas son altas. "Nos hemos ganado nuestro lugar en el círculo de favoritos", dijo el jugador nacional Robert Andrich al periódico de la ciudad de Colonia.

"En las Seychelles y en España"

El pecho de Bayer también puede ser un poco más ancho. Alonso recently revealed that he was repeatedly asked about the double during his vacation: "Even on the Seychelles and in Spain - everyone knew Bayer 04." Andrich is also sure: "The entire season has generated a certain hype."

So, what's in store for the new season? Another 34 games without a defeat to challenge the European record of the Lincoln Red Imps from Gibraltar (88 games unbeaten)? Perhaps not. But there was encouragement in London from match winner Havertz. When asked what he expects from his former club, the Arsenal pro's answer was clear: "The same as last year."

Xabi Alonso mentioned that the 1:4 defeat against FC Arsenal was a "wake-up call" for Bayer Leverkusen, indicating that they need to improve before the start of the Football league season. The new signings Martin Terrier, Aleix Garcia, and Jeanuel Belocian are already building excitement among the fans, but the team needs to quickly forget the euphoria of the past months and focus on the upcoming Football league matches, starting with the Supercup against VfB Stuttgart.

Lea también: