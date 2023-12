Un fotógrafo documenta las máscaras rituales más espectaculares del mundo

El encuentro con el enmascarado terminó amistosamente, pero plantó la semilla de una idea que tardaría más de tres décadas en fructificar. Tras pasar otros 10 años documentando las tribus y tradiciones de la isla, Rainier estaba "enganchado".

"Decidí que quería seguir el rastro de las máscaras tradicionales por todo el mundo", explica este fotógrafo de 61 años por teléfono desde Estados Unidos.

Y así lo hizo: retrató a chamanes mongoles, monjes butaneses y portadores de máscaras de seis continentes. Su nuevo libro, titulado simplemente "Mask" (Máscara), reúne más de 130 imágenes que ponen de relieve la diversidad de su aspecto y función.

Utilizadas en iniciaciones, bodas y ceremonias de mayoría de edad -a menudo por quienes creen que pueden conectar con los mundos espirituales-, las máscaras representan dioses, animales y antepasados. Algunas parecen bastante plácidas, pero muchas de las que aparecen en la colección de Rainier adoptan aspectos inquietantes y sobrenaturales: demonios de ojos muy abiertos y bestias de dientes afilados.

El proyecto se centra sobre todo en culturas tribales remotas. Pero los retratos también muestran atuendos más familiares: samuráis japoneses y máscaras de calavera utilizadas en el Día de los Muertos mexicano. En sus viajes, Rainier se desplazó incluso a la campiña austriaca, donde, en vísperas de la festividad de San Nicolás, los alpinos combinan creencias cristianas y paganas poniéndose máscaras de "krampus" mitad cabra mitad demonio.

La única condición de Rainier era que las máscaras que fotografiara se siguieran utilizando en los rituales actuales: "Quería expresar al espectador que, de hecho, están vivas", dice, "que no son simplemente piezas de madera o tela que se encuentran tras el cristal del museo local".

Puede que estén vivos, pero muchos de los rituales documentados están amenazados, dijo Rainier, que se describió a sí mismo como una "carrera contrarreloj, ya que la modernidad -como un tsunami- arrasa el mundo".

"Considero que mi papel como fotógrafo es archivar las tradiciones", añadió. No para la posteridad, sino por la posibilidad de que tal vez haya un joven en Nueva Guinea que, dentro de 50 o 60 años, mire estas imágenes y vea a su abuelo o bisabuelo bailando una danza que hace tiempo que se perdió, y que tal vez vuelva a coger el traje y a bailar".

"La fotografía puede desempeñar un papel realmente poderoso a la hora de revitalizar, mantener y amplificar tradiciones en todo el mundo".

Humanidad común

A pesar de todas las diferencias estéticas y funcionales de los trajes, todos tienen algo en común. Todas las máscaras aluden de algún modo al mundo natural, explica Rainier, ya sea en un sentido literal -pareciendo osos en Canadá, cuervos en Alaska o mariposas en Burkina Faso- o más espiritual.

"Desde los albores de la humanidad hemos llevado máscaras, que representan a culturas que viven en la naturaleza, la adoran o la temen", explica Ranier, cuyos libros anteriores sobre culturas indígenas y tradicionales incluyen uno sobre tatuajes de todo el mundo. "Utilizan esos disfraces para conectar con algo que está más allá de la Tierra".

El uso generalizado de máscaras en todas las culturas, religiones y épocas también revela algo universal sobre la humanidad, sugirió Rainier, señalando los disfraces de Halloween como una expresión moderna del mismo fenómeno. Ya sirvan como conductos al otro mundo o como ritos de paso, las máscaras "permiten al simple mortal convertirse en algo más", añadió.

Para ilustrarlo, Rainier cuenta que un chamán le advirtió de que "entraría rápidamente en trance" al ponerse la máscara: "La máscara servía literalmente de catalizador para que su personalidad cambiara de inmediato".

Su obra, sin embargo, intenta captar el carácter del disfraz, no el de su portador.

"Intento documentar el espíritu de la máscara, transmitir al espectador una sensación de espíritu y sacralidad, de lo que significan las máscaras y sus funciones", explica.

Rainier, que fue ayudante del célebre fotógrafo paisajista Ansel Adams, también considera sus retratos como "ambientales", y sus telones de fondo son a menudo tan llamativos como los propios sujetos. A veces las imágenes adquieren un carácter dramático, casi siniestro, con nubes melancólicas o fondos apagados que crean una sensación "de fatalidad, de oscuridad y de realismo mágico", como él mismo dice.

Sin embargo, Rainier describe sus relaciones con los sujetos como relaciones de amistad. A veces se necesitan años (y numerosas visitas sin su cámara) para ganarse la confianza necesaria. Y aunque el fotógrafo ve su papel como el de un archivero, no ha sido reacio a participar en los muchos rituales de los que ha sido testigo a lo largo de los años.

"Ha habido momentos en los que he dejado la cámara y me he puesto a bailar alrededor del fuego", dice Rainier, que ahora posee su propia colección de máscaras.

"Creo que, como fotógrafo, estoy allí para hacer mi trabajo, pero no existe la objetividad. Te dejas llevar por la emoción y el entusiasmo".

"Máscara", publicado por Earth Aware Editions, ya está disponible.

Fuente: edition.cnn.com