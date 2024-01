Un ferrocarril estatal de este país dijo a las mujeres que no se maquillaran en los trenes. Así respondieron

Hong Kong (CNN)- Un vídeo promocional de una compañía ferroviaria estatal china en el que se pedía a las mujeres que se abstuvieran de maquillarse durante los viajes en tren ha provocado una fuerte reacción y un debate sobre el sexismo.

El sábado, el vídeo de China Railway fue el más buscado, leído y debatido en Weibo, la red social china similar a Twitter, dos meses después de su publicación original.

La airada acogida de la publicación se produce en medio de un movimiento feminista más amplio que reclama una mayor igualdad de género en este país de 1.400 millones de habitantes, donde los hombres siguen dominando las salas de juntas y los altos órganos de gobierno, y donde, en el pasado, el movimiento feminista ha sido a menudo censurado.

El vídeo parece formar parte de una campaña del ferrocarril para reducir el comportamiento antisocial de los pasajeros, y sigue a una serie de mensajes en los que se pedía no tirar basura, no ocupar los asientos de los demás y no hablar demasiado alto.

Presentado en julio, el vídeo muestra a una mujer elegantemente vestida que se graba mientras se prepara para aplicarse loción y base de maquillaje en lo que parece ser la cabina de un tren interurbano de alta velocidad.

Un hombre la interrumpe en el asiento contiguo, le da un golpecito en el hombro y el vídeo muestra la cara del hombre cubierta por la base de maquillaje de la mujer.

"No necesito maquillarme, guapa", le dice a la mujer, que se disculpa y le ayuda a limpiarse.

El vídeo, de aproximadamente un minuto de duración, ha desatado una polémica que no da señales de remitir.

El sábado, su hashtag relacionado había acumulado 340 millones de visitas y 20.000 comentarios. Muchos ciudadanos criticaron el vídeo por ofensivo.

"¿Por qué tiene que ser un caso tan centrado en el género, de mujeres maquillándose, para ilustrar un comportamiento incivilizado?", preguntó un usuario de Weibo.

Otros defendieron el derecho a maquillarse. "No tiene nada de incivilizado", dijo uno.

Otro preguntó: "¿La próxima medida consistirá en prohibir a las mujeres en los trenes de una vez por todas?".

CNN se ha puesto en contacto con China Railway para pedirle un comentario.

Las autoridades chinas han intentado defender el anuncio, con un comentario difundido por los medios de comunicación estatales en el que se pide a la gente que no lo "sobreinterprete".

El comentario, publicado por primera vez en el Nanfang Daily, afirmaba que los incidentes de maquillaje como el representado se encontraban entre las quejas "más comunes" recibidas.

Sin embargo, admitía que había comportamientos peores, como hacer demasiado ruido u ocupar el asiento de otro pasajero.

"El editor del vídeo no pide a la gente que no se maquille en el tren, sino que aboga por una forma civilizada de viajar al trabajo y que tenga en cuenta los sentimientos de los demás pasajeros", afirmó.

En respuesta a las preguntas de la prensa local, el personal de la línea de atención al cliente de China Railway dijo que no está prohibido maquillarse en los trenes.

Fuente: edition.cnn.com