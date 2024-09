Un fenómeno aéreo no identificado en Letonia resulta ser un grupo de criaturas aviares a las 22:29.

Incidente en Letonia: Objeto Aéreo No Identificado Resulta Ser una Bandada de Pájaros Se descubrió que un objeto aéreo no identificado que se acercaba al espacio aéreo de Letonia desde Bielorrusia y cruzaba la frontera en la región oriental de Kraslava era en realidad un grupo de pájaros. La agencia de noticias leta de Letonia informó sobre el incidente, y la fuerza aérea confirmó los hallazgos. Anteriormente, el Ministerio de Defensa en Riga había anunciado la detección de un objeto no identificado, lo que llevó a la OTAN a enviar cazas desde su base de Lielvarde para monitorear la situación. Sin embargo, no se encontraron amenazas potenciales.

21:59: Moldavia y Alemania Fortalecen Cooperación en Ciberseguridad Moldavia y Alemania buscan fortalecer sus defensas contra la "guerra indirecta de Putin" con un pacto de ciberseguridad. El presidente ruso Vladimir Putin ha expresado su intención de continuar utilizando esta estrategia contra Europa, en particular Moldavia, como medio de perturbación, según la canciller alemana Annalena Baerbock en Chisinau. Baerbock destacó la importancia de intensificar sus esfuerzos a través del uso de equipos de IT, intercambio de información y capacitación para proteger a Moldavia de ciberataques y exponer la desinformación.

21:12: Crítico Rusó Sentenciado a Cárcel de Trabajo Un hombre ruso en Moscú ha sido sentenciado a cinco años de trabajos forzados por criticar el conflicto de Rusia en Ucrania durante una encuesta pública. El hombre, de 38 años, había admitido previamente "desacreditar al ejército" a finales de abril. Inicialmente, se le impuso una pena de cinco años de trabajo correccional pero remained free. Sin embargo, el fiscal apeló por una pena más severa, que fue concedida por el tribunal de Moscú, requiriendo que el hombre cumpliera cinco años en un campo de trabajo. Fue puesto en custodia immediately después de anunciarse el veredicto.

20:23: Fuerzas Ucranianas Informan la Destrucción de Depósitos de Municiones Rusas El ejército ucraniano afirma haber destruido varios depósitos de municiones pertenecientes a las fuerzas rusas en los territorios ocupados. El comando naval en Kyiv afirmó que estos almacenes fueron descubiertos cerca de Mariupol y posteriormente atacados y destruidos con cohetes. Se cree que toneladas de municiones fueron destruidas, aunque la autenticidad de estos informes no pudo ser verificada.

19:36: Italia Proporcionará Sistema de Defensa Aérea Avanzado a Ucrania Italia entregará un segundo sistema de misiles anti-aéreos SAMP/T a Ucrania en septiembre, anunció el ministro de Defensa Guido Crosetto en Roma. El sistema avanzado puede rastrear numerosos objetivos simultáneamente e interceptar hasta diez al mismo tiempo. Es el único sistema de su clase producido en Europa capaz de contrarrestar misiles balísticos.

19:02: Se Estiman 38,000 Soldados Rusos en la Contraofensiva en Kursk Se cree que el ejército ruso está desplegando alrededor de 38,000 soldados en la contraofensiva en la región fronteriza de Kursk, según un informe de un oficial de inteligencia ucraniano de alto rango citado por el Financial Times. Algunos de estos soldados han sido movidos desde el sur de Ucrania. Hasta ahora, los ataques no han sido a gran escala, con Moscú necesitando desplegar más brigadas curtidas en batalla para lograr ganancias significativas. Recentemente, el presidente ucraniano Selenskyj sugirió que se necesitaban 100,000 soldados rusos para repeler efectivamente la contraofensiva ucraniana en Kursk.

18:22: Ejército Ucraniano Intercepta Hombres Refugiados que Evaden el Servicio Militar Después de dos años y medio de conflicto, el ejército ucraniano busca nuevos reclutas. Sin embargo, muchos hombres intentan huir a países vecinos como Moldavia para evitar el servicio militar. Estos hombres están siendo detenidos en la frontera del río Dniester.

17:44: Resuelto el Misterio de los Aviones Rusos Cubiertos de Neumáticos En el verano de 2023, los soldados rusos comenzaron a cubrir algunos de sus aviones militares con neumáticos de automóvil por un motivo desconocido. Este fenómeno desconcertante ahora ha sido supuestamente explicado por un miembro de alto rango del ejército de EE. UU. Según Shuyler Moore, Director Técnico del Mando Central de EE. UU., el propósito de esta acción es confundir los sistemas de visión por computadora de los misiles. "Cuando se fijan neumáticos a las alas, varios modelos de visión por computadora tienen dificultades para reconocerlos como aviones", explicó Moore en una ronda de discusión organizada por el think tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Anteriormente, se había supuesto que los neumáticos podrían servir como protección adicional contra drones kamikaze.

16:56: Tropas Rusas Bombardean Mina de Carbón Ucraniana Las tropas rusas avanzan en la ciudad minera ucraniana de Wuhledar, donde han detonado una de las minas de carbón más grandes del país. El footage muestra la explosión y el posterior derrumbe de la estructura sobre el pozo principal de la mina. Se dice que más de 150 millones de toneladas de carbón están almacenadas en la veta de la mina.

16:19: Pistorius Ve el Gasto en Defensa como un "Desafío" Después de la asignación de un fondo especial de €100 mil millones, el ministro federal de Defensa Boris Pistorius ve más demandas financieras para el futuro financiamiento del Bundeswehr. "El fondo especial se agotará al final del año", dijo el ministro del SPD después de una visita a las tropas en Saarlouis. "Luego veremos de dónde vendrá más financiación". Pistorius se refiere a los €80 mil millones asignados para los gastos de defensa en las proyecciones financieras del gobierno federal para 2028. "Creo que como punto de partida, porque se necesitará establecer financiación adicional para adquisiciones e infraestructura". Además, agregó: "Ese sigue siendo un desafío monumental y central".

15:51: Ucrania Ataca Áreas Residenciales en Belgorod, Rusia Ucrania continúa atacando ciudades rusas, centrándose en Belgorod cerca de la frontera compartida. Varios vehículos y un edificio residencial han sido completamente destruidos, dejando otros dañados. Ocho personas resultaron heridas.

15:14 Ejercicio Naval: Llegada de Barcos Chinos a Vladivostok, Rusia

Tras un anuncio de un ejercicio militar conjunto, dos barcos de la guardia costera china han llegado a Vladivostok, una ciudad en el Extremo Oriente de Rusia, según informes rusos. A invitación de la guardia fronteriza rusa, dos barcos de la guardia costera china permanecerán en Vladivostok hasta el viernes, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El ejercicio busca fortalecer la cooperación estratégica entre los militares chino y ruso, explica Beijing. En consecuencia, fuerzas navales y aéreas de ambos países participarán en el ejercicio "North-Joint 2024" en los mares de Japón y Ojotsk frente a la costa rusa. Además, China participará en el ejercicio estratégico "Ocean-2024" de Rusia.

14:39 Baerbock: El Apoyo a Ucrania Garantiza la Supervivencia de Moldavia

La canciller alemana Annalena Baerbock cree que apoyar a Ucrania también serve como garantía para la supervivencia de Moldavia, su país vecino. "Todo lo que hacemos para apoyar a Ucrania cae bajo el paraguas de estabilizar Moldavia", dijo Baerbock en una reunión de la Plataforma de Cooperación de Moldavia en la capital, Chisinau. "Es evidente que la principal preocupación de la gente aquí es que si Ucrania cae, Moldavia también lo hará".

13:56 Ucrania: Muertos 97 Trabajadores de Rescate Desde la Invasión Rusa

El conflicto que Rusia tiene con Ucrania ha provocado la muerte de 97 trabajadores de rescate del servicio de emergencias del estado ucraniano desde la invasión a gran escala, reveló el servicio en una entrevista con el sitio de noticias Ukrinform. En total, 395 trabajadores de rescate han resultado heridos en sus despliegues. Hoy, Ucrania celebra el "Día de los Rescatistas".

13:44 Periódico de EE. UU.: Rusia y Ucrania Han Perdido un Millón de Soldados

En el ataque ruso a Ucrania, cientos de miles de soldados han muerto y resultado heridos en ambos bandos, según investigaciones del periódico estadounidense "Wall Street Journal". Las tropas ucranianas han sufrido aparentemente unos 80,000 muertos y 400,000 heridos, según el periódico, citando una estimación confidencial de Ucrania. Rusia, por su parte, ha perdido aparentemente 600,000 soldados -200,000 muertos y 400,000 heridos-, según estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales, continúa el periódico. Ni Kyiv ni Moscú proporcionan cifras oficiales sobre sus propias pérdidas.

13:21 Munz: Rusia Busca Reclutar Soldados Contratados

Rusia busca aumentar su ejército a 1,5 millones de soldados por decreto. Esto envía un mensaje claro más allá de la guerra de Ucrania, según señala el corresponsal de ntv Rainer Munz, al discutir las fuentes de reclutamiento de soldados.

12:55 Kremlin Justifica Ampliar Ejército con Amenazas en las Fronteras

El Kremlin justifica los planes de ampliar su ejército al segundo más grande del mundo con las crecientes amenazas en sus fronteras. "Esto se debe al número de amenazas en la periferia de nuestras fronteras", dijo el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov durante una llamada telefónica con periodistas. "Está causado por el entorno extremadamente hostil en nuestras fronteras occidentales e inestabilidad en nuestras fronteras orientales. Esto requiere medidas apropiadas". El presidente Vladimir Putin ordenó el lunes aumentar el tamaño regular del ejército ruso en 180,000 soldados a 1,5 millones de soldados activos, lo que lo convierte en el segundo ejército más grande del mundo después de China.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Mayoría se Opone a Entregar Misiles de Largo Alcance a Kyiv

El gobierno de Kyiv busca atacar la logística militar rusa -bases aéreas, centros de comando, infraestructura-. En la nueva RTL/ntv Trendbarometer, el 64% de los encuestados se opone a la entrega de armas occidentales que también podrían atacar objetivos en lo profundo de Rusia. El 28% las apoya. Solo existe una mayoría a favor de entregar misiles de este tipo entre los seguidores de los Verdes (53%) y el FDP (58%). Solo el 34% de los seguidores del SPD y el 31% del Union

10:31 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas auxilia a Ucrania durante el invierno

La organización energética ucraniana Naftogaz está fortaleciendo su colaboración con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) para garantizar la seguridad energética. Se preocupa por la posible crudeza del invierno para los ucranianos debido a los numerosos ataques aéreos rusos contra infraestructura vital. El PNUD busca reducir las interrupciones en el suministro a la población, incluyendo el uso de generadores de gas.

09:55 Persisten cortes de energía en Sumy después del ataque

En la región ucraniana de Sumy, que sufrió un ataque matutino de drones Shahed rusos, 280,000 residentes siguen sin electricidad. La fuerza aérea ucraniana afirma que derribó 16 drones, pero los que lograron penetrar causaron daños a la infraestructura crítica.

09:28 Acusaciones de ejecución de prisionero de guerra ucraniano

El comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano informó sobre la ejecución con espada de un prisionero de guerra ucraniano. El comunicado dice: "Los rusos ejecutaron a un prisionero de guerra ucraniano desarmado y atado con cinta adhesiva con una espada". Los analistas ucranianos consideran la brutalidad y salvajismo rusos incomprensibles. Una foto del soldado caído apareció en las redes sociales ese día. La espada utilizada en la ejecución llevaba la inscripción "Por Kursk". Los fotógrafos ucranianos Konstantin y Vlada Liberova mostraron imágenes de guerreros ucranianos que sobrevivieron a la cautiverio ruso.

09:02 Comandante checheno habla sobre la ofensiva de Kursk

Cuando Kyiv inició una invasión en la región fronteriza de Kursk a principios de agosto, la dirección militar rusa permaneció en silencio. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinow difundió optimismo en su canal de Telegram: "Mantengamos la calma, disfrutemos de palomitas de maíz y regocijémonos viendo a nuestros muchachos defeating to the opposition". Desde entonces, Alaudinow ha surgido como el principal comentarista de la ofensiva de Kursk, con sus declaraciones ampliamente difundidas por los medios rusos. Los expertos sugieren que una presencia mediática así solo es posible con el visto bueno de quienes están en las más altas esferas. Al igual que el líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece disfrutar de una libertad de palabra inusual. Algunos incluso especulan que podría ser un posible sucesor de Kadyrov, quien se rumorea que está enfermo.

08:42 Alemania dona 100 millones de euros en ayuda de invierno a Ucrania

Alemania dona otros 100 millones de euros en ayuda de invierno a Ucrania. La ministra de Asuntos Exteriores federal, Annalena Baerbock, anunció esto durante una visita a la República de Moldavia en Chisinau. "El otoño está aquí y el invierno está a la vuelta de la esquina", dijo Baerbock antes de una reunión con la Plataforma de Asociación de Moldavia en la capital de la antigua república soviética. Rusia está planeando otra "guerra de invierno", presuntamente con el objetivo de hacer la vida lo más difícil posible para los residentes de Ucrania.

08:01 Ucrania reporta un ataque con drones importante desde Rusia

Ucrania registra otro ataque con drones importante desde Rusia. La defensa aérea reportó haber derribado 34 de 51 drones rusos durante la noche, operando en cinco regiones. Las autoridades locales afirmaron que la infraestructura energética en la región nororiental de Sumy también fue objetivo. Un total de 16 drones rusos fueron derribados allí, y las instalaciones críticas, incluidas las fuentes de agua y los hospitales, se conectaron a fuentes de energía de respaldo. Los equipos de emergencia actualmente están abordando las reparaciones.

07:37 Estado Mayor Ucraniano reporta 1020 bajas rusas desde ayer

Según el Estado Mayor Ucraniano, Rusia sufrió 1020 bajas por muertes o heridos desde el día anterior. Esto lleva el recuento total de bajas rusas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 a 635,880. En las últimas 24 horas, 6 sistemas de artillery, 2 tanques, 6 vehículos blindados y 66 drones fueron dañados o destruidos.

07:10 Sitio de noticias ucraniano alega ataques con drones en aeropuerto militar ruso

Según informes del sitio de noticias ucraniano "Kyiv Post", durante la noche, el aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue objetivo de ataques con drones. El aeropuerto se dice que alberga bombarderos estratégicos armados con misiles, utilizados por Rusia para bombardear ciudades ucranianas.

06:13 Meta Restringe la Distribución del Canal de Propaganda Rusa RT

Meta, la empresa detrás de Facebook y otras plataformas, ha implementado una restricción global en la difusión de la propaganda estatal rusa a través de canales como RT (anteriormente Russia Today). La empresa anunció esta medida, lo que significa que RT y sus organizaciones asociadas estarán prohibidas de utilizar las aplicaciones de Meta en todo el mundo, incluidas Instagram, WhatsApp y Threads. En origen, RT ya estaba prohibido en la Unión Europea desde la primavera de 2022 debido a las acusaciones de difusión de información falsa en torno a la invasión rusa de Ucrania. Haga clic aquí para obtener más detalles:

05:33 Lukashenko Concede la Amnistía a 37 Presos en BielorrusiaEl líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha absuelto a 37 presos que fueron condenados por "extremismo". Este término se utiliza a menudo para etiquetar a los disidentes políticos del país. Según las autoridades de Minsk, algunos de los indultados incluyen a seis mujeres y personas con problemas de salud preexistentes. No se proporcionó más información sobre las identidades de estas 37 personas. En los últimos dos meses, Bielorrusia ha concedido la amnistía a numerosos presos que participaron en protestas contra el gobierno. En mitad de agosto, Lukashenko indultó a 30 presos políticos, seguidos de otros 30 a principios de septiembre. En ambos casos, Lukashenko afirmó que estas personas demostraron arrepentimiento por sus acciones y pidieron perdón.

03:11 Informe de la ONU: Agravamiento de las Violaciones de Derechos Humanos en RusiaUn informe reciente de las Naciones Unidas indica que los derechos humanos en Rusia han sido ampliamente violados. Maria Katzarova, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como relatora especial sobre Rusia en 2023, señala en su informe que existe un sistema estructurado y respaldado por el estado de abusos de los derechos humanos, con el objetivo de reprimir la sociedad civil y la oposición política. Las personas que critican la guerra de Rusia contra Ucrania y los disidentes son objeto de persecución constante, según Katzarova. Ella estima que al menos 1.372 presos políticos han sido encarcelados, y estos individuos -incluidos defensores de los derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra- enfrentan largas condenas basadas en pruebas insustanciales. Se informa que estos individuos han sufrido tortura durante su detención y muchos están encarcelados en celdas de aislamiento o ingresados forzadamente en clínicas psiquiátricas. El equipo de Katzarova sugiere que el número real de presos políticos puede ser aún mayor.

23:24 Suecia se Prepar para Liderar la Presencia Militar de NATO en FinlandiaNATO está trabajando en el establecimiento de una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia como posible líder. Esto implica la implementación de un modelo único de fuerzas terrestres multinacionales de NATO, conocidas como Forward Land Forces (FLF), similares a las encontradas en otros países de NATO que limitan con Rusia. El ministro de Defensa sueco Pål Jonson y su homólogo finlandés Antti Häkkänen confirmaron esto en una conferencia de prensa en Estocolmo. Jonson expresó su orgullo de haber sido confiado por Finlandia para liderar esta presencia, que se espera que fortalezca la seguridad general de NATO.

