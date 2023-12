Un fallo sin precedentes en Colorado sitúa a los tribunales en el centro del destino de Trump el próximo año

Aunque la decisión del tribunal por 4-3 del martes puede no conducir en última instancia a la eliminación del ex presidente de la boleta electoral en Colorado o en cualquier otro estado - debido a las apelaciones esperadas - el fallo pone al país en un territorio desconocido, planteando la impactante perspectiva de que el candidato de un partido importante podría ser excluido del cargo.

Es quizá el último punto de exclamación para rematar un año de acontecimientos sin precedentes que rodean a Trump, planteando nuevos y potencialmente graves desafíos a la democracia estadounidense de cara a un tumultuoso año electoral de un expresidente que abraza el caos político.

Fuera de la sala del tribunal, Trump ha adoptado cada vez más una retórica incendiaria, musitando sobre ser un dictador en caso de que retome el poder el próximo año y lanzando ataques contra sus oponentes que recuerdan a la propaganda nazi. Trump repitió sus incendiarios comentarios sobre los inmigrantes en un acto en Iowa el martes por la noche, respondiendo a las críticas de la campaña de Biden y otros de que se estaba haciendo eco de Adolf Hitler.

"Es una locura lo que está pasando. Están arruinando nuestro país. Y es verdad, están destruyendo la sangre de nuestro país. Eso es lo que están haciendo. Están destruyendo nuestro país. No les gusta que diga eso", dijo Trump. "Y nunca he leído 'Mein Kampf'".

Para los detractores de Trump, la decisión de Colorado señala que el sistema legal por fin empieza a exigir responsabilidades al expresidente por sus esfuerzos para anular su derrota electoral en 2020 y el ataque al Capitolio de EEUU que se produjo el 6 de enero de 2021.

"Rendición de cuentas por incitar a una insurrección. Ya era hora", escribió el representante Adam Schiff, un demócrata de California que lideró el primer juicio político de la Cámara contra Trump.

Pero el fallo del martes también podría ayudar a impulsar a Trump de vuelta a la Casa Blanca, envalentonando a sus partidarios que han abrazado el mensaje del ex presidente de que los casos penales en su contra son injustificados y son una razón clave por la que debería regresar al poder. Los aliados de Trump arremetieron contra la decisión de Colorado, saliendo en su defensa como lo han hecho tras cada una de sus cuatro acusaciones penales este año.

"Los demócratas tienen tanto miedo de que el presidente Trump gane el 5 de noviembre de 2024 que están tratando ilegalmente de sacarlo de la boleta electoral", dijo en un comunicado la representante Elise Stefanik de Nueva York, la republicana número 3 de la Cámara de Representantes.

Incluso el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el republicano anti-Trump más prominente que se presenta a las presidenciales, se mostró crítico con la decisión de Colorado. "No creo que sea bueno para nuestro país que un tribunal lo excluya de la votación", dijo a los votantes en New Hampshire.

El próximo año puede acabar siendo uno de los más caóticos de la historia jurídica estadounidense.

El Tribunal Supremo de EEUU se enfrentará tanto a decidir si Trump es elegible para la Casa Blanca como si es inmune a ser procesado por sus esfuerzos para subvertir las elecciones presidenciales de 2020.

"No puedo exagerar las consecuencias de esta noche, y también quiero hacer hincapié en cómo ahora tenemos dos cuestiones electorales importantes y muy críticas de Trump que se dirigen hacia el tribunal. Tendrán que decidir sobre ambos de una manera u otra", dijo la analista principal del Tribunal Supremo de CNN, Joan Biskupic.

El ex presidente ha sido acusado cuatro veces, con juicios penales que podrían desarrollarse al mismo tiempo que hace campaña contra el presidente Joe Biden y potencialmente lucha simultáneamente en los tribunales para volver a ser candidato.

En una encuesta de The New York Times y Siena College publicada el martes, no había un líder claro entre los dos, con Trump obteniendo el 46% frente al 44% de Biden entre los votantes registrados. Entre los que, en esta fase inicial, se consideran propensos a votar, Biden obtiene el 47% frente al 45% de Trump. Un dato importante para Trump es que la encuesta de Times/Siena revela que el expresidente aventaja a Biden entre los votantes registrados que no participaron en las elecciones de 2020, un hallazgo que refleja otras encuestas recientes, escribió Ariel Edwards-Levy de CNN.

Impacto de la sentencia sin precedentes

Hasta la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado, los numerosos esfuerzos judiciales para descalificar a Trump de la papeleta electoral no estaban logrando bloquear su candidatura, ya que un tribunal estatal tras otro fallaba en contra de las demandas. Incluso en Colorado, el juez de primera instancia concluyó el mes pasado que Trump había participado en una insurrección, pero que la Sección 3 de la "prohibición de insurrección" de la 14ª Enmienda no se aplica a la presidencia.

El Tribunal Supremo de Colorado revocó esa conclusión el martes. Ahora, con el fallo sin precedentes de ese tribunal, la noción de que los tribunales eliminen a Trump de la papeleta electoral en 2024 ya no es teórica: es una posibilidad real.

En su decisión, la mayoría del Tribunal Supremo estatal escribió que tenía "poca dificultad" para determinar que el 6 de enero fue una insurrección. El tribunal consideró que Trump "participó" en la insurrección y que los mensajes de Trump a sus seguidores en el período previo al ataque contra el Capitolio "fueron un llamamiento a sus seguidores para luchar y que sus seguidores respondieron a ese llamamiento".

Los cuatro magistrados subrayaron que "no llegan a estas conclusiones a la ligera."

"Somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que ahora se nos plantean", escribió la mayoría del tribunal. "Somos igualmente conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin miedo ni favoritismos, y sin dejarnos influir por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar".

Los tres jueces disidentes citaron varias razones por las que no estaban de acuerdo con la mayoría, incluidas las preocupaciones sobre el debido proceso, ya que Trump no ha sido condenado por ningún delito relacionado con la insurrección. El presidente del Tribunal Supremo, Brian Boatright, escribió en su voto discrepante que cree que la ley electoral de Colorado "no fue promulgada para decidir si un candidato participó en una insurrección", y dijo que habría desestimado la impugnación de la elegibilidad de Trump.

Trump no está acusado de participar en una insurrección en el caso federal de subversión electoral presentado contra él a principios de este año por el abogado especial Jack Smith. Pero los cargos relacionados con el 6 de enero implican muchas de las mismas acciones citadas por la mayoría del tribunal de Colorado el martes por la noche.

El juez del caso federal de subversión electoral de Trump había fijado la fecha del juicio para el 4 de marzo de 2024, pero ahora está en suspenso mientras el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC de EE.UU. considera si Trump es inmune y puede ser juzgado. En un intento de acelerar ese proceso de apelación, el abogado especial ha pedido al Tribunal Supremo de EE.UU. que intervenga.

Aún no está claro si ese juicio o cualquiera de los otros cargos penales contra Trump se verán antes del día de las elecciones del próximo año.

Pero la apelación del abogado especial ante el Tribunal Supremo de EE.UU. la semana pasada -y el plan de Trump de apelar la decisión de Colorado ante el alto tribunal de la nación- significa que los jueces federales tienen casi asegurado desempeñar un papel clave tanto en el destino legal como electoral de Trump el próximo año.

"Cuando Donald Trump estaba en el cargo, cada uno de sus casos, desde la política de la administración hasta sus propios casos de negocios que llegaron a la corte, todos estaban cargados", dijo Biskupic, "y estos están especialmente cargados porque afectarán su proceso electoral."

