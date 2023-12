Un extraño salió de la penumbra en una isla escocesa. Ella sabía que debía estar con él

Una figura solitaria permanecía de pie entre los edificios de piedra de 3.000 años de antigüedad, acunando una taza de té en la luz menguante.

Rachael tenía veintipocos años y era licenciada en Historia. Cuando era niña y crecía cerca de la ciudad escocesa de Glasgow, su imaginación quedó cautivada por las clases de historia sobre los yacimientos arqueológicos neolíticos de las Orcadas. Trabajar como guía turística en Skara Brae era un sueño hecho realidad.

En pleno verano, Rachael enseñaba a filas de turistas el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero ese día, en marzo de 2013, no había visitantes. En su lugar, Rachael contemplaba la vasta extensión de océano azul, disfrutando de la calma.

"Recuerdo que miré al cielo, a través del mar y los acantilados, y el cielo adquirió ese hermoso color lila, como de crepúsculo, cuando el día empezaba a cerrarse", cuenta hoy Rachael a CNN Travel.

Su ensueño se vio interrumpido cuando su radio zumbó en su bolsillo.

"Mi jefe me dijo por radio que venía una visita, que estuviera alerta y dejara la taza de té".

Rachael accedió y se dirigió a la entrada de Skara Brae. Mirando por el camino, vio una figura solitaria que se dirigía hacia ella.

A medida que se acercaba, pudo ver que se trataba de un hombre, vestido de negro y con un sombrero del que sobresalía una pluma. De inmediato, Rachael se sintió intrigada.

"Era como esa sensación mágica de ver a alguien a lo lejos y sentir que te resultaba familiar, pero también mágico e intrigante".

El misterioso hombre del sombrero era Anthony, un universitario estadounidense de la Universidad de Wisconsin que estudiaba en Edimburgo. Como a Rachael, a Anthony le fascinaba la historia.

"Planeé un viaje a las Orcadas para ver los círculos de piedra, las tumbas neolíticas y, sobre todo, el pueblo de Skara Brae", cuenta Anthony a CNN Travel.

Anthony había viajado con un amigo desde Edimburgo, cogiendo el ferry desde Aberdeen. Cuando llegaron a las Orcadas, ambos estaban cansados. Anthony quería echar un vistazo a los yacimientos lo antes posible, pero el amigo de Anthony optó por no hacerlo.

Anthony esperaba que, si se dirigía a Skara Brae a primera hora de la tarde, podría acercarse a las construcciones prehistóricas, en lugar de observarlas desde lejos, como suele recomendarse.

"Así que cuando me acercaba, lo primero que pensé al verla fue 'Maldita sea, esto no va a funcionar. Va a haber alguien aquí. No puedo colarme'", dice Anthony.

Pero cuando Anthony y Rachael, que han pedido que no se incluyan sus apellidos en esta historia por motivos personales, se presentaron, sus recelos se desvanecieron rápidamente.

"Todo cambió. Rachael tenía esa forma de dar vida al sitio, de hacer que el lugar pareciera humano y real en contraposición al montón de piedras derruidas que teníamos delante", dice Anthony.

Rachael, entusiasmada por hablar con alguien tan apasionado por la historia como ella, se ofreció a acompañar al forastero estadounidense en una visita guiada informal por el poblado prehistórico.

Deambulando por los edificios de piedra, los dos hablaron de la historia de Skara Brae. Anthony dice que quedó "encantado" por la forma en que Rachael dio vida al yacimiento.

"No se trata de piedras, sino de personas y de historias", afirma.

"Ni que decir tiene que perdimos completamente la noción del tiempo y me quedé prendado".

"Creo que entonces nos dimos cuenta de que había una especie de conexión entre nosotros", dice Rachael, que añade que apenas oía el zumbido de su radio. Caía la noche y su jefe la llamaba por radio para que volviera, ya que el sitio estaba cerrando.

Debería estar con él

Esa misma noche, Anthony y su amigo paseaban por un supermercado local. Giró por uno de los pasillos y, para su sorpresa, allí estaba Rachael, cogida del brazo con otro hombre. Era evidente que se trataba de su novio.

"Me quedé bastante cabizbajo", dice Anthony. "No es que importara. Además, sólo estaba en las Orcadas el fin de semana. Siendo realistas, ¿qué iba a hacer? ¿Empezar una relación a distancia con un guía turístico de las Orcadas?".

Rachael también recuerda este momento. No le sorprendió encontrarse de nuevo con Anthony -vivir en una isla pequeña hace que este tipo de momentos sean habituales-, pero sí su reacción ante este momento de serendipia.

"Saludé brevemente a Anthony y a su amigo. Luego recuerdo que me subí al coche de mi novio y nos fuimos a mi piso en la isla. Y recuerdo tan claramente mirar por la ventana y ver a Anthony pasando con su mochila".

Sus miradas se cruzaron y Rachael notó la decepción en el rostro de Anthony.

"En el fondo de mi corazón sabía que tenía que estar con él, que no tenía que estar con ese otro tipo, que tenía que estar con él", dice Rachael hoy.

Sin embargo, por aquel entonces borró ese pensamiento de su mente: sabía que Anthony pronto regresaría a Edimburgo y después a Wisconsin. Probablemente no volvería a verle.

Con el paso del tiempo, se resignó, aunque disfrutaba recordando sus paseos por Skara Brae al atardecer.

"Siempre tenía una selección de visitantes que recordaba, porque tenía una conexión única con ellos, o porque algo que decían, o la forma en que interactuaban con el pueblo me llamaba la atención, o simplemente por el tipo de persona que eran. Así que creo que acabo de poner a Anthony en ese grupo en mi mente de los cinco visitantes más interesantes de Skara Brae".

En cuanto a Anthony, de vuelta en Edimburgo y más tarde en Wisconsin, se encontró repitiendo mentalmente sus conversaciones con Rachael. Su encuentro tuvo un impacto importante en su trabajo.

"Gracias a cierta guía turística, mi investigación se centró en las Orcadas Neolíticas en lugar de en la Gran Bretaña Neolítica", explica.

Anthony también relegó a Rachael al pasado.

"Era una historia de viajes -y una de las mejores que tenía-, pero eso era todo lo que era".

Una segunda oportunidad

Un año y medio después, en otoño de 2014, Anthony tuvo la oportunidad de volver a las Orcadas para continuar su investigación. En esta ocasión, visitó todas las tumbas neolíticas de la isla, trazando alineaciones solares con la ayuda de un mapa detallado del Ordnance Survey del Reino Unido.

"Me pasé un mes y medio recorriendo el archipiélago en bicicleta con una brújula y un mapa OS", recuerda.

Mientras tanto, Rachael había pasado de trabajar en Skara Brae a otro lugar arqueológico de las Orcadas, Maeshowe, un enterramiento con cámaras.

Se había separado del novio con el que había estado el año anterior, y disfrutaba de los días que pasaba con sus amigas, disfrutando de la belleza de la isla.

Rachael también apreciaba el tiempo para sí misma, incluidas las mañanas de los jueves que pasaba hojeando el periódico local de las Orcadas, el Orcadian.

Un jueves, Rachael estaba sentada en el sofá, hojeando el periódico. La publicación estaba llena de las historias locales habituales, pero un artículo en particular le llamó la atención. Era una historia sobre un turista americano que había descubierto un mensaje en una botella. Había una foto suya, con una gorra con una pluma, sosteniendo la botella y sonriendo.

Rachael no se lo podía creer. Se parecía a él. De hecho, tenía que ser él, el hombre de Skara Brae.

Mientras tanto, Anthony había terminado su aventura en bicicleta en solitario y se había reunido con su consejero universitario, que estaba de visita en las Orcadas durante unas semanas para comprobar cómo estaba su alumno.

El profesor de Anthony quería visitar Maeshowe, así que al día siguiente de la publicación del artículo en el periódico, los dos se dirigieron sin saberlo al lugar de trabajo de Rachael.

"Nunca olvidaré cuando entré en el centro de visitantes y la vi allí", dice Anthony. "Es lo más raro, pero recordaba su voz más que nada".

"Entonces básicamente me asusté, porque... '¿Cómo estás aquí?' Era demasiado".

Rachael también reconoció a Anthony.

"El centro de visitantes era un viejo molino, subió corriendo las escaleras de madera, entró, se abrió la chaqueta de cuero, sacó montones de folletos, billetes, pasaportes y todo lo demás, y los tiró por encima del mostrador", recuerda.

"Me dijo que quería reservar una excursión y le pregunté su nombre. Y entonces me dijo su nombre y pude pensar: 'Es el mismo nombre del periódico. Así que debe de ser él'".

Pasaron unos minutos y Rachael empezó a pasar los billetes por caja. Entonces volvió a mirar a Anthony y decidió decir algo.

"Creo que te recuerdo de antes", dijo. "En Skara Brae".

Anthony sintió una oleada de emociones: alivio, sorpresa y emoción.

"Fue un momento fantástico", dice ahora.

La conexión de la que Anthony y Rachael habían disfrutado un año y medio antes seguía presente, y ambos la sentían. Los compañeros de Rachael también percibieron esa química. Se suponía que Rachael no iba a hacer visitas guiadas ese día, pero sus amigos del trabajo cambiaron el horario para asegurarse de que fuera Rachael quien mostrara Maeshowe a Anthony y a su profesor.

"Acabamos haciendo la visita juntos, porque Anthony tiene muchos conocimientos sobre las Orcadas Neolíticas", dice Rachael.

Trabajaron como un equipo, hablando de la historia del yacimiento e inspirándose mutuamente.

"Mis compañeros de trabajo ya llamaban a Anthony mi nuevo novio", dice Rachael riendo. "Se hacían los graciosos y decían: '¿Quién es este tío que te sigue como un perrito?".

Después de la gira, Rachael le pidió a Anthony su número: volver a verle era tanta coincidencia que no quería dejar pasar la oportunidad.

Anthony estaba encantado, pero tampoco estaba seguro de si Rachael le estaba pidiendo salir como compañero historiador, como amigo o como algo más.

Esa misma semana, los dos quedaron para comer en una cafetería local y dar un paseo por una de las playas azotadas por el viento de las Orcadas.

"La chispa de la conexión estaba ahí", dice Anthony. "No dejamos de hablar durante unas dos horas y media".

Unos días después, fueron a ver una película juntos, en un cine improvisado en la sala de una iglesia de Stromness, la ciudad portuaria de las Orcadas.

"Estábamos lo más cerca que se puede estar sentado, pero sin reconocerlo", dice Anthony.

Después, abordó el tema.

"Me resulta difícil ser sólo amigos", dice.

"Fue muy bonito", dice ahora Rachael.

Después de eso, fueron pareja.

"Nunca hicimos eso de las citas casuales de 'Oh, ya veremos qué tal'. Siempre fue así: Esto es lo nuestro, estamos juntos, vamos a intentar encontrar la manera de que funcione", dice Anthony.

Un romance transatlántico

Mirando atrás, Anthony y Rachael dicen que ninguno de los dos entendía lo que significaba embarcarse en una relación con alguien que vivía a un océano de distancia.

Por un lado, viajar entre las Orcadas y Wisconsin no era tarea fácil.

"El primer viaje que hice a Estados Unidos. Creo que tuve que viajar de Orkney a Glasgow y de Glasgow a Amsterdam, y de Amsterdam a Detroit, y de Detroit a Milwaukee. Y luego de Milwaukee a donde vive la madre de Anthony", dice Rachael. "Puedes imaginarte cómo estaba cuando por fin llegué".

Durante los dos años siguientes, los dos se reunieron en lugares como Escocia, EE.UU., Canadá y Holanda, cada seis meses más o menos.

"Creo que a mi familia le preocupaba bastante que estuviera confundida, que me estuviera haciendo ilusiones con esta cosa tan extravagante que probablemente no funcionaría", dice Rachael.

"Mi madre fue del 'Equipo Rachael' desde el primer día", dice Anthony. "Mis amigos eran muy escépticos. Todos, hasta el último, eran escépticos de que esto funcionara".

Pero a pesar del desafío de la distancia, Rachael y Anthony se comprometieron a hacer que funcionara. A los pocos meses de empezar su relación a distancia, Anthony le propuso matrimonio.

Esperaba pedirle a Rachael que se casara con él mientras visitaban unas cascadas de Wisconsin. Pero aunque Rachael estaba acostumbrada a los climas salvajes de las Orcadas, un invierno en Wisconsin estaba a otro nivel. No tenía la ropa adecuada para una excursión nevada.

Así que, en lugar de eso, le propuso matrimonio en su dormitorio.

"Se arrodilló junto a la cama y me dijo: 'Te quiero, Rachael, ¿quieres casarte conmigo?

"Y, por supuesto, le dije que sí, enseguida. Fue mágico y maravilloso. Y sí, ligeramente surrealista".

Más larga distancia siguió antes de que los dos se casaron en mayo de 2016 en una ceremonia íntima en las piedras prehistóricas de pie de Stenness en Orkney, de vuelta a donde todo comenzó.

"Hacía mucho frío y viento pero, pensándolo bien, es como si el espíritu de las Orcadas estuviera con nosotros en ese momento", dice Rachael.

Asistió una pequeña multitud de amigos y familiares, entre ellos la familia de Rachael, pero Anthony dijo a sus seres queridos que no recorrieran la distancia. Más tarde se arrepintió, pero dos de sus mejores amigos le sorprendieron ese día volando desde Norteamérica.

Rachael y Anthony se casaron mediante una ceremonia pagana, una tradición celta en la que se atan las manos de la pareja para simbolizar su unión.

Los asistentes formaron un círculo, con Rachael y Anthony en el centro. La pareja sostenía una bolsa de terciopelo y se la ofrecía a cada uno de los invitados, que metían la mano en ella, sacaban un voto escrito a mano y se lo leían a Rachael y Anthony.

"Todo el mundo tenía un papel en la ceremonia", dice Anthony. "Pero además, fue genial, pudimos escribir toda la ceremonia nosotros mismos".

Después hubo una comida con discursos, y la pareja incluyó algunas tradiciones americanas, como darse de comer tarta, entre las influencias celtas.

El matrimonio no solucionó de inmediato el problema de la larga distancia entre Anthony y Rachael. Después de pasar la luna de miel en la isla escocesa de Skye, tuvieron que separarse de nuevo para tramitar los visados.

Finalmente, Rachael se mudó a Wisconsin con Anthony, y la pareja vivió en Estados Unidos durante unos años, antes de volver a Escocia a principios de 2020.

Círculo completo

Hoy, Anthony y Rachael viven felices en Edimburgo, en una casa de campo en Dalkeith Country Park, una finca y parque histórico que, casualmente, es donde Anthony estuvo como estudiante de intercambio allá por 2013.

"A veces la vida cierra el círculo", dice Anthony.

Anthony y Rachael trabajan en una compañía de seguros, pero siguen siendo unos apasionados de la historia y la arqueología. En su tiempo libre, les encanta explorar juntos la riqueza histórica de Escocia, mientras Rachael trabaja como voluntaria en un museo de Edimburgo y Anthony tuitea sobre arqueología en su cuenta de Twitter @RileyFlintSpark

Nueve años después de su primer encuentro, a la pareja le resulta interesante reflexionar sobre cómo dos encuentros en las Orcadas y un mensaje en una botella les unieron.

"No creo necesariamente en el destino", dice Anthony. "Creo que es algo que la gente me decía una y otra vez: 'Oh, es el destino'. Y la realidad es que fue mucho trabajo".

"Fue mucho trabajo", coincide Rachael. "Pero creo que algunas de las cosas fueron bastante mágicas. Algunas de las conexiones creo que sería bastante difícil que fueran sólo casualidad".

Es muy emotivo recordar todas las cosas por las que hemos pasado. Obviamente, hubo momentos muy buenos y otros difíciles, como los que atraviesa todo el mundo. Supongo que esto demuestra que para mí la magia es real".

