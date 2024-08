- Un explorador mecanizado de buceo captura imágenes cautivadoras de enigmáticos organismos de aguas profundas que aún no se han identificado.

Nuestro mundo alberga una gran cantidad de formas de vida que los humanos aún no hemos visto, su existencia es solo una figuración de nuestros pensamientos más salvajes. Según los investigadores, aproximadamente varios millones de especies animales, vegetales, fúngicas y microbianas remain desconocidas, no descritas y no catalogadas. Muchos de estos llamados "taxones ocultos" prosperan en lugares que los humanos rara vez pisamos: en el suelo o en las profundidades del océano, a cientos de metros debajo de la superficie.

Es en estas profundidades donde los científicos afirman haber encontrado más de cien nuevas especies: corales y erizos de mar profundos, langostas y esponjas de vidrio, anfípodos y peces. Están adornados con numerosos brazos pequeños, extremidades rígidas o espinas afiladas, y algunos parecen tan extraños que podrían ser creaciones de una imaginación desbordada. Sin embargo, las fotos y videos claros capturados por un robot sumergido no dejan lugar a dudas sobre su existencia.

Estos descubrimientos fueron hechos por un equipo de investigación internacional liderado por el biólogo marino Javier Sellanes durante una expedición patrocinada por el Instituto Oceanográfico Schmidt en el Pacífico sudoriental frente a la costa de Chile. Durante esta expedición, los científicos escanearon 52,777 kilómetros cuadrados de fondo marino entre el 8 de enero y el 11 de febrero, explorando varios montes sumergidos en el proceso.

La región es hogar de numerosos montes sumergidos. Abarcando un área de 2,900 kilómetros cuadrados a derecho de la costa de América del Sur se encuentran las cordilleras submarinas de Nazca y Salas y Gómez: una cordillera montañosa submarina formada por actividad volcánica, con más de 200 picos, que se extiende desde la costa chilena hasta la Isla de Pascua (Rapa Nui). Desafortunadamente, solo unos pocos de estos picos han sido explorados.

A veces, somos inconscientes de su existencia. Los investigadores descubrieron varios montes sumergidos no detectados anteriormente. El más alto de ellos -informalmente nombrado Solito, el Solitario- mide una impresionante altura de 3,530 metros, superando al Zugspitze en más de 500 metros.

Centros de biodiversidad: Cada montaña alberga un ecosistema único

Los picos montañosos en el mar profundo sirven como centros de biodiversidad: los montes sumergidos influyen en los patrones de las corrientes oceánicas y ofrecen protección, alimento y una superficie para que las criaturas del mar profundo se agarren. Debido a que la región está aislada del resto del océano por el Trench de Atacama, la Corriente de Humboldt y una zona de mínimo oxígeno extensa, aproximadamente la mitad de las especies que viven aquí se encuentran en ninguna otra parte de la Tierra.

Para descubrir qué habitantes marinos ocultos habitan estas montañas y obtener una comprensión completa de la diversidad de especies, los investigadores utilizaron sonares, sensores y cámaras para sumergirse en el agua. El "ROV SuBastian" robot de inmersión sumergió los pendientes de diez montañas de arriba a abajo, alcanzando profundidades de hasta 4,500 metros.

Las imágenes que envió superaron las expectativas de los investigadores: cada montaña submarina alberga su propio ecosistema distintivo, rodeado de arrecifes de coral profundo o jardines de esponjas en pleno auge, y habitado por cangrejos y erizos de mar desconocidos. Los investigadores identificaron más de 100 posibles nuevas especies. Actualmente, están analizando su fisiología y genética para determinar si son especies completamente nuevas. Dado el gran número, esto podría llevar varios años.

"Esta expedición ha superado nuestras expectativas. Siempre esperamos descubrir nuevas especies en estas áreas remotas y poco exploradas, pero el número que hemos encontrado, en particular entre algunos grupos como las nubes, es asombroso", declaró Javier Sellanes en un comunicado del instituto de investigación marina privado.

Los datos podrían ayudar a establecer un área protegida

El inmersión no solo produjo imágenes cautivadoras, sino que también tiene el potencial de proteger el mar. Chile está planeando crear un área protegida a lo largo de las crestas de Nazca y Salas y Gómez; sin embargo, la mayoría de la cordillera montañosa se encuentra fuera de las aguas territoriales de Chile en aguas internacionales. Los nuevos datos podrían contribuir a designar el área como una zona marina protegida internacional -ya que muchas de las especies habitan hábitats frágiles bajo amenaza de minería en aguas profundas y pesca de arrastre.

La salud de las especies recién descubiertas en áreas protegidas existentes, como los parques marinos Juan Fernández y Nazca-Desventuradas, es evidente a partir de las observaciones vecinas. "Estos ecosistemas prósperos y saludables demuestran que los parques marinos Nazca-Desventuradas y Juan Fernández protegen de manera efectiva los entornos marinos sensibles", señaló Sellanes.

El destino de las criaturas aún por descubrir en los bordes de los montes sumergidos no explorados remains en gran medida desconocido. Pero el buque de investigación "Falkor" está programado para zarpar nuevamente mañana para explorar la cresta de Salas y Gómez en una segunda expedición. Los inmersiones se pueden ver en vivo en la página de YouTube del Instituto Oceanográfico Schmidt.

El instituto, financiado por el billonario estadounidense Eric Schmidt y enviando regularmente barcos de investigación equipados con tecnología avanzada en misiones de exploración, es parte de una iniciativa más grande que busca descubrir 100,000 nuevas especies oceánicas en los próximos años. Por lo tanto, los corales profundos, los peces óseos y las langostas son solo algunos de los habitantes del mar profundo ocultos que podemos esperar encontrar en el futuro.

Los corales profundos y los erizos de mar descubiertos en las profundidades son solo algunos ejemplos de las numerosas nuevas especies encontradas en estos centros de biodiversidad submarinos. El mar alrededor de las cordilleras submarinas de Nazca y Salas y Gómez, con sus ecosistemas únicos y hábitats aislados, está rebosante de vida marina desconocida.

