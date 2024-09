Un experto académico en política cree que un gobierno minoritario podría surgir en Sajonia.

00:10 Formación del Gobierno en Erfurt: Ramelow Ofrece Ayuda a VoigtEl presidente de Turingia, Bodo Ramelow, está dispuesto a ofrecer ayuda al líder de la CDU, Mario Voigt, para establecer un gobierno de mayoría en el parlamento de Erfurt. "Necesitamos un gobierno estatal funcional, aunque yo no forme parte de él", mencionó a Phoenix TV. Su objetivo es apoyar "a la persona que tiene el mandato del público para construir un gobierno de mayoría dentro del espectro democrático, que en este caso es el señor Voigt". No se opone a BSW ni a la CDU. "Mi lucha es contra la normalización del fascismo". Por lo tanto, busca evitar "una situación de chantaje parlamentario en la que la AfD manipule a todas las demás partes".

23:30 Höcke Consigue Escaño en el Parlamento de Turingia a través de la Lista EstatalLa AfD logró victorias en 29 de los 44 distritos electorales. Sin embargo, su líder de facción, Björn Höcke, perdió ante el político de la CDU, Christian Tischner, en el distrito electoral de Greiz II. A pesar de esto, con un sólido resultado del 32,8% en la votación secundaria, la AfD podrá reclamar más escaños en el parlamento estatal que los candidatos directos. Höcke, que lidera la lista estatal, asegurará así un escaño en el parlamento. Si un candidato exitoso de la AfD decidiera renunciar a su mandato, Höcke lo reclamaría en su lugar.

23:01 Resultado Preliminar: la AfD Triunfa en Turingia, la CDU Pondera una Coalición con la Izquierda, los Verdes y el FDPEn una primera histórica, la AfD ha obtenido los votos más altos en una elección estatal de Turingia. El partido, liderado por el candidato principal Björn Höcke, registró una mejora significativa del 32,8% después de que se contaron todos los distritos. Sin embargo, no pueden cumplir su promesa de gobierno, ya que ningún partido democrático está dispuesto a formar una coalición con ellos. La CDU, como la segunda fuerza más fuerte, probablemente deba entablar conversaciones con la Izquierda para una coalición de gobierno estable. Una mayoría con el SPD y el BSW es imposible debido a una falta de escaños.

22:51 El Partido de la Izquierda Representa a Sajonia en el Parlamento a Pesar de los Mandatos DirectosEl Partido de la Izquierda ha asegurado dos mandatos directos en Leipzig, lo que les da acceso al parlamento estatal a pesar de no superar el umbral del 5%. Según las proyecciones, este hecho deja a la coalición gobernante de la CDU, los Verdes y el SPD sin mayoría.

22:38 El Líder del Partido Verde: la Migración y Ucrania Impulsan los Resultados ElectoralesEl líder del Partido Verde, Omid Nouripour, atribuye los resultados de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia a los temas de migración y Ucrania. "Queda claro que la migración y la controversia en torno a Ucrania desempeñaron un papel significativo en las últimas etapas", remarked to Phoenix TV. Mientras el gobierno federal lucha con estos problemas, "tenemos una desventaja debido al auto-sabotaje de esta coalición mediante luchas internas innecesarias en público".

22:22 En Turingia: incluso con la CDU, el BSW y el SPD, no hay mayoría en este momentoDesde que la coalición de minoría roja, roja y verde bajo el presidente Ramelow llegó a su fin en Turingia, ningún partido está dispuesto a formar una coalición con la AfD. La opción más plausible para una coalición de gobierno parece ser una alianza inusual entre la CDU, el BSW y el SPD. Sin embargo, según las proyecciones actuales (hasta las 22:10), esta configuración no alcanza la mayoría en el parlamento estatal. Por lo tanto, también dependería de la Izquierda.

22:10 El Candidato Principal de la CDU Voigt No Consigue un Mandato Directo en TuringiaEl candidato principal de la CDU, Mario Voigt, no logró obtener un mandato directo en su circunscripción durante las elecciones de Turingia. Obtuvo el 37,4 por ciento de los primeros votos en Saale-Holzland II, mientras que la candidata de la AfD, Wiebke Muhsal, obtuvo el 39,2 por ciento. En las elecciones estatales de 2019, Voigt fue elegido para el parlamento estatal como candidato directo.

El Canciller Federal Olaf Scholz aún puede contar con el apoyo de su partido, SPD, a pesar de los resultados desastrosos en las elecciones de Turingia y Sajonia, según el líder de la SPD, Lars Klingbeil. En una entrevista con ZDF, Klingbeil dijo: "Y también quiero decir como presidente federal del partido, espero que todos trabajen aún más duro de lo que lo han hecho hasta ahora". Todos deben contribuir a recuperar el apoyo de los votantes, agregó Klingbeil.

El vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, ha criticado la coalición federal después del desempeño mediocre de los partidos de "tráfico luminoso" en las elecciones de Sajonia y Turingia. "El resultado electoral demuestra: La coalición de tráfico luminoso ha perdido su legitimidad", aseveró en "X". Si una parte significativa de los votantes la rechaza de esta manera, debe tener consecuencias. La gente tiene la impresión de que "esta coalición perjudica al país", expresó Kubicki. El FDP no ha superado la barrera del 5% en ambas elecciones estatales y actualmente está encuestado en poco más del 1%.

El distrito de Greiz II, donde el líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, aspira a un escaño, ha sido evaluado: Höcke no ha ottenuto la mayoría de votos necesaria para ingresar directamente al Parlamento de Turingia. Sin embargo, según los datos de ntv, el partido asegurará el escaño de Höcke en el Parlamento estatal al tener a uno de sus miembros que renuncie en su favor.

A pesar de las pérdidas significativas, la Izquierda parece estar asegurando un lugar en el Parlamento estatal de Sajonia. Aunque no superó el umbral del 5% con los segundos votos, actualmente está en un 4.3% según la última proyección de ZDF, dos candidatos directos de la Izquierda en los distritos de Leipzig tienen una ventaja cómoda sobre sus competidores. Dos mandatos directos garantizarían a la Izquierda al menos unos pocos escaños en el nuevo Parlamento estatal. Los dos posibles ganadores también podrían asegurar un escaño para los líderes de su lista estatal, lo que significaría que la actual coalición CDU-SPD-Verdes no tendría mayoría - el Ministro Presidente Kretschmer necesitaría el BSW para una mayoría de gobierno.

Según la última encuesta de salida en ZDF, la CDU en Sajonia tiene una ventaja del 0.1% sobre la AfD. Los democristianos están en un 31.5%, mientras que la AfD, clasificada como extrema derecha por la agencia de inteligencia interior, está en un 31.4%. En Turingia, se informa que la AfD ha superado a la CDU en las encuestas de salida. Los Verdes actualmente están en un 5.1% en Sajonia y corren el riesgo de perder sus escaños en el Parlamento. La Izquierda tiene una oportunidad estrecha con una estimación del 4.3%, mientras que el SPD está asegurado en el Parlamento estatal con un 7.6%.

La entrada directa del líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, al Parlamento de Turingia está en duda. Con el 68% de los 74 distritos contados, el candidato de la CDU, Christian Tischner, disfruta de una ventaja del 2.3% sobre Höcke, con el 42.3% de los votos frente al 40.4% de Höcke. Si Tischner asegura la mayoría de votos en el distrito de Greiz II, Höcke no obtendrá un escaño directo. En su lugar, Would rely on a seat in parliament via the state list, which he heads. However, if many AfD candidates are successful as direct candidates, nobody would enter parliament via the state list.

According to Höcke, the AfD's victory in Thuringia signifies the failure of the "firewall policy." He described the election outcome as an "historic achievement" and discussed the upcoming government formation.

19:42 Ramelow: Left Party "Devoured"Thuringia's Minister President Bodo Ramelow attributes the "devouring" of his Left Party to two factors: "Firstly, a CDU that persistently equated the AfD and the Left, constantly pointing the 'exclusion finger' at us, despite sharing power with us for five years," Ramelow stated on ntv. He also pointed to a BSW poll that predicted the AfD would garner 17 percent of the vote but ended up taking votes from the Left. Ramelow could take solace in the high voter turnout.

19:26 Nouripour on AfD's Triumph: "My Sympathies Lie with Those Who Fear"The AfD is surpassing 30 percent in both Saxony and Thuringia, leaving the coalition parties in their wake. Green Party leader Omid Nouripour views the AfD's election result as a "turning point" and a call to defend democracy together.

19:08 Wagenknecht Eyeing Coalition with CDU and Potentially SPD in ThuringiaBSW chair Sahra Wagenknecht aims for a coalition with the CDU and potentially the SPD in Thuringia. "We're hoping to successfully form a good government with the CDU - likely also with the SPD," Wagenknecht said on ARD. After five years of minority government, the people yearn for a stable majority government. This government should address issues such as "the significant teacher shortage" in Thuringia, the BSW chair demanded. People also desire a state government that "speaks up in federal politics" - a government that, according to Wagenknecht, "champions peace, diplomacy" and opposes the deployment of US missiles in Germany. A coalition with the AfD was definitively ruled out by the party leader for Thuringia.

19:02 Pronóstico para Turingia: Éxito del AfD se extiendeUn pronóstico de ZDF para el resultado de las elecciones en Turingia sugiere que el éxito del AfD es aún más pronunciado de lo que se anticipaba initially. Según esto, los extremistas de derecha están asegurando el 33,1 por ciento de los votos en el estado federal. La CDU está en el 24,3, la alianza de Sahra Wagenknecht está en el 15 por ciento. La Izquierda, que actualmente tiene a Bodo Ramelow como -popular- Ministro Presidente, está perdiendo casi 8 puntos porcentuales y se encuentra en el 11,7. El SPD está en el 6,6, los Verdes en el 4 por ciento de los votos.

18:56 Göring-Eckardt: Triunfo del AfD es una puñalada para AlemaniaLos políticos del partido Verde están más inquietos por el éxito del AfD en Turingia que por sus propios reveses electorales. Katrin Göring-Eckardt, copresidente del partido Verde, ve la victoria de los extremistas de derecha como una "puñalada" para Alemania. El líder del partido, Omid Nouripour, siente que la decepción de su partido por su pobre desempeño es "insignificante" en comparación con el AfD convirtiéndose en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal.

18:48 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las razones para celebrar"El ministro presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como el pilar del gobierno de la coalición. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en la celebración electoral de su partido. "Hemos sobrevivido cinco años desafiantes", durante los cuales el pueblo de Sajonia depositó su confianza en la CDU en lugar de emitir un voto de protesta. "Somos muy conscientes de lo decepcionados que están las personas con lo que está sucediendo en Berlín".

18:39 Proyección para Sajonia: Liderazgo de la CDU sobre el AfD se estrechaLas proyecciones preliminares de ZDF sugieren que la ventaja de la CDU sobre el AfD en las elecciones estatales de Sajonia se está estrechando: la CDU ahora disfruta de una ventaja muy estrecha sobre el AfD con el 31,9 por ciento frente al 31,3 por ciento de los votos emitidos. El BSW está en el 11,6 por ciento, el SPD en el 7,8. Los Verdes apenas lograrían entrar en el parlamento estatal con el 5,2 por ciento, mientras que la Izquierda no lograría el umbral con el 4,5 por ciento.

18:33 Weidel aboga por la participación del gobierno del AfD en Turingia y SajoniaLa jefa federal del partido AfD, Alice Weidel, aboga por la participación del gobierno de su partido en Turingia y Sajonia. "Bajo circunstancias normales, siguiendo las costumbres en este país, el partido más fuerte -que es el AfD- estaría explorando colaboraciones", dice Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "El deseo del votante es que el AfD participe en el gobierno. Representamos el 30 por ciento de los votantes en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable ni siquiera sería factible".

18:30 Secretario general del SPD: "Corrimos el riesgo de ser expulsados del parlamento estatal"El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, reconoce los modestos resultados de su partido en las elecciones en Turingia y Sajonia. "No es una noche para celebrar para el SPD", dijo en ARD. El partido ha luchado durante años. "Había un riesgo genuino de ser eliminado de los parlamentos estatales", dijo Kühnert. "La lucha vale la pena, somos necesarios". Muchas cosas deben cambiar, dijo Kühnert, mencionando la necesidad de más comunicación y escuchar a los votantes. Cuando se le preguntó sobre el canciller Olaf Scholz, dijo: "Tenemos que explicar nuestra política colectivamente".

18:23 Höcke celebra la victoria en Turingia como "triunfo significativo"El líder del grupo parlamentario AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como "significativo". El AfD es el partido más popular entre la gente en el estado federal, "la charla sobre el obstáculo innecesario debe detenerse", dijo Höcke en MDR. Solo habrá cambio con el AfD, agregó.

18:21 Chrupalla sobre Turingia: "Empatados con la CDU"El líder del partido AfD, Tino Chrupalla, ve el resultado de su partido como notable, stating que la voluntad del pueblo es un cambio en la política en ambos estados federados. El AfD está abierto a conversaciones con todos los partidos, dijo Chrupalla en ZDF. "En Sajonia, estamos empatados con la CDU", el AfD aspira a hacer política para el bienestar de Sajonia, dijo.

18:17 Secretario general de la CDU: No hay coalición con el AfDEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, ha descartado coaliciones con el AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos absolutamente claros al respecto", dijo en ARD. La CDU ahora formará gobiernos desde el centro del parlamento, dijo. Está confiado de que esto será exitoso. La CDU es el último partido popularremaining, los partidos del semáforo han sufrido, agregó.

18:13 Proyección para Sajonia: CDU ligeramente por delante de AFD, BSW en 12 por ciento, Verdes al bordeSegún la primera proyección para las elecciones estatales de Sajonia, la CDU emergería como ganadora con el 31,5 por ciento de los votos emitidos. Lideraría ligeramente al AFD con el 30 por ciento. El BSW sería la tercera fuerza más fuerte con el 12 por ciento, el SPD permanecería en el parlamento estatal con el 8,5 por ciento. Los Verdes apenas lograrían entrar al parlamento estatal con el 5,5 por ciento. La Izquierda sería eliminada con el 4 por ciento, y el FDP no estaría en el nuevo parlamento.

18:10 Proyección para Turingia: AFD lidera sobre CDU, BSW gana 16 por cientoLa primera proyección para las elecciones estatales en Turingia indica una clara ventaja para el AFD con el 30,5 por ciento de los votos, seguido por la CDU con el 24,5 por ciento y la Izquierda con el 12,5 por ciento. El SPD entraría al parlamento estatal con el 7 por ciento, mientras que el BSW aseguraría un escaño con el 16 por ciento. Los Verdes y el FDP caerían por debajo del umbral del 5 por ciento.

18:01 AFD más fuerte en Turingia, BSW alcanza dos dígitos en SajoniaSegún la primera proyección después de las elecciones estatales en Turingia, el AFD emerge como la fuerza más fuerte, con el SPD superando el 5 por ciento. Los Verdes y el FDP quedan por debajo de este umbral. En Sajonia, el BSW alcanza un resultado de dos dígitos desde cero. La CDU lidera ligeramente al AFD. Según la proyección, la Izquierda y el FDP no estarían representados en el parlamento estatal, mientras que los Verdes permanecerían.

17:18 Höcke podría no entrar al parlamento estatalEl líder de la fracción del AFD en Turingia, Björn Höcke, no tiene un escaño garantizado en el futuro parlamento estatal. Sus colegas exitosos del partido podrían incluso impedírselo. Muchos candidatos del AFD tienen buenas posibilidades de ganar un mandato directo en sus circunscripciones. Sin embargo, Höcke enfrenta una fuerte competencia del candidato de la CDU, Christian Tischner, en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner gana y el AFD gana más mandatos directos de los que les corresponde por los resultados de la segunda votación, nadie puede entrar a través de la lista estatal, incluso desde el primer lugar, que ocupa Höcke. En este caso, el AFD podría intentar persuadir a un candidato exitoso de renunciar a su escaño en el parlamento estatal, permitiendo que el líder de la fracción asegure su mandato.

16:48 AFD Turingia planea celebrar sin cobertura mediáticaEs poco probable que haya cobertura mediática de la celebración electoral del AFD en Turingia. El partido, clasificado como extremista de derecha por el Verfassungsschutz, intentó excluir a varios medios de comunicación del evento, pero un tribunal lo impidió. En consecuencia, la partido estatal excluyó a toda la prensa, citando problemas organizativos: no había suficiente espacio en el lugar del evento para todos los representantes de los medios acreditados.

16:29 Casi un cuarto votó por correo en SajoniaPara las elecciones que el ministro-presidente de Sajonia del CDU, Michael Kretschmer, describió como una "elección crucial" para el estado, casi un cuarto de los votantes ya han emitido sus votos por correo. La oficina electoral del estado espera que el 24,6 por ciento de los votantes haya votado por correo. La participación de los votantes hoy solo ha sido ligeramente superior a la de 2019 a media tarde.

15:52 Höcke vota en un Lada - Ramelow con su esposaEl líder estatal del AFD y candidato principal de Turingia, Björn Höcke, emitió su voto esta mañana. Llegó a su estación de votación en Bornhagen, distrito de Eichsfeld, en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso. El ministro-presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, de 68 años, ha sido el jefe del gobierno del estado desde 2014, liderando recientemente una coalición de minoría.

15:40 Participación de votantes supera la marca anteriorEn Turingia, el 44,4 por ciento de los votantes ya había votado a las 2 PM, lo que es un mayor porcentaje en comparación con las elecciones celebradas hace 5 años. El aumento es de alrededor de 2,1 puntos. Esto indica una alta participación. Los votos por correo aún no se han contado, según el comisionado electoral del estado. En Sajonia, la participación fue del 35,4 por ciento a las 2 PM, solo ligeramente superior a la de 2019. Sin embargo, el comisionado electoral espera más votos por correo que en 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6 PM.

15:13 Kretschmer espera que los partidos de la coalición lleguen al parlamento estatal

14:40 Preguntas clave para Sajonia y TuringiaAproximadamente el 30 por ciento de las personas en Sajonia y Turingia planean votar por el AfD en las próximas elecciones del 1 de septiembre. Una gran encuesta revela las principales preocupaciones y problemas que llevan a esta preferencia. Temas como la migración son solo uno de los motivos.

14:13 Höcke Evita Hablar con Periodistas en el Centro de VotaciónEl candidato principal de AfD en Turingia, Björn Höcke, ejerció su voto alrededor del mediodía. No se quedó en el centro de votación de Bornhagen ni habló con los periodistas presentes en el lugar. Höcke había perdido anteriormente ante el candidato de CDU en su circunscripción electoral de Eichsfeld, pero cambió a la circunscripción de Greiz para estas elecciones, donde podría enfrentar otra posible derrota contra la CDU.

13:50 Participación de Votantes en Turingia Similar a la de 2019 al MediodíaLa participación de votantes en Turingia coincide con la de las elecciones parlamentarias de 2019 a mediodía. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32% de los votantes elegibles habían ejercido su voto en los centros de votación hasta las 12 PM. Los números no incluyen a los votantes por correo. La participación de votantes en 2019 también fue del 31.2% a esa hora. Parece haber un mayor interés en las elecciones estatales en comparación con las elecciones europeas y locales celebradas este año. En junio, la participación de votantes fue del 24.3% a la misma hora.

13:29 Se Espera una Alta Participación de Votantes en SajoniaLas elecciones estatales de Sajonia esperan una alta participación de votantes. Hasta el mediodía, el 25.8% de los votantes elegibles habían ejercido su voto, según informó la Oficina Estatal de Estadísticas en Kamenz. Esto es solo ligeramente menor que la cifra de 2019 de las elecciones estatales del 26.2%. Los votantes por correo aún no están incluidos en las cifras preliminares. Los estrategas esperan que el 24.6% de los votantes elegibles ejerzan su derecho al voto por correo, en comparación con el 16.9% en 2019. La comisión electoral del estado informes que las encuestas transcurren sin interrupciones por la mañana.

13:11 Von Lucke Espera el Debilitamiento de la Coalición de BerlínLos resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún no se han anunciado. Si el SPD no logra entrar al parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke cree que "casi ya sería un terremoto", según lo expresó en una entrevista con ntv. Él discute las implicaciones de las elecciones y sus posibles consecuencias.

12:44 Policía Investiga Amenaza en Centro de VotaciónUn hombre con una camiseta de AfD ingresó a un centro de votación en Gera, causando una amenaza. Según el portavoz de la policía, el gerente del centro de votación le pidió al hombre que se quitara la camiseta porque la publicidad partidaria estaba prohibida dentro del centro de votación. Aunque el hombre cumplió, amenazó con regresar después de sentirse insatisfecho con el trato que recibió antes de abandonar las instalaciones. La policía luego presentó un informe y amonestó al hombre. Además, la policía en Erfurt investiga posibles actos de vandalismo ("Höcke es un nazi") cerca de los centros de votación.

12:15 Correctiv Advierte Contra la Circulación de Información FalsaLa red de investigación Correctiv está advirtiendo sobre una afirmación falsa reciclada que ha vuelto a ganar popularidad. La afirmación asegura que firmar la papeleta protege contra el fraude electoral. Sin embargo, la oficina del comisionado federal de elecciones aclaró que la papeleta no puede ser firmada. La firma aumenta el riesgo de revelar la identidad del votante, invalidando toda la papeleta.

11:51 Voigt Espera "Relaciones de Mayoría Estables"El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, también ejerció su voto. Voigt expresó su esperanza de que "muchos turingianos salgan a votar, ejerciendo su derecho a determinar el futuro de nuestra tierra". También expresó su esperanza de "relaciones de mayoría estables" que ayudarán a impulsar el país hacia adelante.

11:25 Sonneberg Experimenta un Aumento de la Agresión de ultraderechaDesde que Sonneberg se convirtió en el primer distrito en Alemania en ser liderado por un político de AfD, individuos comprometidos han informado haber sido severamente amenazados, lo que ha llevado a varios a renunciar a sus trabajos. El número de ataques de ultraderecha ha aumentado cinco veces en el último año. Los expertos asocian este aumento de agresiones al administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer Habla de la Importancia de las Elecciones Parlamentarias del EstadoEl primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, considera que las elecciones parlamentarias del estado son "probablemente las más importantes en 34 años". Al votar en Dresde, expresó su gratitud hacia aquellos que "eligieron de manera diferente" en el pasado pero que ahora han elegido la "fuerza fuerte en el centro burgués", refiriéndose a la Unión Sajona. En las últimas encuestas, el CDU de Kretschmer está empatado con el AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "No Será una Opción"Para el presidente del gobierno de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones es una "fiesta de la democracia", a pesar de la posibilidad de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué desacuerda un gobierno de minoría y cuestiona la capacidad del BSW.

09:59 "Preocupaciones Históricas": Historiador Critica la Fecha de las EleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Cualquiera que haya pensado que era una buena idea celebrar elecciones el 1º de septiembre tenía dudas sobre la historia", dijo el director del Instituto Alemán-Polaco a la red editorial de Alemania (RND). En cuanto al AfD, clasificado como "claramente de extrema derecha" por los servicios de inteligencia interior en ambos estados, Loew dijo: "Esto puede llevar a asociaciones negativas si en Dresde y Erfurt también gana un partido, whose relationship to the Nazi era is unclear."

09:30 "Elección Crucial": Todos los Datos para las Elecciones Estatales de Sajonia Más de 3,3 millones de votantes elegibles en Sajonia tienen hoy la oportunidad de decidir quién dará forma a la dirección política del futuro parlamento estatal de Dresde. El CDU podría perder su posición como la fuerza más fuerte en el estado por primera vez desde 1990. El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, se refiere a esta como una "elección crucial". "Todo está en juego aquí".

09:05 Kretschmer Acusa al Gobierno de Tráfico Luz de "Caos Preelectoral" Es día de elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿Extendirá el Ministro Presidente Michael Kretschmer la racha ganadora del CDU en el estado? En una entrevista con ntv, habla sobre su posición en el debate sobre los refugiados, el gobierno de tráfico luz y la guerra de Ucrania.

08:46 Todos los Datos para las Elecciones de Turingia Es hora de tomar decisiones: En el corazón de Alemania, se trata de determinar quién gobernará el estado federal con sus aproximadamente 2,1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿La AfD, liderada por Björn Höcke, se convertirá en la fuerza más poderosa en Turingia?

08:24 Cómo la AfD Podría Minar la Democracia Las encuestas indican: la AfD es probable que amplíe significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Para las instituciones democráticas, esto es arriesgado, ya que un grupo de investigación lo ha destacado debido a la percepción de un estado de derecho más débil de lo que muchos asumen.

08:00 Las Cabinas de Voto en Turingia y Sajonia Están Abiertas Hoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD lidera en Turingia. En Sajonia, el CDU liderado por el líder estatal Michael Kretschmer y la AfD están empatados. Se publicarán las primeras estimaciones después del cierre de las cabinas de voto a las 6 pm. Las elecciones en estos dos estados alemanes orientales también sirven como barómetro para la coalición de tráfico luz en Berlín.

Para la actual coalición roja-roja-verde del Ministro Presidente Bodo Ramelow (Izquierda) en Turingia, no se prevé una mayoría en las encuestas. Existe la posibilidad de una coalición compuesta por CDU, la alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD después de las elecciones. En Sajonia, no está claro si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes aún mantiene una mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la BSW. El partido de la Izquierda corre el riesgo de ser expulsado del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

