- Un exmilitar en crisis

El anciano, que eliminó a su gato enfermo con un disparo, reforzó su casa familiar con explosivos y armamento para evitar un desalojo inminente. A un soldado retirado se le impuso una condena suspendida de un año de prisión por reforzar su casa con armas pesadas.

El hombre de 63 años fue acusado de perturbar el orden público, desobedecer a las autoridades, planear una explosión y negligencia en el cuidado de animales. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos.

"Me equivoqué"

La defensa no cuestionó la versión del 23 de enero en la comunidad aislada de Unterkirnach, Bosque Negro. Al inicio del juicio en el Tribunal de Distrito de Villingen-Schwenningen, hubo un reconocimiento: "Sé que me equivoqué, no lo volvería a hacer. Simplemente sucedió", dijo el tirador.

Argumentó que estaba al límite. Sus padres habían fallecido después de años de cuidados intensivos, y luchaba con problemas de salud y financieros. La perspectiva de perder su hogar familiar por desalojo fue la gota que colmó el vaso.

Según la acusación, el hombre pretendía demoler la propiedad, que ya no le pertenecía, y quitarse la vida. Se encontraba en un estado emocional inestable, tomaba medicamentos y probablemente no estaba completamente en control. El juez ordenó terapia y 100 horas de servicio comunitario para el acusado, además de una multa de €10,000.

Situación de asedio

Sus amenazas de detonar la casa y él mismo tuvieron consecuencias graves para el área residencial y los contribuyentes, señaló el juez. Los vecinos fueron evacuados y se desplegaron fuerzas especiales heavily armed y vehículos blindados. La operación duró varias horas.

A través de una ventana de la cocina, el acusado ofreció muestras de explosivos a los oficiales de ley para demostrar la gravedad de sus intenciones, según los investigadores. Las negociaciones con el "cálido" ex soldado continuaron durante doce horas antes de que se rindiera pacíficamente.

La muerte del animal fue una llamada de auxilio

Dado que la situación no escaló y el acusado se rindió voluntariamente, se retiró la acusación de planear una explosión. La muerte del gato también ya no tuvo ninguna repercusión en el juicio. "El gato fue una llamada de auxilio, no un acto de crueldad", dijo el fiscal durante las discusiones laterales del juicio.

El tribunal estuvo de acuerdo con las explicaciones y condenó al hombre de 63 años solo por resistir a la autoridad en un caso grave y poner en peligro el orden público. La probation se fijó en tres años, durante los cuales al acusado se le prohibió cometer delitos. La sentencia aún no es definitiva.

Arsenal de armas

El inventario de armas encontrado en la casa después de la operación fue extenso, según la acusación, incluyendo 17 granadas de práctica, tres detonadores eléctricos, 20 dispositivos pirotécnicos, pólvora y bombillas. Se plantaron dispositivos de ignición en el piso y los marcos de las puertas para encender la gasolina en caso de entrada de personas no autorizadas.

"En caso de encendido, el edificio habría sido completamente destruido, junto conpossibly casas vecinas", dijo el fiscal. Se suspendió temporalmente el suministro de gas en el área residencial como medida preventiva.

El acusado estaba familiarizado con las armas debido a su historial militar. Fue un oficial de alto rango responsable de la seguridad de armas, testificó el hombre de 63 años en el tribunal. También inspect

Lea también: