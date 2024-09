- Un excelente actor, celebrado por sus papeles en "Speed" y "The Matrix", así como por sus talentos musicales y actividades literarias, celebra su 60 cumpleaños.

Keanu Reeves, famoso por los éxitos de taquilla "John Wick" y "Matrix", se considera una de las estrellas de acción más destacadas de Hollywood. Sin embargo, comparte poco en común con actores musculosos como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. Conocido por su seriedad y reflexivo comportamiento, Reeves cumple 60 años hoy.

En su papel como el asesino John Wick, Reeves ofrece una variedad de golpes, disparos y artes marciales orientales en pantalla, pero su expresión estoica revela su disgusto por la violencia. Reeves es hábil para transmitir profundas intuiciones sobre la psique de un personaje con solo unas pocas expresiones faciales.

Reeves lanza un libro

Justo antes de cumplir 60 años, Reeves se presenta ante sus fans como escritor. El actor, que también ha ganado reconocimiento como creador de la serie de cómics "BRZRKR" sobre un guerrero eterno desde 2021, publicó su primera novela "The Book of Elsewhere" a principios de agosto.

La novela, coescrita con el autor británico de ciencia ficción China Miéville, se desarrolla en el universo de "BRZRKR", donde un guerrero de 80,000 años cansado de la inmortalidad.

En una reciente entrevista con el "New York Times", Reeves compartió que encuentra autoconocimiento a través de las actividades creativas. "Quizás tenga problemas con papá y mamá. Y tal vez piense en la muerte", reflexionó en la entrevista sobre la publicación del libro. Le gusta reflexionar sobre los orígenes humanos y explora temas relacionados con la tecnología o el poder del amor.

Rock y Broadway

Reeves desafía las categorías. Como miembro de la banda de rock estadounidense Dogstar -en el bajo-, el actor y músico fue bien recibido en el Festival Rock im Park en Nuremberg en junio. Para el otoño de 2025, la estrella planea debutar en Broadway con un papel principal en la clásica "Waiting for Godot" en Nueva York.

La obra del dramaturgo irlandés Samuel Beckett se considera el epitome del teatro absurdo. Los dos tramposos, Vladimir y Estragon, esperan impacientes a un personaje sin nombre mientras hablan sobre la vida. Reeves está previsto para interpretar a Estragon, mientras que su colega Alex Winter interpretará a Vladimir.

Infancia tumultuosa

La naturaleza ecléctica de la estrella también puede proceder de su infancia tumultuosa. Nació en Beirut de una madre diseñadora de moda inglesa y un padre geólogo de origen chino-hawaiano, Reeves significa "brisa fresca" en hawaiano. La familia se trasladó a Australia, luego a Nueva York. Pasó su adolescencia en Toronto, Canadá. Tenía tres años cuando sus padres se separaron y perdió el contacto con su padre.

En 2019, Reeves le dijo al "The Guardian" que esa experiencia debió ser traumática. Como adolescente, ya sabía que quería ser actor y miraba hacia atrás en su infancia. Abandonó la escuela antes de graduarse de la escuela secundaria, actuó en teatro y se mudó a Los Ángeles.

Incluso en sus primeras apariciones en pantalla en la década de 1980, Reeves demostró su versatilidad. Después de la película independiente "River's Edge", apareció en la película de época "Dangerous Liaisons" y las comedias "Bill & Ted's Excellent Adventure" y "Parenthood".

Hollywood toma nota del talento en ciernes. En la aclamada por la crítica "My Private Idaho" (1991), interpretó a un prostituto masculino bajo la dirección de Gus van Sant junto a River Phoenix. La directora Kathryn Bigelow lo eligió para su primer papel de acción en "Point Break - Dangerous Waves" como un agente encubierto que infiltró la escena del surf. En 1993, Kenneth Branagh lo eligió como Don Juan en la adaptación de Shakespeare "Much Ado About Nothing".

Tres décadas atrás, el despegue hacia la estrella de acción: en la emocionante película de Jan de Bont "Speed", Reeves interpretó a un oficial de policía en un autobús de la ciudad que debía mantener una velocidad constante debido a una bomba a bordo, con Sandra Bullock al volante.

En 2006, también se lo vio con Bullock en la comedia romántica "The Lake House". La actriz ganadora del Premio de la Academia habló sobre Reeves en un perfil de "Esquire" en 2021. Lo tenía en alta estima como persona, pero su naturaleza reservada la hizo sentir incómoda al principio. "Es un oyente", dijo la revista, riendo, "y eso vuelve loco a la gente".

Aproximadamente un año después del lanzamiento de "Speed", Bullock mencionó casualmente en una reunión que nunca había probado champán y trufas. few días después, Reeves apareció inesperadamente en su casa en motocicleta, entregando esos mismos manjares junto con flores.

Héroe de acción reservado

Reeves rara vez habla de su vida personal y nunca se ha casado. En 1999, su novia embarazada, la actriz Jennifer Syme, dio a luz a su hija aúnborn. Dos años después, ella murió en un accidente automovilístico. Desde 2019, Reeves ha sido visto con la artista estadounidense Alexandra Grant.

Ningún papel lo ha hecho más famoso que Neo de la serie de cuatro partes "Matrix" (1999-2021). En esta película de ciencia ficción, interpreta al pensativo hacker y experto en artes marciales que debe usar sus habilidades sobrehumanas para liberar a la humanidad de la opresión mecánica.

Para "Matrix 4", saltó desde un rascacielos 19 veces durante la filmación, por supuesto con equipo de seguridad. "Fue fantástico!", dijo el actor en 2021 en el "Late Show" de Stephen Colbert. El truco donde saltó de mano en mano con la coprotagonista Carrie-Anne Moss desde el piso 46 fue sin duda la experiencia más salvaje en el set de "The Matrix Resurrections".

En una entrevista con la Agencia de Prensa Alemana en 2019, Reeves reflexionó sobre su atracción por las películas de acción. "De niño, me deleitaba con películas de Kung-Fu, viéndolas como héroes de cómic. 'Wow, tienen vuelo espontáneo, tienen habilidades de salto locas, son super fuertes, pueden realizar hazañas'. ¿Cuál es el atractivo de ver combates? Estoy confundido. Tal vez sea un impulso profundamente enraizado".

En una entrevista emocional con el "New York Times", Reeves expresó sus profundos sentimientos, diciendo: "Gano autoentendimiento a través de las empresas creativas. Tal vez tenga problemas con papá y mamá. Y tal vez reflexione sobre la muerte". Más tarde, compartió su sentimiento amoroso, diciendo: "Disfruto reflexionando sobre los orígenes humanos y explorando temas relacionados con la tecnología o el poder del amor".

Lea también: