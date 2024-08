'Un ex recluso palestino declara que se le ordenó desvestirse' o 'Un ex ocupante de una prisión palestina afirma haber sido objeto de explotación sexual en un centro de detención israelí'.

"Me ordenaron desvestirme", compartió el palestino, recordando el calvario que vivió durante su encarcelamiento de ocho meses a manos de Israel. "En ese momento supe que estaba entrando en un infierno vivo".

El 8 de diciembre, una bomba aérea israelí atacó la residencia de Salem en el campo de refugiados de Jabalya en el norte de Gaza, matando a ocho de sus familiares y dejando a su esposa y dos de sus hijos heridos. Su esposa y el hijo restante estaban recibiendo atención en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Kamal Adwan, compartió Salem con CNN. Cuatro días después, durante un operativo, las tropas israelíes lo arrestaron en el hospital, afirmó.

"Estaba aturdido. ¿Por qué me estaban arrestando? No tenía vínculos con grupos de resistencia. No había acusaciones en mi contra", le dijo Salem a CNN en una entrevista en el campo de desplazados de Al-Mawasi en el sur de Gaza. "Soy barbero".

Con las manos esposadas y los ojos vendados, Salem y otros palestinos fueron transportados como ganado, recordó.

Estuvo incomunicado durante ocho meses.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que el hospital estaba siendo utilizado como centro de comando por Hamas. Hamas ha negado repetidamente haber utilizado hospitales en su lucha contra Israel. CNN no pudo confirmar de manera independiente las afirmaciones de las FDI.

En mayo, CNN publicó una investigación sobre Sde Teiman, una base militar encubierta situada en el desierto del Negev cerca de la frontera con Gaza. Se informó que los detenidos fueron sometidos a condiciones inhumanas, y entre las imágenes publicadas había una de un prisionero vendado detrás de alambre de púas, con las manos en alto. Después de la publicación de la investigación, el hermano gemelo de Salem, Waseem, contactó a CNN, identificando al hombre en la foto como Salem.

El 23 de mayo, Saja Mishreqi, una abogada del Comité Público contra la Tortura en Israel (CPCTI), que representaba a Salem, fue informada por la Corte Suprema de Israel de que estaba detenido en la Prisión de Ktzi’ot, una instalaciones correccionales en el Negev administradas por el Servicio de Prisiones de Israel (SPI). Finalmente fue liberado sin cargos el 1 de agosto.

Hablando con CNN, Salem reconoció que era el hombre en la foto, agregando que había estado inicialmente en una instalación que los palestinos llamaban "Sde", antes de ser trasladado a Ktzi'ot.

"Podíamos escuchar gritos. Luego seguía un disparo, seguido del silencio", compartió Salem con CNN. "Fue una pesadilla".

Ordenado a desvestirse completamente

Durante los interrogatorios, Salem afirmó que le preguntaron: "¿Dónde están los rehenes? ¿Dónde están las armas de Hamas? ¿Eres Hamas? ¿Eres Qassam (ala militar de Hamas)? ¿Eres Yihad Islámica?".

Salem alega haber sido golpeado, insultado verbalmente, haber tenido agua caliente vertida sobre él y amenazado con que el resto de su familia había sido asesinada.

Sin embargo, afirmó que la peor experiencia fue el abuso sexual.

Salem dijo que la mayor parte del tiempo que pasó en detención fue en ropa interior, pero antes de cada sesión de interrogatorio, los soldados le ordenaban desvestirse completamente.

"Pasaban el detector de metal por nuestros cuerpos, luego lo detenían sobre las partes íntimas y me golpeaban allí", dijo. Mientras se arrodillaba en dolor, desnudo, con varios soldados observando, afirmó que los soldados lo violaron por detrás.

"Con el dolor, me inclinaba hacia adelante. Luego, de repente, me clavaban la porra en el ano", dijo. "Adentro".

Después del interrogatorio, solo le dieron "momentos" para vestirse, dijo, agregando que cualquier retraso percibido en hacerlo resultaba en más golpes de los soldados.

Las FDI informaron que Salem fue detenido el 12 de diciembre por sospecha de participación en actividades terroristas y estuvo en Sde Teiman "alrededor de un mes y medio", antes de ser trasladado al servicio de prisiones, donde pasó seis de sus ocho meses de cautiverio.

Las FDI también reconocieron que el maltrato durante la detención es "contrario a la ley y las órdenes del ejército" y está estrictamente prohibido.

CNN se comunicó con el servicio de prisiones sobre la detención de Salem y sus afirmaciones de abuso, pero se le dirigió a contactar a las FDI y a la Agencia de Seguridad de Israel, conocida como Shin Bet, para obtener información relevante.

Hasta ahora, la Shin Bet no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

Salem fue liberado y regresó a la Franja de Gaza el 1 de agosto, después de que se concluyera que su liberación no supondría una amenaza para la seguridad nacional, dijo las FDI, agregando que fue llevado ante un juez en un tribunal distrital para una revisión judicial durante su detención.

También compartió que no tuvo un abogado en el tribunal.

Salem fue acosado con imágenes de cuerpos sin enterrar

Salem afirmó que un interrogador le mostró una foto de lo que creía que eran los restos desenterrados de sus familiares en el patio del Hospital Kamal Adwan. El interrogador utilizó la foto para acosar a Salem, haciendo que contara seis cuerpos.

"¿Qué justificación tienen para desenterrar y profanar cuerpos?", recordó haber preguntado a Salem. "Estos cuerpos son nuestros. Debemos enterrarlos".

El interrogador respondió que los cuerpos "podrían ser rehenes" secuestrados por Hamas el 7 de octubre, a lo que Salem respondió, llorando: "¿Mis sobrinos, son rehenes? ¿Cinco años?".

Israel ha reconocido la excavación de cadáveres como parte de una investigación para localizar los restos de rehenes tomados durante los ataques liderados por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, lo que resultó en más de 1.200 muertes y 250 secuestros. Las FDI confirmaron a CNN que los cuerpos que no coinciden con las descripciones de los rehenes se manejan con respeto y dignidad antes de ser devueltos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, aproximadamente 40.200 palestinos han muerto y más de 92.900 han resultado heridos en los ataques de Israel en Gaza.

El mes pasado, se filtró un material de vigilancia de la prisión de Sde Teiman que proporcionó una visión poco común de la instalación.

El Canal 12 de Israel obtuvo imágenes de CCTV que muestran a soldados israelíes seleccionando entre más de dos docenas de detenidos palestinos acostados en el suelo. Detrás de una pared que obstaculiza la vista de las cámaras de seguridad, se alega que los soldados agredieron sexualmente al detenido con un escudo. El detenido fue llevado a un hospital con lesiones rectal es, según la organización de derechos humanos Physicians for Human Rights Israel. Hasta el momento, el ejército israelí no ha comentado sobre el video.

Después del incidente, se detuvo a 10 militares israelíes por el presunto maltrato de un detenido palestino, según el IDF. Hasta ahora, cinco han sido liberados y cinco remainen bajo arresto domiciliario.

Mishreqi mencionó que Salem fue detenido bajo la controvertida Ley de Combatientes Ilícitos de Israel, una regulación que Human Rights Watch ha criticado por eliminar los derechos fundamentales de revisión judicial y proceso debido.

La ley permite al ejército retener personas durante hasta 30 días sin orden judicial y luego deben ser transferidas a prisión, según PCATI, una ONG con sede en Jerusalén que lucha contra la tortura. Desde que comenzó el conflicto, más de 4.000 residentes de la Franja de Gaza han sido detenidos por Israel, según PCATI en un informe publicado el mes pasado. La ley supuestamente niega a los detenidos sus derechos como prisioneros de guerra y las protecciones otorgadas a las poblaciones civiles bajo la ley humanitaria en territorios ocupados.

Hasta abril, más de 9.500 palestinos estaban encarcelados en prisiones israelíes, incluyendo más de 3.500 sin cargo, según la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos Addameer, una ONG palestina. La cifra no incluye a los detenidos de Gaza, según el grupo.

Salem es uno de muchos exdetenidos que han compartido historias impactantes de su tiempo en prisiones israelíes con organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación, lo que ha llevado a demandas de reforma en todas las prisiones israelíes.

Después del alboroto público, el número de personas que se encuentran en Sde Teiman ha disminuido significativamente. En junio, un fiscal del estado informó al Tribunal Supremo de Israel que numerosos detenidos palestinos habían sido transferidos fuera de la instalación.

Mishreqi enfatizó que no solo hay un problema con Sde Teiman, sino también con las políticas y abusos sistemáticos que tienen lugar allí sin supervisión externa. Even si la instalación se cierra, las políticas dañinas pueden simplemente transferirse a otras prisiones, advirtió.

La organización de derechos humanos israelí B’Tselem publicó este mes un informe que detalla "el abuso y el trato inhumano de los palestinos en custodia israelí desde el 7 de octubre". El informe, que recopila testimonios de 55 palestinos, ilustra "la transformación apresurada de más de una docena de instalaciones penitenciarias israelíes en una red de campos de detención dedicados al maltrato de prisioneros como política". El IDF ha negado reiteradamente las alegaciones de abuso sistemático.

El director ejecutivo de B’Tselem, Yuli Novak, le dijo a CNN Christiane Amanpour que Sde Teiman era "solo la punta del iceberg" en el maltrato de los detenidos palestinos por Israel, stating que es "organizado y sistemático" y ha empeorado desde el 7 de octubre.

Salem afirmó que había alrededor de 150 detenidos con él en la segunda instalación donde fue retenido.

En su día de liberación, Salem fue informado por el IDF de que no podía regresar a su hogar en Jabalya, en el norte de Gaza. Ahora reside en un campamento de desplazados en Khan Younis, en el sur de Gaza.

Ha pasado de tiendas de detención a tiendas de desplazados a lo largo de su odisea y continúa lidiando con los recuerdos del supuesto abuso que sufrió.

"Exponen tu cuerpo a soldados masculinos y femeninos que te acosan y te tocan con objetos en tus partes sensibles", le dijo a CNN. "Te golpean en el

Lea también: