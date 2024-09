Un ex especialista en cocina lucha con el sorprendente diagnóstico de cáncer

Antiguo portero de la Bundesliga Georg Koch, que lucha contra el cáncer, comparte sus experiencias. En 2023, fue diagnosticado con seis meses de vida, pero hoy mantiene una actitud positiva. "Sí, me dijeron que me quedaban seis meses, pero hoy soy optimista. No es así todos los días, pero en general, estoy bien", dijo Koch a Sport1, a los 52 años.

Después de revelar su condición en mayo, el exfutbolista ha demostrado una gran resiliencia. "De repente, tu vida cambia. Son solo tres frases. Supe que tenía que luchar, siempre ha sido mi cosa. Tuve que luchar por mi posición en la portería. No se lo dije a todos de inmediato, pero rendirme nunca fue una opción para mí", compartió.

La trayectoria profesional de Koch abarcó múltiples clubes: Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus, MSV Duisburg, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb y Rapid Wien. Recientemente, sirvió como entrenador de porteros y luego como mánager del equipo en Viktoria Köln antes de renunciar por razones personales el año pasado.

La naturaleza incansable del cáncer ha dejado a Koch con emociones impredecibles. "Algunos días me siento mal y mi mente está vacía. Otros días, me siento lo suficientemente poderoso como para mover montañas. Es extraño e inexplicable", dice Koch sobre su lucha íntima: "A veces, estoy de buen humor por la noche, me acuesto y a la mañana siguiente no puedo levantarme de la cama. Suceden muchas cosas que me tocan profundamente".

A pesar de su lucha contra el cáncer, Georg Koch sigue disfrutando de ver fútbol. "Incluso en mis malos días, ver un buen partido de fútbol puede levantarme el ánimo", compartió Koch. Su amor por el deporte no ha disminuido, ya que recuerda con cariño su tiempo jugando para diversos clubes en toda Europa.

