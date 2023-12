Un estudio sugiere que las ventas de anticonceptivos de urgencia pueden aumentar después de Año Nuevo

Las reuniones de Nochevieja se han asociado con un aumento de la actividad sexual y las agresiones sexuales, y con un menor acceso y uso de anticonceptivos durante las relaciones sexuales, por lo que los autores del estudio publicado este miércoles en la revista The BMJ investigaron si la festividad representaría un periodo de mayor riesgo de relaciones vaginales sin protección y de ventas de anticonceptivos de emergencia.

Los autores y un experto externo con el que habló la CNN señalaron que este año, sin embargo, el repunte de las ventas observado en años anteriores podría verse afectado por la anulación en 2022 del caso Roe contra Wade, que había protegido el derecho a abortar. La histórica decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. ha provocado tanto un aumento de la demanda de anticonceptivos de urgencia como la preocupación tanto de los minoristas como de parte del público por las responsabilidades legales derivadas de la desinformación sobre la función de los anticonceptivos de urgencia, lo que podría suponer que los estados varíen en cuanto a la demanda y lo que está al alcance de los consumidores.

Los investigadores revisaron los datos nacionales de comercialización sobre las ventas semanales -en tiendas de comestibles, farmacias, tiendas de dólar y más- de un anticonceptivo de emergencia de venta libre llamado levonorgestrel entre 2016 y 2022.

Tras la festividad federal de Año Nuevo, las ventas del producto aumentaron en 0,63 unidades por cada 1.000 mujeres después de la festividad, descubrió el equipo.

"Este aumento en las ventas corresponde a un aumento de casi 41,000 unidades adicionales vendidas en los EE. UU. En la semana siguiente al Año Nuevo 2022 en comparación con esta misma semana si hipotéticamente no siguiera el feriado de Año Nuevo", escribieron los autores.

El Día de San Valentín y el Día de la Independencia, que comparten algunos aspectos relacionados con el riesgo de la Nochevieja -como una mayor probabilidad de actividad sexual y consumo de alcohol o drogas-, también se asociaron a más ventas, pero en menor medida. El aumento tras San Valentín, por ejemplo, fue aproximadamente la mitad que tras la festividad de Año Nuevo.

"No es sorprendente que durante las fiestas -especialmente las de Año Nuevo- se produzca un repunte", afirma el Dr. Dima Qato, profesor asociado de farmacia clínica de la Universidad del Sur de California, que no participó en el estudio. "Creo que esto pone de manifiesto la necesidad de que en determinadas épocas del año, sean o no fiestas nacionales, la anticoncepción de emergencia sea accesible".

El levonorgestrel -disponible en forma de píldora o dispositivo intrauterino- actúa impidiendo que el ovario libere un óvulo o que un óvulo liberado sea fecundado por un espermatozoide.

Según el Dr. Michael Belmonte, ginecólogo-obstetra del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists), que no participó en el estudio, el anticonceptivo es más eficaz en las 72 horas posteriores a las relaciones sexuales.

Esto es lo que los expertos creen que debes saber al respecto y cómo mantenerte a salvo, no sólo estas fiestas, sino siempre.

Seguridad durante estas fiestas

El uso de la anticoncepción de urgencia es seguro, pero en general es mejor estar preparado de antemano -utilizando preservativos o tomando ya anticonceptivos-, sobre todo porque el mayor riesgo de embarazo no deseado no es el único factor que hay que tener en cuenta al mantener relaciones sexuales sin protección.

También existe un mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, afirma Belmonte.

"También es importante reconocer que la actividad sexual no siempre se planifica, por lo que, cuando surge el deseo, estar preparado es fundamental", afirma Belmonte.

Cuando te preparas para salir por la noche o para una escapada navideña, tomar precauciones por adelantado debería formar parte de tu rutina, pero la anticoncepción de emergencia sigue teniendo un papel importante, según Qato, debido a las probabilidades de que los preservativos se rompan, de que se produzcan agresiones sexuales o de que la gente se olvide de tomar sus anticonceptivos.

Es importante tener a mano de antemano anticonceptivos de emergencia y preservativos -y, si se toman anticonceptivos con receta, reponerlos antes de las vacaciones- para que no haya un vacío en la anticoncepción, dijo Qato.

"Ten en cuenta que no todas las farmacias disponen de anticonceptivos de emergencia, por lo que esperar a necesitarlos puede retrasar la toma de la píldora y hacerla menos eficaz", explica Belmonte. "Y si sufres una agresión sexual, buscar atención médica lo antes posible puede ayudar a reducir el riesgo de transmisión de ITS y de embarazo".

