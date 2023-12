Un estudio revela que la propiedad de hospitales por capital privado hace más arriesgada la atención a los pacientes

El exhaustivo estudio, publicado el martes en la revista JAMA, analizó las tasas de diez acontecimientos adversos graves relacionados con la atención médica en 51 hospitales antes y después de que fueran adquiridos por empresas de capital riesgo, un modelo de financiación diseñado para que los inversores ganen dinero. A continuación, los investigadores compararon esos resultados con las tasas de las mismas complicaciones en 259 hospitales que no eran propiedad de empresas de capital riesgo.

En los últimos años, las empresas de capital riesgo han adquirido grandes partes del sistema sanitario estadounidense. Además de hospitales, estas adquisiciones incluyen residencias de ancianos, sistemas de salud mental y consultas médicas privadas. La investigación académica ha demostrado que la propiedad de capital privado se asocia con mayores tasas de mortalidad de los pacientes en los hogares de ancianos y el aumento de los costos para los contribuyentes. A principios de este mes, el Comité Presupuestario del Senado anunció su investigación bipartidista sobre el impacto de las compras de capital privado en los centros sanitarios.

En total, los investigadores analizaron los resultados de casi 5 millones de hospitalizaciones, disponibles a través de los datos de reclamaciones de Medicare. Los investigadores disponían de al menos tres años de datos sobre cada hospital incluido en el análisis.

Muchas de estas complicaciones se denominan "casos de nunca ocurrencia" porque son errores médicos evitables que nunca deberían producirse durante la atención rutinaria, como dejar un objeto extraño en el cuerpo después de una intervención quirúrgica, no determinar correctamente el grupo sanguíneo de un paciente, caídas, infecciones en ciertos tipos de sitios quirúrgicos o donde los médicos insertan catéteres o vías centrales, coágulos sanguíneos después de cirugías de reemplazo de articulaciones y úlceras por presión.

Los investigadores explicaron que realizaron el estudio porque, aunque existen pruebas de los resultados económicos de la compra de hospitales por parte de empresas de capital riesgo, como el aumento de las tasas de facturación, no se sabe muy bien cómo puede afectar este modelo de negocio a la atención al paciente.

Según el estudio, las tasas de complicaciones hospitalarias aumentaron un 25% en los hospitales adquiridos por empresas de capital riesgo.

Según el Dr. Zirui Song, autor del estudio, el aumento se debió a un incremento del 27% en las caídas, que suelen producirse en las plantas generales del hospital; un aumento del 38% en las infecciones de vías centrales, asociadas a la atención en UCI; y una duplicación de las tasas de infecciones del sitio quirúrgico.

El aumento de las infecciones por vía central se produjo a pesar de que los hospitales de capital privado insertaron alrededor de un 16% menos de vías centrales (puertos en grandes venas que se implantan quirúrgicamente en pacientes que necesitan medicación, alimentos o líquidos por vía intravenosa de forma regular).

"En las tres llamadas capas del hospital, desde las plantas generales hasta las UCI y los quirófanos, observamos un cambio medio bastante sorprendente y preocupante", afirmó Song, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard, en una entrevista con los editores de JAMA.

Entonces, ¿cómo puede disminuir la atención al paciente la propiedad de una empresa de capital riesgo? Song dice que no pueden responder a esa pregunta sólo a partir de los datos de reclamaciones de Medicare, pero que investigaciones anteriores han demostrado que este tipo de adquisiciones suelen estar vinculadas a recortes de personal y a la sustitución de trabajadores mejor pagados, como médicos y enfermeras, por empleados peor pagados.

"Así que la reducción de personal es un mecanismo potencial que al menos se ha documentado en el contexto del capital riesgo", dijo Song.

También se produjo un ligero cambio en la demografía de los pacientes de los hospitales de capital privado a lo largo de los años del estudio. En general, en estos hospitales se observó una tendencia a tratar a menos pacientes que cumplían los requisitos para recibir prestaciones tanto de Medicare como de Medicaid, un signo de pacientes con ingresos más bajos. Los hospitales de capital privado también pasaron a admitir a pacientes ligeramente más jóvenes y eran más propensos a trasladar pacientes a otros hospitales de agudos.

Por último, según Song, está la toma de decisiones clínicas, y la adquisición por parte de empresas de capital privado puede influir en ella.

"Por término medio, vemos que los médicos de primera línea toman decisiones que, al menos para la población beneficiaria de Medicare, suponen diferencias en sus resultados clínicos", dijo.

Song dijo que es necesario investigar más sobre cómo las consideraciones financieras vinculadas a la propiedad de capital privado pueden influir en la toma de decisiones clínicas. Espera que se lleven a cabo estudios similares en otros tipos de centros sanitarios, como consultorios médicos, centros de telesalud e incluso consultas de salud mental.

Fuente: edition.cnn.com