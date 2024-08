Un estudiante de la Universidad Rice fue asesinado en un aparente acto de asesinato-suicidio, según las autoridades, lo que resultó en un cierre en todo el campus el primer día de clases.

El cuerpo de Andrea Rodriguez Avila, una estudiante de pregrado en la Universidad Rice, fue descubierto por las autoridades universitarias después de que un familiar preocupado solicitara una revisión de su bienestar, tras haber notado que no había asistido a clase el lunes. Según el jefe Clemente Rodríguez del Departamento de Policía de la Universidad Rice.

El presunto asesino, un individuo masculino no identificado sin aparentes vínculos con la universidad, también fue encontrado en la misma habitación, habiéndose quitado la vida con un disparo de arma de fuego.

Según una nota dejada en la escena por el sospechoso, se cree que primero disparó a Avila y luego se volvió el arma contra sí mismo. La nota insinuaba una relación romántica tumultuosa entre los dos.

El presidente de la Universidad Rice, Reginald DesRoches, abordó el trágico incidente, diciendo: "Este es un mensaje que ningún presidente quiere entregar". Procedió a tranquilizar a los estudiantes, padres y a toda la comunidad de Rice, asegurando que el campus era seguro y no había peligro inminente. Además, añadió: "Esta noche, abrazaremos a nuestros estudiantes".

Las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso puede haber acompañado a Avila a su residencia en Jones College, sin informes de entrada forzada hasta entonces.

El trágico descubrimiento llevó a un cierre universitario a las 5:40 p.m. CT, lo que también resultó en la cancelación de todas las clases y actividades restantes para el día.

El cierre fue levantado a las 7:18 p.m., según el anuncio de la universidad.

El Departamento de Policía de la Universidad Rice está liderando la investigación, con la asistencia del Departamento de Policía de Houston.

Jones College, donde residía Avila, es uno de los 11 colegios residenciales que alojan la población universitaria de pregrado de la Universidad Rice. Al matricularse, los estudiantes son asignados aleatoriamente a un colegio residencial, donde permanecen durante toda su carrera universitaria.

Los padres de Avila ahora están en contacto con la universidad y están programados para volar a Houston mañana, confirmó DesRoches.

Esta es una historia de noticias en desarrollo y se actualizará en consecuencia.

