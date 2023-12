Un estilo de vida sano puede reducir el riesgo de Covid larga, según un estudio

El estudio, publicado el lunes en JAMA Internal Medicine, analizó a casi 2000 mujeres que informaron de un resultado positivo en la prueba Covid-19 entre abril de 2020 y noviembre de 2021. Las participantes estaban inscritas en el Nurses' Health Study II, que lleva encuestando a más de 100.000 enfermeras estadounidenses desde 1989.

Los investigadores analizaron seis factores modificables del estilo de vida que definieron como saludables: un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,7, no haber fumado nunca, un consumo moderado de alcohol, una dieta de alta calidad, de siete a nueve horas de sueño por noche y al menos 150 minutos semanales de actividad física de moderada a intensa.

Descubrieron que un estilo de vida saludable previo a la infección se asociaba a un menor riesgo de Covid-19 síntomas que duraban cuatro semanas o más. Las mujeres que cumplían cinco o seis de los criterios de un estilo de vida saludable tenían casi la mitad de riesgo de Covid de larga duración que las mujeres que no cumplían ninguno de los criterios.

"Estas asociaciones se debieron principalmente a un peso corporal saludable y a un sueño adecuado", escribieron los investigadores en el estudio.

Las mujeres que llevaban un estilo de vida más saludable y tenían Covid prolongado presentaban un riesgo un 30% menor de síntomas que interfirieran en la vida diaria.

Los investigadores especularon que los hallazgos podrían explicarse en parte por la relación entre estos factores del estilo de vida y la inflamación crónica, la inmunidad o los problemas de coagulación sanguínea.

Sin embargo, también señalaron que la generalizabilidad del estudio es limitada porque sólo se analizaron enfermeras de mediana edad predominantemente blancas. Otras limitaciones incluyen el uso de datos autoinformados y la falta de conocimiento sobre el riesgo de Covid largo con diferentes cepas del coronavirus.

Según señalaron, investigaciones anteriores han relacionado los factores relacionados con el estilo de vida con el riesgo de infección grave por Covid-19, hospitalización o muerte, así como con la enfermedad y la mortalidad en general.

"En las últimas décadas, los científicos han acumulado pruebas de que un estilo de vida saludable es bueno para la salud en general. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de la población no tiene un peso corporal saludable y el 30% no duerme lo suficiente. Las conclusiones de este estudio sugieren que unos simples cambios en el estilo de vida, como dormir lo suficiente, pueden ser beneficiosos para prevenir la COVID prolongada", señaló en un comunicado Siwen Wang, autora principal del estudio e investigadora del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

