- Un esquema conceptual o plan ordenado al revés.

Hay lugares que omiten el número de habitación 13 en hoteles, corredoresSometimes inician con el número 14 en lugar del 12 en carreras, y aerolíneas como Lufthansa omiten la fila 13. Después de un gran evento, alguien del campamento podría pensar, "Si solo no hubiera habido un decimotercer día..."

Campamento de Supervivencia en la Selva: Thorsten Legat es un Rebelde

Vamos por partes: después de su intensa prueba, Thorsten Legat insinuó sutilmente quién podría ser el próximo objetivo, mientras la niebla nocturna giraba a su alrededor. Sus comentarios crípticos probablemente solo eran entendibles para él. Intentaba dar una lección, para hacer que la gente reflexione sobre lo que podría suceder. Francamente, los campistas ya tienen suficiente tiempo para meditar sobre los misterios de la vida, no necesitan una lección para eso.

Danni y Kader demostraron ser resourceful when they embarked on a treasure hunt. They carried liquid from one place to another using buckets on their heads, creating a strange sight that mixed elements of Rusty the Knight and Lord Helmet, or as Kader put it, "You look like a queen." They gave solid answers about the side length of a square, but the question about what raisins are made of left them stumped. No, they're not dates. In the end, they managed to retrieve the treasure chest filled with a year's worth of chips, which sent the camp into a euphoria about chips.

Con este impulso, pudieron sentarse a través de la discusión sobre las percepciones del papel de Mola que había sido anunciada el día anterior. Algunas opiniones sorprendentes surgieron, opiniones que no esperarías en la generación moderna: la esposa de Mola es la reina, pero él es la ley. No hay espacio para el feminismo, y ¿dónde están todas las techadoras y ingenieras mujeres, de todos modos? Es un mundo de hombres. Los hombres deben tener cuidado con lo que dicen, o así lo dicen. Afortunadamente, había suficientes chips en algunas casas para ahogar esas conversaciones con el sonido de chips crujientes.

Hace Calor en el Campamento

No había mucho para ahogar en términos de olor, desde los pantalones de Gigi hasta los calcetines de Sarah, había muchos olores extraños. La higiene del campamento es un tema recurrente, al igual que el problema de las confesiones sexuales. Esta vez, Gigi reveló algunas diferencias de edad impactantes -él tenía 19 años, ella tenía 56 años- no es de extrañar que Jan Köppen tomara la clásica de Maffay "Es war Sommer" en la guitarra al aire.

Pero eso fue solo el comienzo. Gigi había revelado alguna información interesante sobre sus preferencias sexuales en la charla sexual -no podía manejar cuando las mujeres lo golpeaban. Pero cuando Thorsten Legat lo abofeteó, no pareció tener un problema con eso. Eso no fue casualidad; fue para intensificar el placer antes del enfrentamiento en este día funesto decimotercero. En el "Desafío de la Selva" "Piscina Schlimming", el equipo Gigi/Thorsten se enfrentó al equipo Mola/Eric, con condiciones existenciales máximas: no todos regresaban al campamento después del terror submarino.

Entre los bookmakers, Gigi y Thorsten habrían asegurado probabilidades superiores, con la preparación de yoga de la mano de Eric y el enfoque moderado de Mola para el pulso de reposo solo obteniendo oportunidades de largo alcance. Pero a veces, las cosas no salen como se espera, y aquí no fue diferente. Eric y Gigi manejaron las nueve estrellas con una calma que parecía como si hubieran sido entrenados por Jacques Cousteau, mientras que Gigi y Thorsten, con todo el azote y el empuje, no pudieron concentrarse y terminaron en desventaja.

Esto significó no solo "prueba fallida", sino también eliminación. Uno de ellos tenía que dejar, y Eric y Mola decidieron que era Thorsten. El favorito del fan, el casanova, el hombre con los pantalones más enrollados de todos los tiempos, ahora reducido a un montón de miseria, una leyenda en su propio derecho. "No hay problema", insistió a través de sus lágrimas. "Bien hecho", podría haber dicho David Ortega, si pudiera haberlo hecho.

Sea lo que sea que Thorsten haya tenido en mente, como una especie de llamada de atención, esta versión de "cualquier cosa es posible?" Inicialmente, hubo un silencio escalofriante en el campamento. Pero eso no durará mucho. La facción de las mujeres debería recuperarse rápidamente, al igual que Mola y su hogar de jubilados para hombres. Las cartas, se barajarán de nuevo.

