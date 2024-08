- Un escándalo de "sexo como regalo de cumpleaños" está causando que el campo caiga en el caos

En esta clínica médica, no quieren asumir la responsabilidad de los registros del paciente. Paranoia. Alucinaciones. Arrepentimiento. Caos hormonal. Síntomas de abstinencia. Brotes emocionales. Control mental. Problemas gastrointestinales. Aquellos que pensaron que limpiar las filas cerraría algunos agujeros, se encontraron justo en medio de ellos. Particularly troubling: Not only did the expected cracks in the thin facade of civilized behavior appear, but it shattered where hearts were drawn in the sand just moments before. Between Eric and Gigi, for instance, who almost exchanged saliva recently: Bromance – Non-romance, or as the music album would say: Chance and glasses – how easily it shatters.

¿Cómo llegó a esto? Durante la evaluación intermedia importante, al equipo se le presentó la crucial decisión: ¿Quién tiene el mayor potencial legendario y quién ya ha cumplido su propósito? Para los trainees en términos más simples: ¿Quién es genial? Y ¿quién no? Esto llevó inicialmente a algunos resultados esperados: Guilia se siente mal, la nostalgia de Winfried apareció, y Thorsten es alguna especie de leyenda. Pero cuando Eric de repente etiquetó a Gigi como obsoleta, la armonía del hogar se vio severamente perturbada. De "seguidor" a "odiador" fue el vocabulario del bufón del jungle, que sonó mucho como amor no correspondido.

Chismes de oficina, palmadas en la espalda, lecciones de vida: Evaluación intermedia en el centro de capacitación de la jungla

"Me matarán por la noche", había alucinado Eric Stehfest durante un episodio psicótico poco antes. Ahora casi parecía que podría suceder a la luz del día. Todo lo más sorprendente es que las alianzas rotas, después de sobrevivir a la prueba de la jungla juntos y ganar seis estrellas a gran altura, ya se estaban reparando. ¿Habrá un abrazo después?

Casi nada de eso era aparente en otros lugares, especialmente cuando se trataba de Guilia Siegel. Por un lado, la famosa disputa sobre las costumbres del baño de los trainees aún persistía. Por otro lado, Sarah Knappik se asociaba con la Stasi, donde Winfried preferiría comer su comida. El hambre sigue siendo el hilo conductor de la "alianza malvada". Esta vez, los frijoles estaban en el menú. Alterarían el nivel hormonal, notó Winfried. Todos sabemos esa vieja sabiduría culinaria: Cada pequeña judía afecta a una pequeña hormona.

"Que comience el juego", susurró finalmente Gigi en la cámara en su cumpleaños. El inglés sigue siendo el tercer idioma extranjero en el centro de capacitación, después del síndrome de Tourette y los gases. Hablando de cumpleaños: El trainees respetado deseó una follada en su día especial, al menos había un cigarrillo bien envuelto después.

De lo contrario, se sirvieron lecciones de vida con una gran porción:

El que lo da, también debe poder recibirlo.

El acoso tiene muchas caras.

Los desafíos no son las pruebas, sino las personas.

Los buenos tiempos han terminado, solo vienen malos tiempos ahora.

De repente, los trainees recibieron sus objetos de lujo de vuelta. Inicialmente, pareció un acto de misericordia de RTL, pero en realidad fue un acto de lo que llamaremos, por simplicidad, bondad. Guilia había renunciado a su nicotina para que los trainees sufrieran pudieran llorar en las almohadas foto de nuevo. Eric Stehfest momentáneamente parecía la Madre Teresa, Guilia Siegel actuó en consecuencia. No fue un reencuentro, la mesa parece dividida, aunque Elena Miras se acercó emocionalmente al líder del campamento preocupado y ofreció algo de consuelo. "No tiene que sentirse mal", su comentario seco. "De todos modos, la van a expulsar".

Entre circo psicótico y club social de la Stasi

Mientras tanto, alguien más estaba siendo eliminado, nada menos que "el Friedrich" (también las palabras de Elena), porque, otro movimiento sorpresa del management del centro de capacitación, el juego de revisión intermedia llevó a otra eliminación. Así que Winfried, el trainees más antiguo de la historia, el "solo normal aquí" (sus propias palabras), tuvo que, no, tuvo que plegar su bandera y partir.

El clímax de un viaje salvaje entre el circo psicótico y el club social de la Stasi, un episodio maravilloso de la serie "¿El conocimiento te hace reír?", una de las imágenes inolvidables de esta temporada: Winfried y Kader junto a la fogata nocturna. Old Firehand y Nscho-tschi frente a la cámara de visión nocturna, querrías imprimirlo en una camiseta, igual que el mantra culinario de Knappik:

"Todos han hecho algo. ¿No es eso también bonito?"

Ella tiene razón.

