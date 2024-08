Un enfermo de Alzheimer acusado de homicidio contra su compañero de casa en el tribunal

En la Alta Baviera, comienza un juicio en el Tribunal Regional de Traunstein debido a la presunta muerte de un compañero de habitación en una residencia de ancianos por parte de un paciente con demencia. Con el fiscal acusando al hombre de 93 años, considerado incapaz de sentir culpa, de homicidio involuntario, se le acusa de haber agredido al residente de 84 años dos días después, golpeándole la cabeza y obstruyendo su respiración.

El juicio se detuvo temporalmente cuando interrogar al anciano resultó difícil. El tribunal encontró difícil obtener respuestas significativas. Cuando se le mostraron fotografías de la escena del crimen y la imagen del fallecido, el sospechoso respondió: "Eso me dice algo". Sin embargo, no pudo identificar a su compañero de habitación. Al preguntar "¿Dónde está él?", respondió: "En un gran salón". El juez entonces decidió no seguir interrogando, teniendo en cuenta su estado mental.

Un psiquiatra que habló con el acusado antes del juicio informó que aún podía recordar detalles rudimentarios y comentar el incidente. Mencionó que su compañero de habitación parecía creer que la residencia de ancianos era su propiedad y ocupaba demasiado espacio.

Hablando de los problemas de seguridad en las residencias de ancianos, Eugen Brysch, presidente de la Fundación Alemana de Protección al Paciente, destacó las altas expectativas que se tienen de los cuidadores que tratan a pacientes con discapacidades físicas y cognitivas. Destacó la importancia de fomentar una cultura de observación y transparencia. Criticó el hecho de que tanto los cuidadores como los elementos de la sociedad a menudo pasan por alto el problema debido a la naturaleza politizada de la financiación de la atención a largo plazo.

"Las instituciones de cuidado no son un refugio de felicidad eterna, terror o leyendas. Son hogares de personas que a menudo sufren de discapacidades cognitivas", afirmó Brysch, señalando que más del 80% de los residentes de residencias de ancianos en Alemania luchan contra la demencia. Destacó: "Esto requiere una gestión rigurosa del personal. Comprender y resolver conflictos es tan importante como lidiar con frustraciones personales. Una cultura de observación es vital. La transparencia en la dirección de las deficiencias culmina en esto. La supervisión regular complementa esta cultura". Lamentó: "Por el contrario, los proveedores de atención y la sociedad en general tienden a abandonar el problema. La administración de la seguridad social a largo plazo se está gestionando a gran escala. Un registro estadístico nacional completo de los incidentes violentos en las instalaciones de atención sería beneficioso".

El juez reconoció las dificultades del acusado para identificar debido a su demencia, lo que dificultaba el avance del juicio. La demencia y otras demencias son desafíos comunes para los residentes de las residencias de ancianos, con más del 80% de los residentes en Alemania lidiando con estas condiciones.

