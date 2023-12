Un doble diagnóstico de cáncer como el de Navratilova no es tan raro como podría pensarse

Karen Knudsen, directora ejecutiva de la Sociedad Americana contra el Cáncer y aficionada al tenis, lamentó la noticia, pero subrayó que "hay algo de positivo en la fase de la enfermedad a la que se enfrenta: tanto el cáncer oral como el de mama".

"La frecuencia de tener lo que llamamos primarios múltiples -es decir, cánceres que realmente no están relacionados entre sí en cuanto a su lugar de origen- es más frecuente de lo que cabría pensar", dijo Knudsen, que no participa en el cuidado de Navratilova.

Los metaanálisis realizados a miles de personas en varios países han revelado que entre el 2% y el 17% de los enfermos de cáncer tienen múltiples cánceres primarios, o múltiples tipos de cáncer.

El Dr. Otis Brawley , profesor de oncología de la Universidad Johns Hopkins, coincidió en que no es especialmente raro.

"No es infrecuente que se diagnostiquen dos cánceres en personas al mismo tiempo. Algunos cánceres crecen muy, muy lentamente. Y a veces, la gente va al médico porque tiene síntomas de un cáncer, y el médico, siendo minucioso, busca otras cosas y encuentra algo más", dijo Brawley, que tampoco está involucrado en el plan de tratamiento de Navratilova.

La agente de Navratilova, Mary Greenham, dijo que la leyenda del tenis descubrió un ganglio linfático agrandado en el cuello durante las Finales de la WTA en Fort Worth el año pasado. Tras una biopsia, Navratilova fue diagnosticada de cáncer de garganta en estadio I.

Mientras se sometía a pruebas de garganta, se encontró un lugar sospechoso en el pecho de Navratilova, que también fue diagnosticado de cáncer.

Greenham afirmó que ambos cánceres se encontraban en sus primeras fases, y que se esperaban grandes resultados.

La detección precoz es clave

Navratilova tuvo cáncer de mama en 2010. Según el Instituto Nacional del Cáncer, alrededor del 20% de los cánceres se dan en personas a las que se les había diagnosticado previamente un cáncer.

Knudsen elogió a Navratilova por escuchar a su cuerpo y destacó la importancia de la detección precoz del cáncer.

"Esto es algo que ella identificó basándose en el conocimiento de su cuerpo, sintiendo que algo no iba bien y tomando medidas. Ser una defensora de sí misma llevó a la detección en la fase I, que es tan importante", dijo. "La detección precoz es clave para mejorar los resultados".

Según Knudsen, someterse a las pruebas de detección del cáncer recomendadas es una buena práctica para cualquier persona. Aconseja hablar con el médico sobre el plan de cribado más adecuado para cada persona.

"Es muy importante empezar a preguntar cómo es ese plan de cribado, porque el plan de cribado va mucho más allá de la edad. Es su edad, sus factores de riesgo de cáncer, sus antecedentes genéticos si los conoce, pero también sus antecedentes familiares. La combinación de estos factores permite desarrollar el plan de cribado adecuado para cada persona", explica.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, un diagnóstico de cáncer de mama localizado en estadio I tiene una tasa de supervivencia a cinco años del 99%.

Y aunque no está claro qué tipo de cáncer de garganta padece la estrella del tenis, los cánceres orales y orofaríngeos diagnosticados en una fase temprana tienen en conjunto una tasa de supervivencia a cinco años del 85%, otra razón por la que es importante asegurarse de que los cánceres se detectan pronto, dijo Knudsen.

Según Brawley, el cáncer de garganta puede significar varias cosas porque hay distintas zonas que pueden volverse cancerosas.

"El cáncer de cabeza y cuello causado por el VPH es más fácil de tratar que el causado por el alcohol y el tabaco", explica.

También puede haber diferencias en la forma de tratar estos cánceres de cabeza y cuello, según Knudsen.

Una vacuna puede ayudar a proteger contra los cánceres causados por el VPH. La recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. es que los niños se vacunen en torno a los 11 ó 12 años.

"Tenemos una vacuna muy eficaz contra los cánceres provocados por el VPH. Ahora bien, al igual que yo, Martina Navratilova no tenía la edad en la que podría haberse beneficiado de esta vacuna. Pero, sin duda, la generación que viene detrás tiene la oportunidad de prevenir la gran mayoría de los cánceres de cuello de útero y hasta seis tipos diferentes de cáncer de cabeza y cuello mediante la vacunación contra el VPH", afirmó Knudsen.

La idea que subyace a la administración de la vacuna a los jóvenes "es vacunar en un momento en el que el sistema inmunitario tiene la máxima capacidad para generar una respuesta o resistencia al VPH, pero también antes del momento en el que es probable que alguien haya estado expuesto al VPH", dijo, y añadió que la recomendación es para personas de hasta 26 años.

Los adultos de entre 27 y 45 años deberían hablar con su médico sobre la posibilidad de vacunarse.

"Si alguien tiene 45 años o menos y aún no se ha vacunado, sin duda [debería tener] una conversación con su médico, y todas las personas de 26 años o menos deberían plantearse la vacunación. Y no me cansaré de repetirlo: Esto es para hombres y mujeres", dijo Knudsen.

Tratar dos cánceres al mismo tiempo es complicado

Tratar dos cánceres en estadio I es diferente de tratar un tipo de cáncer que se ha extendido por todo el cuerpo, dijo Brawley.

Cada cáncer necesita un equipo médico distinto.

"Los cirujanos de mama, los oncólogos radioterápicos de mama y los oncólogos médicos de mama tratan el cáncer de mama, y los oncólogos de cabeza y cuello, incluidos los oncólogos radioterápicos y los oncólogos médicos de cabeza y cuello, tratan el cáncer de cabeza y cuello", explica. "Esos dos grupos de personas tienen que hablar entre sí y coordinarse. Pero no se trata al paciente de forma diferente, aparte de esa coordinación."

El nuevo diagnóstico de cáncer de mama no significa necesariamente que Navratilova haya sufrido una recidiva.

Normalmente, dijo Brawley, un diagnóstico de cáncer de mama en estadio I significa que "se trata de un nuevo cáncer sólo relacionado con su cáncer de mama anterior en el sentido de que se produjo en la misma persona."

La mayoría de los cánceres de cabeza y cuello localizados en estadio I se tratan con una combinación de quimioterapia y radioterapia, aunque también se puede recurrir a la cirugía, dijo Brawley.

Aunque los cánceres de mama y de cabeza y cuello pueden ser mortales si no se tratan, dice Brawley, es una buena noticia que los dos cánceres de Navratilova estén en etapas tempranas.

"El hecho de que ambos estén en estadio I le da un buen pronóstico de cada uno de ellos", afirma.

Navratilova ha destacado la importancia de los chequeos preventivos para combatir enfermedades específicas como el cáncer de mama.

"Creo que se trata de una lección realmente importante sobre la importancia de las revisiones preventivas del cáncer y la detección precoz, y de tomar medidas sobre uno mismo", dijo Knudsen. "Y también reconocer que incluso alguien como un atleta es susceptible de padecer cáncer. Es muy importante conocer tu cuerpo y desarrollar el plan de cribado más correcto para ti."

Este artículo se ha actualizado para corregir la ortografía del apellido de Karen Knudsen, Directora General de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

