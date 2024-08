Un diputado de AfD renuncia tras acusaciones de fraude

Klaus Esser estaba a punto de tener dos títulos universitarios en derecho. Sin embargo, no hay evidencia de esto en sus registros. Bajo presión, el parlamentario del estado de Renania del Norte-Westfalia de AfD renunció a sus cargos. Afirmó que estaba renunciando a sus cargos de inmediato para evitar perjudicar al partido y a la fracción, mientras continúa su trabajo en el parlamento estatal.

El parlamentario del estado de Renania del Norte-Westfalia de AfD, Klaus Esser, ha renunciado a sus cargos en la dirección del partido y la fracción. Citó el deseo de evitar perjudicar al partido y a la fracción, mientras continúa su trabajo en el parlamento estatal.

"Estas son acusaciones que se remontan a varios años. Estoy siendo destruido políticamente y existencialmente, y nuestra exitosa rama estatal está siendo destabilizada", escribió Esser en un comunicado. Afirmó que las acusaciones fueron "preparadas y deliberadamente filtradas a la prensa por individuos destructivos dentro de nuestro partido". Esser se negó a comentar sobre las acusaciones específicas, citando investigaciones en curso e invocando la presunción de inocencia.

La oficina del fiscal público en Aquisgrán confirmó que se han iniciado investigaciones previas contra Esser. Se han presentado dos denuncias penales. Esser afirmó que cooperará con las autoridades para aclarar las acusaciones.

Dos universidades, ninguna evidencia

Según el "Rheinische Post" de Düsseldorf, al político se le acusa de falsificar grandes partes de su currículum vitae. Se alega que el político de 43 años afirmó ser abogado y haber aprobado el primer examen de estado. La Universidad de Colonia confirmó que Esser había comenzado a estudiar derecho, pero no encontró evidencia de que hubiera continuado después del primer examen y el examen intermedio.

De manera similar, la situación en la Universidad de Hagen. Según el informe, Esser afirmó en sus documentos de solicitud haber obtenido una maestría en derecho en la universidad. Sin embargo, esto no pudo verificarse: Klaus Esser "no ha tomado un examen de maestría en derecho y no ha obtenido un título de Maestría en Derecho (LL.M.) en la Universidad de Hagen", dijo un portavoz.

A pesar de las acusaciones de falsificar partes de su currículum vitae, incluidas las afirmaciones de tener dos títulos en derecho de las universidades de Colonia y Hagen, Klaus Esser, antiguo miembro de AfD, mantiene su inocencia. Las universidades no han encontrado evidencia que respalde sus afirmaciones de haber completado sus estudios más allá de los exámenes iniciales.

Lea también: