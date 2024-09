Un defensor conservador causa inquietud entre las filas republicanas

En el círculo de Donald Trump, la controvertida figura de Laura Loomer ha sido vista con frecuencia. Conocida por sus comentarios discriminatorios y racistas, la joven de 31 años ha acompañado a Trump a un debate televisivo en Filadelfia y ha viajado en su avión privado mientras él se dirigía a Nueva York para el memorial del 11 de septiembre, donde también fue vista a su lado.

Mientras la campaña republicana de Trump intenta atraer a votantes más moderados e indecisos, el presidente de 78 años se asocia con una joven que difunde perspectivas antiislámicas y ha sugerido en el pasado que los ataques del 11 de septiembre fueron un "trabajo interno" orquestado por el gobierno de EE. UU.

Antes del debate, Loomer publicó en una plataforma en línea que si un candidato de origen indio y afroamericano gana las elecciones del 5 de noviembre, "habrá un aroma a curry en la Casa Blanca".

Incluso republicanos veteranos que se han destacado por sus comentarios incendiarios han hablado en contra de este comentario. "Es repugnante y tremendamente prejuicioso", dijo la congresista Marjorie Taylor Greene. Tales episodios no reflejan los valores "que nosotros, los republicanos y los MAGA, defendemos".

Senador critica la división entre los republicanos

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, afirmó en la plataforma que Loomer es "una teórica de la conspiración delirante que suele soltar basura para dividir a los republicanos". Un adversario político no podría haber ideado una estrategia mejor para perjudicar las posibilidades de reelección de Trump.

Trump ha remained indifferent to the party's uproar. "I have no control over Laura. Laura should be free to express herself. She's a free spirit," he said. Later, he wrote on his social platform that he does not concur with her views - but it's disheartening to witness how she is defamed by "radical Marxists and fascists" like her.

Loomer ha experimentado un éxito meteórico en los últimos años como una autoproclamada "orgullosa islamófoba", etiquetando el islam como "cáncer", expresando alegría por las muertes de migrantes en el Mediterráneo y difundiendo comentarios homofóbicos y racistas. En 2020, ella intentó sin éxito postularse para el Congreso en Florida.

Twitter prohibe a Loomer, Musk la aprueba

Después de que Twitter prohibiera a Loomer en 2018 debido a sus actividades, ella se encadenó a la sede de la empresa en Nueva York. La activista judía llevaba una estrella de David amarilla, similar a la que se obligó a llevar a los judíos durante el Holocausto.

La mayoría de las plataformas en línea habían restringido anteriormente el acceso de Loomer. Sin embargo, después de que el magnate de la tecnología Elon Musk adquiriera Twitter, que ahora se conoce como X, Loomer volvió a poder publicar y compartió sus mensajes odiosos y llenos de conspiraciones con sus 1,3 millones de seguidores. Después de que Trump sobreviviera por poco a un intento de asesinato el 13 de julio, Loomer especuló que el presidente de EE. UU. Joe Biden estaba de alguna manera involucrado. Un video del año pasado muestra a Loomer con Trump en su club de golf en Nueva Jersey, donde él la elogió como una "mujer de opiniones fuertes". La Casa Blanca simplemente dijo que ningún líder político debería asociarse con alguien que difunde "tales venenosos odios".

En vista de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, la asociación de Trump con Loomer podría ser un desafío para su campaña, dada su controvertida

Lea también: