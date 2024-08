- Un curioso participante del carnaval aboga por un trato único hacia el partido AfD

Presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht, aboga por una nueva estrategia con respecto a AfD. "La estrategia de rechazar instantáneamente cada declaración de AfD y presumir como virtuosos demócratas no ha funcionado con Höcke y su equipo", declaró a la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Si AfD dice que el cielo es azul, BSW no dirá que es morado. Derivar intenciones de coalición de eso es simplista. Necesitamos una táctica diferente, y sobre todo, necesitamos una política sólida en los gobiernos federal y estatal que satisfaga las demandas de los ciudadanos en lugar de dejarlos insatisfechos", enfatizó la fundadora del partido.

Wagenknecht respondió a los comentarios del principal candidato de la CDU de Turingia, Mario Voigt. Él instó a Wagenknecht a aclarar su posición después de que la principal candidata de BSW para las elecciones estatales del 1 de septiembre, Katja Wolf, no descartara la posibilidad de apoyar propuestas de AfD en el parlamento durante una aparición en MDR el jueves por la noche. "No preveo que AfD proponga legislación razonable en gran medida", explicó Wolf el jueves por la noche, refiriéndose a sus experiencias de vida. "Pero si happens, lo discutiremos, y es la fuerza del argumento en el ámbito político". La "aproximación miope que hemos estado utilizando" está "desactualizada". Proponía "no un enfoque típico, sino integral" hacia AfD.

Voigt más tarde etiquetó a BSW como manteniendo abierta la posibilidad de colaboración con AfD. En la discusión de MDR, se hizo evidente que BSW podría tolerar un gobierno de minoría de AfD, según Voigt. Los votantes ahora entienden la situación, señaló Voigt. Katja Wolf le dijo a la Agencia Alemana de Prensa: "Esa es una interpretación completamente ilógica".

A pesar de su crítica, Voigt no descartó la posibilidad de cooperación entre la Unión y el partido BSW recién formado. Dijo que pacientemente esperaría los resultados de las elecciones. Su objetivo es persuadir a tantos votantes como sea posible para que voten por su partido con votos dobles.

La Alianza para el Progreso y el Socialismo (BSW) estableció su asociación estatal de Turingia solo en marzo. Sin embargo, el partido ha visto un éxito significativo en los estados federales del este de Alemania, especialmente en Turingia, donde una carrera ajustada con la CDU por el segundo lugar es inminente en las elecciones estatales. Si Wolf supera a Voigt con BSW en la noche electoral, podría reclamar el cargo de Presidenta del Gobierno. None de los partidos con potencial para entrar en el parlamento estatal desean una coalición con AfD, liderada por Björn Höcke, lo que hace improbable su reclamo de poder a pesar de las encuestas.

Nuevos estándares en una coalición

Unos días antes, Wolf ya había instado a un enfoque revisado hacia AfD en una entrevista con "Welt" y criticó que el firewall había fortalecido a AfD. Si hay razones convincentes para rechazar una moción, debe rechazarse. "O tienes que ponerte de pie y decir: Es sensato, votaremos a favor. Necesitamos más practicidad y menos ideología", señaló.

Más tarde, Wolf informó a la Agencia Alemana de Prensa que es importante enfatizar más el contenido que "atacar". Sin embargo, también es consciente de las reglas del juego político. "Si estás en una coalición, se aplican diferentes estándares a las propuestas. Eso es lógico".

En una entrevista de MDR, la política reafirmó que la fuerza de AfD es "un tema clave en este país". Una coalición con AfD, considerada de extrema derecha en Turingia, sigue siendo inviable para ella.

La CDU rechaza la colaboración con AfD. Sin embargo, en el pasado, la CDU de Turingia ha aceptado votos de AfD para apoyar sus propios proyectos de ley. Varios leyes se han promulgado con la ayuda de la fracción de Höcke en el parlamento estatal. A pesar de eso, la CDU ha afirmado consistentemente que no respaldará propuestas o leyes de AfD.

Los comentarios de Katja Wolf que desencadenaron una respuesta de Mario Voigt, quien sugirió que BSW podría considerar apoyar propuestas de AfD en el parlamento. Wagenknecht luego enfatizó la necesidad de una nueva estrategia con respecto a AfD, stating that deriving coalition intentions from BSW's stance on AfD proposals is simplistic.

