- Un cuerpo encontrado en la acera en Bremen

Residentes hallaron un cuerpo en una acera en Bremen-Woltmershausen durante la noche. El fallecido era un hombre, confirmaron las autoridades. Su identidad y las circunstancias que rodean su muerte siguen siendo desconocidas. El hombre fue declarado muerto en el lugar.

Los residentes alertaron a los servicios de emergencia alrededor de las 3:00 AM, quienes acordonaron la zona y montaron pantallas para garantizar la privacidad. El hombre no parecía tener ninguna lesión externa visible, agregaron las autoridades. Aún no está claro si fue víctima de un delito o murió a causa de una enfermedad.

Los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato debido al descubrimiento insólito, ya que los residentes creían que se estaba desarrollando una situación de emergencia. La policía aconsejó al público que evitara el área hasta que se dispusiera de más información.

