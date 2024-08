- Un cuerpo encontrado en el río en Ulm

Paseantes descubrieron un cuerpo en un río en Ulm. Fue recuperado, dijo un portavoz policial. La identidad del fallecido aún es desconocida. También es incierto qué exactly podría haber ocurrido. La fiscalía ha ordenado una autopsia para el viernes.

El cuerpo fue encontrado en el río Blau en el casco antiguo de Ulm. El área afectada fue acordonada para la recuperación. Inicialmente, "Südwest Presse" informó sobre esto.

El descubrimiento del cuerpo provocó una respuesta de emergencia de las autoridades locales. Debido a las circunstancias inciertas, el área remained closed to the public until further investigation.

Lea también: